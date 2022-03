"Miasto jest otoczone, pierścień okrążenia zaciska się coraz bardziej" - stwierdził mer Mariupola Wadym Bojczenko w rozmowie z agencją Unian. "To jest po prostu ludobójstwo. Nie ma na to innego określenia" - dodał. Podkreślił, że wojska agresora bezwzględnie występują przeciwko wszystkim mieszkańcom Mariupola, w tym także etnicznym Rosjanom. Rosyjskie siły powietrzne i rakietowe nadal ostrzeliwują cele na całym terytorium Ukrainy, w tym na obszarach gęsto zaludnionych - oceniło w nocy z soboty na niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony. Prezydent Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował do społeczności międzynarodowej o dostawy ciężkiej broni na Ukrainę. Ukraina nie może strącać rosyjskich rakiet strzelbami śrutowymi i bronią maszynową - powiedział w opublikowanym w nocy z soboty na niedzielę nagraniu wideo. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze dotyczące rosyjskiej agresji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia w Mariupolu / AA/ABACA / PAP/EPA

- Oblegany przez siły rosyjskie Mariupol opuściła do tej pory połowa mieszkańców.

- Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie zginęło 139 dzieci, a co najmniej 205 jest rannych.

- Sztab generalny ukraińskiej armii informuje, że od początku inwazji zginęło ponad 16,5 tys. rosyjskich żołnierzy.

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski domaga się spotkania z Władimirem Putinem i powrotu do sytuacji sprzed 24 lutego.

- Ukraiński przywódca odniósł się także do polskiej propozycji dot. sił pokojowych NATO w Ukrainie. Przyznał, że jej "nie do końca rozumie".

- Użycie przez Rosję broni nuklearnej jest coraz bardziej realne - ocenia premier Japonii.

- Na wojnie zginęło już siedmiu rosyjskich generałów.



21:49

Informację o wybuchach w Łucku potwierdził mer miasta Ihor Poliszczuk - podaje agencja UNIAN. Wcześniej o tym, że w mieście słychać było eksplozję, poinformowały media.

Proszę nie publikować fotografii i nagrań wybuchów oraz innych informacji - zaapelował Poliszczuk.

Poprosił też mieszkańców o pozostanie w ukryciu.

21:16

W Łucku w obwodzie wołyńskim słychać było wybuch - informuje telewizja Espreso.

21:15

Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono w wielu ukraińskich obwodach, w tym na zachodzie kraju - wynika z informacji agencji Ukrinform w Telegramie.

Alarmy ogłoszono w Kijowie i obwodzie kijowskim, a także m.in. w obwodach rówieńskim, zakarpackim, odeskim, lwowskim, iwano-frankowskim, charkowskim, czerkaskim, winnickim, czernihowskim, połtawskim.

21:01

Siły zbrojne Ukrainy w wieczornym raporcie napisały, że Rosja nadal łamie "wymogi międzynarodowego prawa humanitarnego na tymczasowo okupowanych terytoriach.

"Porywają i zastraszają mieszkańców, przetrzymują cywilów jako zakładników" - napisano.

W niektórych miejscowościach np. Iwankowie Rosjanie mają prosić o żywność. Nie odnotowano jednak przypadków grabieży.

Wojsko wspomina także o militaryzacji strefy czarnobylskiej. "Rosja przewozi dziesiątki ton amunicji przez miasto Prypeć, kilkaset metrów od elektrowni jądrowej. Amunicja jest przechowywana w Czarnobylu" - napisano. Ukraińcy twierdzą, że Rosjanie korzystają ze starej amunicji, która nie spełnia norm i grozi to samodetonacją.

20:55

W Berdiańsku i Melitopolu, miastach na południu Ukrainy, okupowanych przez wojska rosyjskie, znikły ukraińska łączność komórkowa i internet - podała w niedzielę agencja Ukrinform. Później operator Ukrtelekom zapewnił, że przywrócił łączność w Melitopolu.

20:22

Rosyjskie wojska militaryzują rejon Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu - podaje w niedzielę w komunikacie operacyjnym sztab generalny ukraińskiej armii. Do Czarnobyla, który leży niecałe 20 km od elektrowni, są przewożone z Białorusi dziesiątki ton amunicji i rakiet.

