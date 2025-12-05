Co czwarty Polak chce polexitu - wynika z sondażu Eurobazooka opisywanego przez "Gazetę Wyborczą". Jak pisze dziennik, zdecydowana większość obywateli najważniejszych krajów UE chce pozostać we wspólnocie, w Polsce martwi dwucyfrowe poparcie dla wyjścia z Unii. Pozostanie we wspólnocie popiera 69 proc. badanych Polaków, a 25 proc. chce polexitu.

Z sondażu wynika, że pozostanie we wspólnocie popiera 69 proc. badanych Polaków, a 25 proc. chce polexitu (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Dane dotyczące poparcia dla członkostwa w Unii to część obszernego sondażu Eurobazooka przeprowadzonego na zlecenie francuskiego magazynu "Le Grand Continent". Badanie przeprowadzono metodą CAWI (przy użyciu kwestionariuszy online) pod koniec listopada w Niemczech, Francji, Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Holandii i Chorwacji. W każdym z krajów próba wynosiła nieco ponad tysiąc osób.

Wyjścia z Unii Europejskiej domaga się średnio 19 proc. obywateli, 74 proc. chce w UE pozostać, siedem proc. nie ma zdania.

Gorzej tylko we Francji

Z sondażu wynika, że o wyjściu z UE nie chce słyszeć 90 proc. Portugalczyków i 89 proc. Hiszpanów, a także 78 proc. Niemców. Ale w Polsce pozostanie we wspólnocie popiera tylko 69 proc. badanych, a 25 proc. chce polexitu. Gorzej jest tylko we Francji, gdzie wyjść z UE chce 27 proc. badanych, a pozostać w Unii 67 proc.

Poparcie dla członkostwa w UE spada z roku na rok

Do tej pory w sondażach przeprowadzanych przez polskie ośrodki badania opinii publicznej zwolenników polexitu było niewielu, choć entuzjazm Polaków do UE gasł - przypomina "GW". Dodaje, że w 2022 roku za pozostaniem w UE opowiadało się 92 proc. Polaków, dwa lata później 77 proc.