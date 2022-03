Ojciec Święty przyjął w na specjalnej audiencji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego. Gądecki przekazał papieżowi, że polscy biskupi potępili atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i przedstawił działania pomocowe realizowane przez Kościół. „Ojciec Święty podziękował za wszystkie podjęte przez Kościół w Polsce działania i zapewnił o swoim duchowym wsparciu” – czytamy w komunikacie wydanym przez KEP po spotkaniu.

Biura prasowe KEP przekazało, że spotkanie trwało 45 minut. Jak czytamy w komunikacie, abp Gądecki przedstawił papieżowi kwestie związane z funkcjonowaniem Kościoła w Polsce w czasie trwającej na Ukrainie wojny.

Polski duchowny mówił o pomocy, którą przygotował Kościół dla uchodźców. "Działania dotyczą one zarówno działań pomocowych dla rzeszy uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski, jak również wsparcia tych, którzy mimo działań wojennych pozostali w swoim kraju. Pomoc Kościoła świadczona jest przez Caritas Polska i Caritas diecezjalne, Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie Konferencji Episkopatu Polski, wspólnoty zakonne męskie i żeńskie, wielu księży i seminarzystów" - czytamy w komunikacie

"W sposób szczególny przewodniczący wskazał na ogromną, oddolną mobilizację i zaangażowanie polskich parafii, które na poziomie lokalnym organizują żywność, noclegi, transport, pomoc medyczną i psychologiczną, wsparcie prawne, edukację dzieci i szereg innych działań pomocowych, w zależności od aktualnych potrzeb" - podało biuro prasowe KEP.

"Biskupi polscy potępili atak Federacji Rosyjskiej na niezależną i demokratyczną Ukrainę"

Abp Gądecki - jak poinformowało biuro prasowe KEP - zapoznał papieża Franciszka z oceną sytuacji, jaką dokonało ostatnie zebranie plenarne episkopatu.

W komunikacie po nim, a także w specjalnym oświadczeniu, biskupi polscy potępili atak Federacji Rosyjskiej na niezależną i demokratyczną Ukrainę. Podkreślali też, że wojna nie może być nigdy sposobem na rozwiązywanie konfliktów, gdyż zawsze niesie ze sobą śmierć niewinnych ludzi i zniszczenie ich mienia. Wyrazili również solidarność z cierpiącym wskutek tej agresji narodem ukraińskim.



Przewodniczący KEP podziękował Ojcu Świętemu za poświęcenie w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny całego świata, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi.



Abp Gądecki przedstawił również czynione przez niego wysiłki dotyczące zintensyfikowania wspólnych działań chrześcijan różnych wyznań na rzecz sprawiedliwego pokoju. Przypomniał m.in. o swoich listach wysłanych w tej sprawie do biskupów katolickich Polski i Ukrainy, liście do hierarchów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy, a także osobistym liście do patriarchy moskiewskiego Cyryla.

Poinformował również papieża o planowanym na wtorek spotkaniu z patriarchą Bartłomiejem I w Warszawie. Wysiłki te - jak wskazano - łączą się z ponawianym ustawicznie wezwaniem do wierzących o modlitwę, post i pokutę.