Według informacji przekazanej przez ukraiński sztab, trasa transportu materiałów wybuchowych przebiega z białoruskiej Narowli przez miasto Prypeć oraz w odległości kilkuset metrów od powłoki ochronnej zniszczonego wybuchem w 1986 r. czwartego reaktora elektrowni.

W Czarnobylu, jak twierdzi ukraiński sztab, rozmieszczono tymczasowy punkt kierowania wojskami Wschodniego Okręgu Wojskowego Rosji, a także punkt dowodzenia 38. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.

19:49

Szefowie MSW Polski i Niemiec zaapelowali do KE o stworzenie bezpiecznego systemu transportu dla uchodźców z Ukrainy do innych państw UE oraz o zapewnienie możliwości finansowania kosztów recepcyjnych ponoszonych przez najbardziej obciążone państwa - poinformował PAP wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki.

Jak powiedział PAP wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki, apel Ministrów Spraw Wewnętrznych Polski i Niemiec do Komisji Europejskiej "dotyczy stworzenia bezpiecznego i dedykowanego systemu transportu dla uchodźców z Ukrainy do innych państw członkowskich oraz przygotowania specjalnego i efektywnego sposobu finansowania szeroko pojętych kosztów recepcyjnych ponoszonych przez najbardziej obciążone państwa Unii Europejskiej".

19:13

W wywiadzie dla rosyjskich mediów Wołodymyr Zełenski został zapytany o propozycję polskiego rządu, by wysłać misję pokojową NATO na Ukrainę.

Nie rozumiem jeszcze w pełni tej propozycji. Nie potrzebujemy zamrożonego konfliktu na terytorium naszego państwa - wyjaśniłem to na spotkaniu z naszymi polskimi kolegami - mówił.

Na szczęście, albo niestety, to wciąż nasz kraj, a ja jestem prezydentem, więc na razie my będziemy decydować, czy będą tu inne siły - powiedział.

19:03

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu rosyjskim mediom, m.in. telewizji Dożd, dziennikowi "Kommiersant" i portalowi Meduza. Rosyjski regulator Roskomnadzor ostrzegł media przed publikowaniem rozmowy.

18:30

W związku ze wzrostem zagrożenia w Europie, wynikającego z agresji Rosji na Ukrainę, rząd Niemiec rozważa zakup tarczy antyrakietowej; pod uwagę brany jest izraelski system obronny przeciwrakietowej Arrow 3 - informuje w niedzielę "Tagesschau". Według "Bild am Sonnntag" tarcza ta mogłaby objąć także Polskę.

Musimy lepiej bronić się przed zagrożeniem ze strony Rosji. Potrzebujemy do tego tarczy antyrakietowej obejmującej cały kraj. Izraelski system Arrow 3, to optymalne rozwiązanie - oświadczył Andreas Schwarz (SPD) z komisji budżetowej ds. budżetu obronnego w rozmowie z "Bild am Sonnntag".

18:25

Jesteśmy sobie bardzo bliscy już od wieków, ale dziś łączą nas szczególne więzy, dlatego niesiemy wam pomoc i wsparcie. Imperialna pycha i zbrodnie rosyjskiego agresora muszą być powstrzymane. Dobro zwycięży - powiedział prezydent Andrzej Duda w przesłaniu do Ukraińców.



17:54

W Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia w pobliżu elektrowni jądrowej płonie 10 tys. hektarów lasów; zarejestrowano tam 31 pożarów - ostrzegła w niedzielę ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Wcześniej o pożarach w tym rejonie informowała MAEA.

Denisowa w komunikacie na Facebooku zauważyła, że pożary przyczyniają się do podwyższenia poziomu skażenia radioaktywnego w powietrzu.

Kontrolowanie i ugaszenie pożarów jest niemożliwe ze względu na przejęcie strefy przez wojska rosyjskie - napisała rzeczniczka.

17:31

W sobotę wojska rosyjskie wystrzeliły w kierunku Ukrainy około 70 rakiet, z których większość została zestrzelona przez armię ukraińską - podała w niedzielę Ukraińska Prawda, powołując się na rosyjski portal śledczy Insider.

Zdaniem dziennikarzy portalu siły rosyjskie wystrzeliły jednocześnie 52 pociski rakietowe z okrętów Floty Czarnomorskiej oraz co najmniej 18 - z terytorium Białorusi. To rekordowa liczba pocisków, które Rosja wystrzeliła jednocześnie - podano.

