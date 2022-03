Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w wyniku działań zbrojnych zginęło 143 dzieci, a ponad 216 zostało rannych - poinformowało biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

Demonstracja antywojenna w Mołdawii / DUMITRU DORU / PAP/EPA

Jak przekazano w opublikowanym na Facebooku komunikacie, najwięcej dzieci zginęło bądź zostało rannych w obwodzie kijowskim - 67, donieckim - 53, charkowskim - 49 i czernihowskim - 38.

Wczoraj troje dzieci zginęło podczas rosyjskiego ostrzału wsi w okolicach miasta Izium w obwodzie charkowskim. 15-letni chłopiec zmarł w szpitalu w obwodzie chersońskim w wyniku ran odniesionych wskutek ostrzału artyleryjskiego.



Bombardowania i ostrzały uszkodziły 733 ukraińskie placówki edukacyjne, 74 z nich są całkowicie zniszczone.



W komunikacie zaznaczono, że dane nie są kompletne, ponieważ nie można dotrzeć do miejsc, w których trwają ostrzały i działania zbrojne oraz tych, które znalazły się pod czasową rosyjską okupacją.

Olena Zełenska: Nie przyzwyczajacie się do wojny w Ukrainie

Wczoraj żona prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - Olena - zwróciła się na Facebooku do społeczności międzynarodowej, aby "nie przyzwyczajała się do wojny w Ukrainie. "W XXI wieku Europa nie może przyzwyczaić się do wojny, do tego, że dzieci zasypiają przy odgłosie pocisków i nie wiedzą, czy jutro będą żyły" - napisała.



"Każdy dzień na wojnie jest jak całe życie. Nasze dzieci są przyzwyczajone do zasypiania przy dźwiękach wybuchów. Ale proszę was: nie przyzwyczajajcie się do wojny! Bo w XXI wieku w Europie nie można przyzwyczaić się do widoku dzieci, które nie wiedzą, czy jutro będą żyły. Nie można przyzwyczaić się do masowych grobów, w które zamieniają się spokojne miasta. Wojna na Ukrainie to wojna na progu waszego domu. Pozostańcie po stronie pokoju i ludzkości. Wtedy zwycięstwo Ukrainy będzie waszym zwycięstwem!" - napisała żona ukraińskiego prezydenta.

Jak podała dziś BBC, cytując szacunki badaczy z Kijowskiej Szkoły Ekonomii, spowodowane przez wojnę szkody w ukraińskiej infrastrukturze to ponad 63 mld dolarów.

Według ich obliczeń od 24 lutego do 24 marca zniszczonych, uszkodzonych lub zajętych zostało co najmniej 4431 budynków mieszkalnych, 92 fabryki i 378 szkół, a także 12 lotnisk i siedem elektrowni.

Od publikacji poprzedniego szacunku z 17 marca wartość strat powiększyła się o 3,5 mld dolarów - zaznaczono.