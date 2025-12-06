"Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowało o poranku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Decyzja została podjęta z kolejnym zmasowanym atakiem powietrznym Rosjan na terytorium Ukrainy.

Polskie myśliwce wielozadaniowe F-16 (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W nocy z piątku na sobotę Kijów i obwód kijowski zostały zaatakowane przez Rosjan rakietami i dronami; został tam ogłoszony alarm przeciwlotniczy. Na razie wiadomo o co najmniej trzech rannych osobach.

Niespełna kwadrans po godz. 4:00, we wpisie na platformie X, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę "rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej".

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - czytamy w komunikacie.

Według Dowództwa Operacyjnego RSZ działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - podkreślono.