17:14

Kolejna runda ukraińsko-rosyjskich rozmów odbędzie się w dniach 28-30 marca w Turcji - poinformował przedstawiciel ukraińskiej delegacji Dawid Arachmia.

17:13

Siły zbrojne Rosji przeprowadziły w niedzielę atak rakietowy z użyciem zakazanej amunicji kasetowej w obwodzie dniepropietrowskim - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Informuje o tym agencja Interfax-Ukraina.

Jak poinformowano, zaatakowana została miejscowość w rejonie krzyworoskim w obwodzie dniepropietrowskim. Rosyjskie siły zbrojne użyły systemu rakietowego Tornado-S.

Rakieta była uzbrojona w zakazaną amunicję kasetową - podano.



17:03

Prezydent Rosji Władimir Putin może próbować narzucić Ukrainie "koreański scenariusz", czyli podział między terytoriami okupowanymi i nieokupowanymi - twierdzi szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kirył Budanow.

16:57

Głównym celem rosyjskich działań zbrojnych jest otoczenie sił ukraińskich na południowym-wschodzie kraju - poinformował w niedzielę doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. Przekazał również, że na niektórych odcinkach wojska ukraińskie przeszły do "niewielkich, ale jednak - kontrataków".

Okrążenie naszych sił w strefie Operacji Sił Połączonych, zdobycie Mariupola i utrzymanie obrony w rejonie Chersonia na południu - to obecnie, według Arestowycza, główny cel rosyjskich działań zbrojnych na Ukrainie.



16:31

W niedzielę w kierunku Odessy siły rosyjskie z Morza Czarnego wystrzeliły dwa pociski rakietowe, zostały one unieszkodliwione przez ukraińską obronę powietrzną - podała agencja UNIAN, powołując się na armię Ukrainy.

Według Sił Zbrojnych Ukrainy "wróg nadal prowadzi rozpoznanie powietrzne wybrzeża i wywiera presję psychologiczną na ludność cywilną".

15:59

O zniszczeniu rosyjskiej kolumny wojskowej w obwodzie czernihowskim i zdobyciu dwóch opancerzonych ciężarówek Tornado-U poinformowało ukraińskie dowództwo operacyjne Północ.

Zdobyczne maszyny to nowe opancerzone ciężarówki Tornado-U, które, jak podano, "zjechały z taśmy w 2021 r".

Ukraińskie wojsko poinformowało też o zniszczeniu w walkach dwóch wozów opancerzonych Tigr, czołgu i dwóch ciężarówek z amunicją.



15:45

Andrij Szewczyk, radny miejski z prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma - "Za Życiem" ogłosił powołanie "rady samoorganizacyjnej miasta" w okupowanym przez Rosjan Enerhodarze.

Mer Enerhodaru Dmitrij Orłow przekazał, że rada nie ma nic wspólnego z ukraińską jurysdykcją.

15:37

Charków, ważne miasto na wschodzie Ukrainy, został w nocy ostrzelany 15 razy przez wojska rosyjskie - poinformował w niedzielę szef obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Dodał, że służby ratownicze wyjeżdżały w nocy, by gasić pożary spowodowane ostrzałami.



Syniehubow podkreślił, że w rejonie Iziumu siły ukraińskiej obrony przeciwlotniczej zniszczyły rosyjski samolot Su-34. Zapewnił, że armia ukraińska utrzymuje obronę.

15:33

Fałszywe referenda na okupowanych terenach Ukrainy są nieważne i niewiążące prawnie. Żaden kraj na świecie nigdy nie uzna zmieniania siłą uznanych międzynarodowo granic Ukrainy. Zamiast tego Rosja spotka się z jeszcze mocniejszą reakcją międzynarodową, co dalej pogłębi jej izolację - napisał rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko.

15:03

Armia ukraińska już po raz 11. zaatakowała zajęte przez wojska rosyjskie lotnisko w Czornobajiwce w obwodzie chersońskim - poinformował Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Poprzedni, 10. atak na lotnisko, którego Rosjanie używają do bazowania śmigłowców, siły ukraińskie podjęły 24 marca.

14:58

Ponad 2,2 tys. pacjentów z Ukrainy jest już leczonych w polskich szpitalach. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia, do których dotarł reporter RMF FM.

14:52

Ulice Mariupola zamieniły się w cmentarz.

