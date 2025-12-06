Przed południem na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Armii Krajowej w Głubczycach doszło do śmiertelnego wypadku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacje z Twojego regionu znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

W sobotę, 6 grudnia 2025 roku, około godziny 11:00, na jednym z głównych skrzyżowań w Głubczycach doszło do tragicznego zdarzenia drogowego.

Jak informuje miejscowa komenda, w wyniku wypadku jedna osoba zginęła. Na miejscu pracują policja, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego.

W związku pracą policji droga krajowa nr 38 na odcinku przebiegającym przez Głubczyce była całkowicie nieprzejezdna. Utrudnienia już się zakończyły.