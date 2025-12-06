Stalowa powłoka chroniąca pozostałości reaktora jądrowego nr 4 w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej utraciła pierwotną funkcję ochronną - poinformowała w komunikacie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Konstrukcja została poważnie uszkodzona w lutym 2025 r. w wyniku ataku rosyjskich dronów.

Okla Michal / PAP/CTK

W lutym 2025 r. rosyjski dron uderzył w sarkofag chroniący reaktor nr 4 Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, powodując pożar i uszkodzenia powłoki ochronnej.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że sarkofag utracił swoją pierwotną funkcję ochronną, ale nie doszło do trwałych uszkodzeń konstrukcji nośnych.

W 2026 roku planowane są dodatkowe naprawy sarkofagu, by przywrócić jego funkcję ochronną i zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo nuklearne.

Rosyjski dron uszkodził sarkofag

W połowie lutego rosyjski dron uderzeniowy trafił w Nową Bezpieczną Powłokę, czyli sarkofag chroniący reaktor jądrowy nr 4, który został zniszczony w wyniku katastrofy Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej w 1986 roku. Po uderzeniu bezzałogowca wybuchł pożar, który dość szybko został ugaszony.

Dyrekcja Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej informowała wówczas, że rosyjski dron trafił bezpośrednio w powłokę ochronną łuku Nowej Bezpiecznej Powłoki na wysokości 87 metrów nad pomieszczeniem urządzeń technologicznych, które zdalnie zapewniają funkcjonowanie schronu.

"W rezultacie uszkodzona została zewnętrzna i wewnętrzna powłoka łuku Nowej Bezpiecznej Powłoki oraz wyposażenie głównego systemu dźwigowego" - dodano. Rosja zaprzeczyła, by zaatakowała obiekt.

Sarkofag stracił swoją pierwotną funkcję ochronną

W ubiegłym tygodniu zespół Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przeprowadził inspekcję sarkofagu chroniącego zniszczony reaktor jądrowy nr 4.

W wydanym w piątek komunikacie MAEA podała, że "Nowa Bezpieczna Powłoka utraciła swoją pierwotną funkcję ochronną, w tym zdolność izolacyjną". "Nie stwierdzono jednak trwałych uszkodzeń jej struktur nośnych ani systemów monitorujących" - dodano.

Cytowany w komunikacie dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi zaznaczył, że choć przeprowadzono ograniczony i tymczasowy remont, to "niezbędna jest kompleksowa renowacja obiektu, by zapobiec dalszej degradacji obiektu i zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo nuklearne".

MAEA zapewniła, że w 2026 roku, dzięki wsparciu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sarkofag przejdzie dodatkowe naprawy, które pomogą przywrócić jego funkcję ochronną, "torując drogę do pełnej renowacji po zakończeniu konfliktu".

Katastrofa Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej

Przypomnijmy, że do katastrofy w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, położonej na terenie dzisiejszej Ukrainy, doszło 26 kwietnia 1986 r. W wyniku awarii reaktora nr 4 doszło do potężnej eksplozji i pożaru, które spowodowały uwolnienie ogromnych ilości promieniotwórczych substancji do atmosfery.

Była to największa katastrofa nuklearna w historii, skutkująca ewakuacją tysięcy ludzi i długotrwałymi konsekwencjami zdrowotnymi oraz środowiskowymi. Strefa wokół elektrowni do dziś pozostaje zamknięta dla stałych mieszkańców.