14:48

Prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzegł przed dalszą "eskalacją walki na słowa i czyny" w odniesieniu do wojny na Ukrainie. "Nie nazwałbym Władimira Putina rzeźnikiem" - zadeklarował w wystąpieniu na wiecu przed wyborami prezydenckimi.

14:39

Ambasada Rosji w Oslo.

14:32

"Coraz więcej ukraińskich uchodźców ma już w Polsce kogoś bliskiego" - przyznają wolontariusze w punkcie pomocowym na Dworcu Centralnym w Warszawie.

Przez ostatni miesiąc, czyli od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, liczba ludności Warszawy wzrosła o 17 proc. W stolicy zatrzymało się około 300 tys. Ukraińców.

14:23

Aktualna mapa działań wojennych według ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii.

14:17

Lwowski skład paliw został całkowicie zniszczony na skutek rosyjskiego ostrzału. Akcja gaszenia pożaru trwała wiele godzin, słup dymu był widoczny z odległości kilku kilometrów.

14:06

Ponad 500 osób zostało ewakuowanych z obwodu ługańskiego. "Najeźdźcy kłamią o zaprzestaniu ostrzału. Nie przestali strzelać nawet przez minutę" - powiedział szef Administracji Obwodu Ługańskiego Serhij Hayday.

13:57

Wśród czeczeńskich bojowców uczestniczących w agresji na Ukrainę znajduje się mężczyzna wiązany z zabójstwem byłego lidera rosyjskiego opozycji Borysa Niemcowa - poinformowała agencja Unian.

"Bojownik, który zbiegł przed wyrokiem, przybył do Ukrainy z rozkazu Kremla" - pisze Unian.

13:46

Joe Biden czasami mówi rzeczy, których nie powinien mówić, a przynajmniej nie publicznie. Podczas sobotniego przemówienia w Warszawie powiedział, że Putin powinien być odsunięty. Ze strony Bidena nie była to groźba, ale raczej spontaniczna, gorzka prawda - ocenia "Sueddeutsche Zeitung".

"Na litość boską, ten człowiek nie może pozostać przy władzy" - to jedno zdanie amerykańskiego prezydenta wywołało wiele dyskusji i komentarzy. Wiadomo, że nie było go w zapisie przemówienia i najwyraźniej stanowiło improwizację Bidena - podkreśla gazeta.



13:41

Z Płocka (Mazowieckie) wyjechał w niedzielę transport z darami dla obrońców Kijowa. Do stolicy Ukrainy jadą m.in. karimaty, śpiwory, środki medycznie i żywność. To 12 samochód z pomocą humanitarną wysłany z Płocka na Ukrainę od rozpoczęcia agresji Rosji. Organizowana jest dalsza pomoc.

13:32

Wojska rosyjskie stosują na Ukrainie nowy system zdalnego minowania - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na portal Armyinform.co.ua.

Jak dodano, system ten został po raz pierwszy zaprezentowany w ubiegłym roku. Umożliwia on zdalne umieszczanie min na dystansie od 5 do 15 km. Wystrzeliwane pociski nie wybuchają, lecz rozmieszczają wiele min według zaprogramowanego schematu.

13:29

Brytyjska prasa bardzo krytycznie komentuje w niedzielę wypowiedziane w Warszawie przez prezydenta USA Joe Bidena - i natychmiast skorygowane przez Biały Dom - słowa, że Władimir Putin nie może pozostać u władzy. Jak oceniają gazety, wzmocni to narrację prezydenta Rosji.

13:21

Poruszający film pokazujący, jak Kijów zmienił się w ciągu miesiąca rosyjskiej inwazji.

13:13

Po porażce planu zajęcia całej Ukrainy, Rosja może spróbować podzielić kraj na dwie części według scenariusza koreańskiego, tworząc na okupowanych terenach zależny od siebie organizm - ostrzegł szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow.

13:10

Władze samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej na wschodzie Ukrainy zapowiedziały referendum ws. przyłączenia tego terytorium do Rosji - informuje agencja Reutera, cytując wypowiedź Leonida Pasecznika, przywódcy samozwańczej republiki dla lokalnej prasy. W Donbasie, czyli obwodach donieckim i ługańskim cały czas toczą się ciężkie walki.

12:59

Podczas agresji na Ukrainę siły rosyjskie spowodowały zniszczenia w prawie połowie hromad obwodu kijowskiego - poinformował szef władz obwodowych Ołeksandr Pawluk na Telegramie.

