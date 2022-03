„Propaganda jest zjawiskiem bardzo perfidnym i ja uważam, że ci pracownicy – nie chcę ich nazywać dziennikarzami – rosyjskich państwowych mediów, powinni tak samo stanąć przed sądem po zakończeniu wojny, jak władze rosyjskie” – powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Masza Makarowa, rosyjska dziennikarka mieszkająca w Polsce, współpracująca m.in. z telewizją Biełsat.

Masza Makarowa / Karolina Bereza / RMF FM

"To, co robili przez ostatnie lata w Rosji - bo to się nie rozpoczęło wczoraj, nie zaczęło się miesiąc temu, z początkiem wojny - to doprowadziło mój kraj do tego stanu, ale też doprowadziło do rodzinnych tragedii i konfliktów, ponieważ chyba większość rodzin w Rosji jest podzielona, dlatego, że jedna część - generalnie starsza - uważa, że telewizja mówi prawdę, młodsza czyta zupełnie inne media, korzysta z VPN-ów, zna języki, więc może czytać też więcej. To są bardzo głębokie konflikty" - podkreśliła.

Makarowa przywołała historię dziewczyny, która ewakuowana się z ukraińskiego miasta Sumy do Polski. "(Ona - przyp. red.) opowiadała, że kiedy Sumy były ostrzeliwane, zadzwoniła do swojej mamy, która była po drugiej stronie granicy - była w mieście rosyjskim. Powiedziała do niej: 'Mamo, ostrzeliwują nas (Rosjanie - przyp. red.), schodzimy właśnie do schronu'. Mama jej nie uwierzyła i powiedziała, że to Ukraińcy ostrzeliwują" - dodała.

Podkreśliła, że na propagandę rosyjską trzeba patrzeć nie jako na jakieś zjawisko w dziennikarstwie, które można zwalczyć. "Trzeba patrzyć, jak na pewną sektę. (...) Bardzo ciężko przekonać tych ludzi, którzy wierzą w tą propagandę do tego, że świat tak naprawdę wygląda inaczej" - zaznaczyła.

Jak dodała, praca niezależnych dziennikarzy w Rosji jest możliwa. "Udowadniają to moi dzielni koledzy, którzy zostali w Rosji, którzy piszą pod pseudonimami. Ponad 200 - teraz pewnie więcej - dziennikarzy wyjechało z Rosji. Są w różnych krajach, głównie tam, gdzie dało się trafić bez wizy, czyli Gruzja, Armenia. Dziennikarze z zamkniętych mediów, czyli z radia Echo Moskwy, które istniało w Rosji od 30 lat, zostało wyłączone raz tylko - w 1991 roku - i teraz, czy z telewizji "Deszcz" ("Dożd" - przyp. red.) - jedynej właściwie niezależnej rosyjskiej tv, załączyli własne kanały na YouTube i widać, jak duże jest zapotrzebowanie na te niezależne informacje" - zaznaczyła.

Przeczytaj rozmowę:

Bianka Mikołajewska: Dzień dobry. Witam państwa. Naszym gościem jest dzisiaj Masza Makarowa, rosyjska dziennikarka, współpracownica telewizji Biełsat.

Masza Makarowa: Dzień dobry.

Pani redaktor, dzisiaj ambasador Rosji - czy też może w ostatnich dniach - powiedział przedstawicielom polskiego MSZ, że filmy ze zniszczonymi miastami ukraińskimi, ofiarami wojny, to są fejki. Dlaczego wykształcony człowiek, który ma dostęp do mediów, mówi takie rzeczy?

Bo jest pracownikiem rosyjskiego MSZ i wie, co ma mówić i co ma robić. Jest urzędnikiem rosyjskim. Natomiast podejrzewam, że takich, jak pan ambasador w samej Rosji jest więcej, ponieważ nawet jeśli w telewizji rosyjskiej są pokazywane zdjęcia ostrzeliwanych ukraińskich miast, czy zablokowany Mariupol, który jest w ogóle obrazem katastrofy, do której Rosja doprowadziła w Ukrainie, to później, jak są pokazywane te ludzkie cierpienia, trupy na ulicach, brak dostępu do wody i leków, jest mówione: popatrzcie co zrobili ukraińscy nacjonaliści. Czyli ten obraz wojny w Ukrainie, którą Rosja prowadzi od ponad miesiąca, jest totalnie do góry nogami obrócony.

Czyli jeżeli taki urzędnik mówi takie rzeczy, to on mówi to na użytek wewnętrzny Rosji, czy on usiłuje przekonać Polaków, że to jest prawda?

