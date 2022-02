O poranku rozpoczął się atak Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie przekroczyły granice od północy, wschodu i południa - przekazały ukraińskie władze. Trwa atak rakietowy. Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją, a NATO zapowiedziało przesunięcie swoich wojsk na wschodnią flankę. Śledź naszą relację na żywo.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczona jednostka wojskowa w Kijowie / Interior Ministry press service HANDOUT / PAP/EPA

[W naszej relacji są filmy i zdjęcia z mediów społecznościowych udostępniane przez dziennikarzy i mieszkańców Ukrainy. Poczekaj chwilę, by poprawnie się wyświetliły]

13:53

Bacznie przyglądamy się sytuacji na naszych granicach z Rosją i Białorusią; rozważamy różne scenariusze - powiedział w czwartek szef MSWiA Mariusz Kamiński zapytany, czy rząd rozważa zamknięcie tych granic.

13:52

Celem rosyjskiego ataku jest zajęcie terytoriów Ukrainy na północy, wschodzie i południu tego kraju, a także sprowokowanie zamieszek w celu utrudnienia zarządzania wewnątrz kraju - powiedział przedstawiciel prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.



13:51

Agresja Rosji przeciwko Ukrainie przynosi szok na rynkach. Ropa mocno drożeje, cena baryłki przekracza już 100 dolarów - to najwyższy poziom od 8 lat i przy spadającym kursie złotego - zwiastuje drastyczne podwyżki na stacjach.

13:50

13:46

Pięć osób zginęło, gdy ukraiński samolot wojskowy rozbił się między wsiami Żukiwci i Trypol w obwodzie kijowskim - poinformowały ukraińskie służby ratunkowe.

Na pokładzie znajdowało się 14 osób, z czego pięć zginęło.

13:42

Przedstawiciel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak powiedział, że po rosyjskim ataku toczą się "praktycznie wokół całego obwodu granicy" kraju.

13:39

Na Kreml zostaną wezwani dyrektorzy i właściciele firm reprezentujących wielki biznes rosyjski. Jak podał portal gospodarczy RBK, powołując się źródła w koncernach, mają oni spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem.

13:34

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia zestrzelonego ukraińskiego samolotu wojskowego.

13:31

Tak teraz wygląda metro w Charkowie.

13:26

Trwa ostrzał Ukrainy przez Rosjan. Na zdjęciu centrum Kijowa.

13:24

To nie tylko atak na Ukrainę, to atak na demokrację na całym świecie. Chodzi o prawo kraju do wyboru własnej przyszłości, a tego prawa Wielka Brytania zawsze będzie bronić - powiedział brytyjski premier Boris Johnson w orędziu wygłoszonym po ataku Rosji na Ukrainę.

13:21

Polska przygotowuje się na falę uchodźców z Ukrainy. Gotowe są już punkty recepcyjne, przygotowany jest też dla nich system alert RCB, strona internetowa oraz ulotki.



13:18

Ukraińskie władze informują o zestrzeleniu przez Rosjan wojskowego samolotu i śmierci pięciu osób.

13:14

120 szpitali w całej Polsce jest przygotowywanych na przyjęcie Ukraińców - te informacje nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz potwierdził w Ministerstwie Zdrowia.

13:12

13:07

Rosjanie mogą próbować opanować siedzibę władz w Kijowie - alarmuje przedstawiciel biura ukraińskiego prezydenta.

13:04

NATO przesunie znaczne siły wojskowe na wschodnią flankę sojuszu - zapowiedział Jens Stoltenberg zapewniając, że te działania mają charakter defensywny i podkreślił, że NATO nie ma planów wysłania swoich oddziałów na Ukrainę.

13:02

Rosyjskie śmigłowce przeprowadziły atak na lotnisko wojskowe w Hostomelu w obwodzie kijowskim - poinformowała ukraińska straż graniczna. Ukraińskie władze przekazały, że zestrzelono trzy rosyjskie helikoptery.