"W sumie (zniszczono) ponad 500 obiektów" - podał Pawluk.

Rozmiar zniszczeń osiągnął poziom krytyczny w hromadach buczańskiej, irpieńskiej, hostomelskiej, borodziańskiej, makarowskiej i wielkodymerskiej.

12:51

Liczba osób przechodzących na ukraińską stronę wyraźnie rośnie, bo część uchodźców postanowiła jednak wrócić do siebie . Minionej doby na Podkarpaciu do Ukrainy przeszło ponad 9 i poł tysiąca ludzi. To prawie dwa razy więcej niż w połowie miesiąca.

12:46

Zmniejszyła się liczba uchodźców przekraczających polsko-ukraińskie przejścia graniczne na Podkarpaciu. Minionej doby w tym regionie do naszego kraju dostało się niespełna 20 tysięcy osób. To ponad dwa razy mniej niż było to w połowie marca.

12:42

Życie mieszkańców Charkowa przeniosło się na stacje metra, które służą za schrony.

12:35

Papież Franciszek powiedział w niedzielę, że trzeba "wykreślić wojnę z historii człowieka, zanim wojna wykreśli człowieka z historii". Zwracając się do wiernych mówił, że wojna to "bestialstwo, akt barbarzyński i świętokradczy".

12:31

Ukraina domaga się w istocie pełnego zatrzymania węgierskiej gospodarki - oświadczył premier Węgier Viktor Orban. W tych słowach odniósł się do postulatów wprowadzenia w UE zakazu importu rosyjskich surowców energetycznych.

12:23

Protestują również mieszkańcy Kachowki w obwodzie chersońskim.

12:14

Antyrosyjskie manifestacje stają się tradycją mieszkańców Chersonia.

12:11

Czterokrotny mistrz świata w indywidualnej jeździe na czas niemiecki kolarz Tony Martin postanowił wystawić na aukcji swój jedyny medal olimpijski. Wylicytowane fundusze zostaną przekazane na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie - podaje tabloid Bild.

12:06

Siły ukraińskie odbiły z rąk rosyjskich najeźdźców miejscowości Wilchiwka i Husarówka w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na komunikaty wojskowe.

11:57

"To, o co proszą Ukraińcy, to nic innego jak postulat, byśmy całkowicie zatrzymali węgierską gospodarkę, znów stracili całe lata rozwoju i aby węgierskie wyniki ekonomiczne spadły do poziomu sprzed jakichś 8-10 lat" - powiedział premier Węgier Viktor Orban w Radiu Kossuth, odnosząc się do postulatów wprowadzenia w UE zakazu importu rosyjskich surowców energetycznych.

Dodał, że zrobi wszystko, by pomóc Ukraińcom, bo zostali zaatakowani, a spory węgiersko-ukraińskie dotyczące praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie mają w takie sytuacji znaczenie drugorzędne.

11:49

Na wojnie prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie zginęło już siedmiu rosyjskich generałów - podają zachodnie źródła. Według ekspertów wysokie straty pokazują skuteczność ukraińskich sił specjalnych i snajperów oraz słabe morale wojsk Rosji - podaje w niedzielę BBC.

11:41

Szwajcarska firma ubezpieczeniowa Zurich Insurance usunie literę ‘Z’ ze swojego logo w mediach społecznościowych po tym, jak list stała się symbolem inwazji Rosji na Ukrainę - donosi Reuters.

11:38

W walkach pod Mariupolem zginął mistrz świata w kickboxingu Maksym Kagal.

11:34

Do tej pory z terenów działań wojennych udało się w całym kraju ewakuować 979 tys. osób - podała Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

11:25

1455 miejscowości na Ukrainie zostało pozbawionych całkowicie lub częściowo pozbawionych prądu z powodu działań wojsk rosyjskich. W Czernihowie na północy kraju nie ma też wody, ogrzewania i częściowo gazu.

11:22

Mapa przedstawia liczbę dzieci zabitych przez Rosjan w poszczególnych ukraińskich obwodach.

11:18

Rosyjskie siły koncentrują się obecnie na wschodzie Ukrainy na terenach przylegających do separatystycznych republik, natomiast na północy kraju sytuacja pozostaje statyczna - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

11:14

Wiceminister obrony Rosji Jewkurow, przyznając nagrodę kapralowi, który w walkach w Ukrainie stracił nogę, życzył mu, aby "doszedł do siebie i stanął na nogi".