Nie wiem, co ma w głowie pan ambasador i jakie ma zalecenia, które dostaje z rosyjskiego MSZ, natomiast oczywiście to jest oficjalna narracja Kremla, oficjalna narracja wszystkich władz rosyjskich. I tutaj też ważne jest, żeby pamiętać o tym, że za mówienie czegoś, co jest niezgodne z tą narracją w Rosji teraz grozi do 15 lat więzienia. Również do 15 lat więzienia grozi za pomówienie pana ambasadora, czy np. jakiegokolwiek organu rosyjskiego, który działa poza granicami Rosji. Więc tak - to jest oficjalna narracja, która jest przyjęta przez Ministerstwo Obrony. Dokładnie to codziennie widzimy w tych wiadomościach, które są podawane przez rosyjskie władze.

A czy Rosjanie wierzą w tę narrację, czy udają, że w nią wierzą?

Ja myślę, że zdecydowanie jakaś część Rosjan, dla których telewizja rosyjska jest podstawowym źródłem informacji, wierzy w to. Dlatego, że wierzy telewizji, bo telewizja nie może kłamać, bo ludzie przez całe życie tę telewizję oglądają, dlatego, że to są mocne obrazki - ludzkie cierpienia zawsze robią wrażenie niezależnie od tego, kto to zrobił. I później dostają podsumowanie tego, kto to zrobił. Ci dziennikarze, którzy razem z wojskiem rosyjskim weszli do Mariupola, są tam na miejscu. Tylko, że mówią zupełnie co innego, niż te informacje, które dostajemy od strony ukraińskiej, czy od mieszkańców Mariupola, którzy w inny sposób to relacjonują. Natomiast podejrzewam, że jest też jakaś część Rosjan - oczywiście nie wiemy, jak spora część, bo tutaj ciężko mówić o jakiejkolwiek socjologii w Rosji w tej chwili - która wierzy w to, dlatego, że to jest pewna taka obrona przed tymi wiadomościami, przed poczuciem winy, przed wstydem za swój kraj, czy (to - przyp. red.) takie zachowanie - poczucie bezpieczeństwa, bo rzeczywiście ten strach teraz w Rosji jest ogromny, też ten strach, że świat, który był znany do tej pory, się zawalił. Nie wiadomo, co będzie dalej, nie wiadomo, w jaki sposób w tym nowym świecie też się odnaleźć.

Ale jak to się dzieje, bo zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć tego mechanizmu, że przecież wielu Rosjan ma na Ukrainie bliskich, ma przyjaciół, zna tych ludzi i wydaje się, że powinni oni wierzyć w pierwszej kolejności tym swoim bliskim i przyjaciołom z Ukrainy, jeżeli oni opowiadają, co się naprawdę tam dzieje. To jest możliwe, że oni są gotowi dać wiarę jednak bardziej telewizji?

Propaganda jest zjawiskiem bardzo perfidnym i ja uważam, że ci pracownicy - nie chcę ich nazywać dziennikarzami - rosyjskich państwowych mediów, powinni tak samo stanąć przed sądem po zakończeniu wojny, jak władze rosyjskie, bo to, co robili przez ostatnie lata w Rosji - bo to się nie rozpoczęło wczoraj, nie zaczęło się miesiąc temu, z początkiem wojny - to właśnie doprowadziło mój kraj do tego stanu, ale też doprowadziło do rodzinnych tragedii i konfliktów, ponieważ chyba większość rodzin w Rosji jest podzielona, dlatego, że jedna część - generalnie starsza chyba - uważa, że telewizja mówi prawdę, młodsza czyta inne zupełnie media, korzysta z VPN-ów, zna języki, więc może czytać też więcej. To są bardzo głębokie konflikty. Natomiast na mnie zrobiła też wrażenie historia dziewczyny, która ewakuowała się miasta Sumy na Ukrainie do Polski. Opowiadała, że kiedy już Sumy były ostrzeliwane, zadzwoniła do swojej mamy, która była po drugiej stronie granicy - była w mieście rosyjskim. Powiedziała do niej: "Mamo, ostrzeliwują nas (Rosjanie - przyp. red.), schodzimy właśnie do schronu". Mama jej nie uwierzyła i powiedziała, że to Ukraińcy ostrzeliwują. I to jest ten poziom tragedii, więc ja myślę, że na propagandę rosyjską trzeba patrzeć nie jak na jakieś zjawisko w dziennikarstwie, które można zwalczyć. Trzeba na to patrzeć, jak na pewną sektę i na wpływ na myślenie ludzi, który działa w sektach (...). To jest dokładnie ten sam proces. Bardzo ciężko przekonać tych ludzi, którzy wierzą w tę propagandę do tego, że świat tak naprawdę wygląda inaczej...

Niedługo dalsza część rozmowy...