11:06

Władze samozwańczej Republiki Ługańskiej na wschodzie Ukrainy zapowiedziały referendum o przyłączeniu tego terytorium do Rosji - podaje Reuters.

11:00

Ługańska Państwowa Akademia Medyczna została przeniesiona do obwodu rówieńskiego na zachodzie Ukrainy z powodu działań bojowych - poinformował w niedzielę szef władz obwodu rówieńskiego Witalij Kowal na Telegramie.

10:47

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę wprowadzającą odpowiedzialność karną za udostępnianie bez zezwolenia informacji o przemieszczaniu się międzynarodowej pomocy wojskowej lub wojsk ukraińskich w czasie stanu wojennego - podała agencja Ukrinform.



10:36

"Dzień dobry, Ukraino. Jesteśmy niepokonani" - ukraińscy żołnierze pozdrawiają z okopów.

10:24

Użycie przez Rosję broni nuklearnej jest coraz bardziej realne - ocenia premier Japonii.

Kilka dni temu Rosja zerwała rozmowy z Japonią o Kurylach. Wczoraj rosyjska armia rozpoczęła manewry na tych spornych wyspach, zajętych przez Związek Sowiecki po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Marynarka wojenna Japonii informuje też o zwiększonej obecności rosyjskich okrętów w rejonie wysp japońskich.

10:15

Minionej doby ukraińskie siły siedmiokrotnie odpierały rosyjskie ataki w okolicach Doniecka i Ługańska.

10:07

Sztab generalny ukraińskiej armii informuje, że zginęło ponad 16,5 tys. rosyjskich żołnierzy, zniszczonych zostało ponad 580 czołgów, 121 samolotów i 127 helikopterów.

10:02

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy informuje, że rosyjskie wojsko użyło zakazanego pocisku z amunicją kasetową typu "Tornado-S" w miejscowości Krasnohoriwka w obwodzie donieckim. Według MSW okres samolikwidacji tej amunicji może wynosić nawet 40 lat, a więc przebywanie w ich okolicy grozi śmiercią. Wykorzystanie amunicji kasetowej na terenach, gdzie mieszkają ludzie, jest niezgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym.

09:51

Ukraińscy obrońcy wyzwolili Wilchówkę pod Charkowem.

09:48

Mural z wizerunkiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego powstał w okolicy krakowskiego dworca autobusowego. To kolejny tego typu wyraz wsparcia dla walczących, który pojawił się w przestrzeni miasta.

09:45

Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło atak na Lwów: "26 marca wysoce precyzyjna broń powietrzna dalekiego zasięgu zniszczyła dużą bazę paliwową w pobliżu Lwowa, która dostarczała paliwo dla wojsk ukraińskich w zachodnich regionach Ukrainy, a także w pobliżu Kijowa".

09:42

W placówkach służby zdrowia na Ukrainie zainstalowanych zostanie 590 stacji systemu telekomunikacyjnego Starlink, co pozwoli szpitalom utrzymać łączność mimo działań wojennych - podała w niedzielę agencja Ukrinform, cytując ministra zdrowia Wiktora Laszkę.

09:31

Przed wycofaniem się z Trościańca w obwodzie sumskim na północy Ukrainy wojska rosyjskie zaminowały szpital - twierdzi wiceszef władz obwodowych Taras Sawczenko, który dotarł do miasta z konwojem humanitarnym. O sprawie pisze w niedzielę agencja Ukrinform.

"Widzieliśmy olbrzymie zniszczenia. Widzieliśmy dziesiątki spalonych pojazdów, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Zauważalny jest całkowity brak jakiejkolwiek komunikacji, prądu i wody (...) Sytuacja jest straszna. W ostatnich dniach szpital znajdował się pod ostrzałem. Został też zaminowany" - poinformował Sawczenko. Dodał, że szpital odminowuje obecnie zespół wojskowych saperów.

09:27

"Wiele osób widziało w tym ataku symbole: to, że (prezydent USA Joe) Biden jest w Rzeszowie, a rakieta uderzyła 150 km od Rzeszowa. Jak mówił prezydent Wołodymyr Zełenski, Rosja ma apetyty na tereny aż do granicy ukraińsko-polskiej, ukraińsko-rumuńskiej i ukraińsko-słowackiej. A jest jasne, że lepiej zatrzymać wroga na terytorium Ukrainy, bo inaczej rakiety będą spadać coraz bliżej obszaru NATO" - powiedział rzecznik prezydenta Ukrainy Serhij Nikiforow.

Tymczasem jego zdaniem poważnej reakcji Zachodu na ten atak nie było.

09:24

Dwa korytarze humanitarne będą dziś otwarte w Ukrainie - podaje ukraińska wicepremier Iryna Wereszczyk. Ewakuować będą się mogli mieszkańcy regionów donieckiego i ługanskiego we wschodniej Ukrainie, a także Mariupola - w tym wypadku cywile będą mogli opuścić oblegane miasto prywatnymi samochodami.

09:15

Dzieci bez rodziców, wywiezione przez rosyjskich okupantów z obleganego Mariupola nad Morzem Azowskim, znajdują się w szpitalu w okupowanym Doniecku - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na relacje mieszkańców Doniecka.

"Na drugim oddziale zakaźnym przebywa dużo dzieci, które zostały przywiezione z Mariupola. Mają odzież, ale potrzebują pampersów, mieszanek mlecznych i owoców. Nie ma z nimi rodziców. Trzeba ich odnaleźć i nie lekceważyć żadnych ogłoszeń o zaginionych dzieciach" - powiedziała agencji jedna z mieszkanek Doniecka.

09:07

Rosja niszczy ukraińskie zapasy ropy i żywności, powiedział ukraiński minister spraw wewnętrznych Wadym Denysenko. Powiedział też, że Rosja zaczęła ściągać nowe wojska do granicy z Ukrainą.

08:53

Pociąg metra w Dusseldorfie.

08:41

Lwów całą noc likwidował skutki rosyjskiego ostrzału.

08:35

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do niedzielnego poranka w wyniku działań zbrojnych zginęło 139 dzieci, a co najmniej 205 jest rannych - podało biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy. Bombardowania i ostrzały uszkodziły 733 placówki edukacyjne, 74 z nich są całkowicie zniszczone.

08:32

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało 2,3 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. W sobotę funkcjonariusze SG odprawili ponad 30 tys. podróżnych, natomiast w niedzielę do godz. 7 - ponad 5 tys.

08:21

Dziesiątki parafii i kilka monastyrów wystąpiło już z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego i przeszło do Cerkwi Prawosławnej Ukrainy (CPU) - podała w niedzielę agencja Ukrinform, cytując metropolitę CPU, biskupa Epifaniusza.

08:12

Oblegany przez siły rosyjskie Mariupol nad Morzem Azowskim opuściła do tej pory połowa z 540 tys. mieszkańców, którzy żyli tam przed wojną - oświadczył mer miasta Wadym Bojczenko w wywiadzie dla agencji UNIAN.

Według mera około 20-30 tys. mieszkańców zostało przemocą wywiezionych do Rosji.

08:09

Pięć osób zginęło w ostrzale miasta Barwinkowe w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformowała prokuratura obwodu charkowskiego.

Do ostrzału doszło około godz. 11 w sobotę. Zginęło 4 żołnierzy ukraińskich i jedna osoba cywilna. Liczba rannych jest ustalana.

08:04

58,9 proc. uczestników sondażu SW Research zrealizowanego dla rp.pl ocenia, że Unia Europejska powinna wprowadzić embargo na import gazu, ropy i węgla z Rosji nawet, jeśli będzie się to wiązać ze znacznym wzrostem cen tych surowców. Przeciwnego zdania jest 13,4 proc. ankietowanych.

07:59

Ostatniej doby ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła jeden rosyjski samolot, 12 dronów i pięć pocisków manewrujących - podaje komunikat dowództwa sił powietrznych Ukrainy.

07:54

Rosyjskie wojska niszczą wszystko, co czyni Ukraińców narodem, ale za to odpowiedzą - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu zamieszczonym w internecie.

07:50

Rosjanie po raz kolejny mieli użyć zakazanej broni. "To dzieje się teraz na linii frontu w pobliżu wschodniego miasta Awdijiwka, siły rosyjskie używają białego fosforu przeciwko Ukraińcom. Zdjęcia od ukraińskiego porucznika zrobione w czasie, gdy rozmawialiśmy. Opisał sytuację jako ‘szaleństwo’"- relacjonuje korespondent.

07:39

Finlandia zawiesiła połączenia kolejowe z Rosją i wstrzymała lądowy ruch towarowy między państwami.

07:33

Władze Lwowa informują, że w wyniku wczorajszego nalotu nikt nie zginął. Pociski nie trafiły w żaden budynek mieszkaniowy. Zniszczone zostały za to elementy infrastruktury krytycznej.Ucierpiały także jedna szkoła i przedszkole.

07:27

5 osób zostało rannych we wczorajszych rosyjskich atakach na Lwów. Pociski spadły na magazyn paliwa, jednostkę wojskową i zakład przemysłowy.

07:20

Wygłoszone w Warszawie słowa prezydenta Joe Bidena o tym, że Władimir Putin nie może pozostać przy władzy, nie były wezwaniem do zmiany na Kremlu - Biały Dom po przemówieniu amerykańskiego prezydenta wysłał sprostowanie dziennikarzom.

Prezydentowi chodziło o to, że Putinowi nie można pozwolić na sprawowanie władzy nad swoimi sąsiadami. Zdanie nie odnosiło się do jego pozycji w Rosji.

07:16

W Popasnej najeźdźcy rosyjscy ostrzeliwali własne pozycje

07:01

Siły rosyjskie próbują zablokować Czernihów w północnej Ukrainie i kontynuują koncentrację sił ofensywnych w obwodzie donieckim z zamiarem zajęcia m.in. Mariupola - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak podkreślono, że żołnierze rosyjscy nadal terroryzują i zastraszają ludność cywilną na zajętych terenach. Nierzadkie są przypadki grabieży, a także uprowadzania ludzi.

06:52

Kangury ewakuowane z ekoparku w Charkowie znalazły bezpieczne schronienie - podał ukraiński resort spraw wewnętrznych. Jak dodał, ich wybieg był kilka razy bombardowany przez Rosjan.

06:40

Sean Penn - aktor i założyciel fundacji CORE zaangażowanej w pomoc ukraińskim uchodźcom z Ukrainy przybywającym do Polski - w rozmowie z CNN przekonywał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien dostać możliwość przemówienia do uczestników 94. gali rozdania Oscarów, która odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu. Zapowiedział, że jeśli Akademia nie zdecyduje się na taki krok, powinno dojść do bojkotu ceremonii. Dodał, że w takiej sytuacji sam w geście sprzeciwu zniszczy publicznie swoje dwie statuetki Oscara.

05:20

Prezydent Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował do społeczności międzynarodowej o dostawy ciężkiej broni na Ukrainę. Ukraina nie może strącać rosyjskich rakiet strzelbami śrutowymi i bronią maszynową - powiedział w opublikowanym w nocy z soboty na niedzielę nagraniu wideo.

Bez wystarczającej ilości czołgów, ciężkiego sprzętu i samolotów nie uwolnimy oblężonego przez Rosjan portu Mariupol - podkreślił ukraiński przywódca.



05:15

Rosyjskie siły powietrzne i rakietowe nadal ostrzeliwują cele na całym terytorium Ukrainy, w tym na obszarach gęsto zaludnionych - oceniło w nocy z soboty na niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podkreślono, że siły rosyjskie atakują głównie z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, by nie narażać własnych samolotów na strącenie przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.

05:10

To jest po prostu ludobójstwo. Nie ma na to innego określenia - stwierdził mer Mariupola Wadym Bojczenko w rozmowie z agencją Unian. Podkreślił, że wojska agresora bezwzględnie występują przeciwko wszystkim mieszkańcom Mariupola, w tym także etnicznym Rosjanom. Jak zapewnił, siły ukraińskie stawiają "heroiczny opór" i odpierają rosyjskie ataki.

Mer Mariupola zapewnił, że nad miastem nadal powiewa ukraińska flaga. Nasi żołnierze robią wszystko, by tak pozostało w przyszłości - dodał. Przyznał jednak, że Rosjanie przejęli kontrolę nad niektórymi częściami Mariupola. Miasto jest otoczone, pierścień okrążenia zaciska się coraz bardziej - relacjonował.

Według władz miejskich w Mariupolu zginęło 2187 cywilów. Mogę powiedzieć, że w ostatnich godzinach liczba ta znacznie wzrosła - stwierdził Bojczenko, nie podając jednak dokładnych danych. Do tej pory ewakuowano połowę z 540 tysięcy mieszkańców Mariupola.