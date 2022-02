Polska jest bezpiecznym krajem dla naszych obywateli i będzie też bezpiecznym krajem dla naszych sąsiadów, dla naszych przyjaciół, dla tych, którzy są w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji - zapewnił na konferencji prasowej szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Mariusz Kamiński / Rafał Guz / PAP

Kamiński na konferencji dotyczącej m.in. przygotowania do ewentualnego przyjęcia uchodźców z Ukrainy zaznaczył, że w trudnych dniach Polska musi okazać Ukraińcom solidarność na każdym poziomie. Na poziomie politycznym, państwowym i na poziomie ludzkim - mówił.

Jednym z przejawów tego, co się będzie działo na Ukrainie, tych walk zbrojnych - musimy liczyć się z tym bardzo poważnie - będzie fala uchodźców, która trafi do naszego kraju. Ludzi, którzy będą uciekali przed bombami, które już na terenie całej Ukrainy eksplodują. Ludzi, którzy będą uciekali w obronie swojego życia, zdrowia, swojej godności - mówił szef MSWiA.



Dodał, że wszystkim "ukraińskim braciom okażemy solidarność". Przygotowujemy się od wielu tygodni do tej fali uchodźców, która może nas spotkać. Będziemy robić wszystko, aby każdy, kto tego potrzebuje, znalazł w Polsce bezpieczne schronienie. Polska jest bezpiecznym krajem dla naszych obywateli i będzie też bezpiecznym krajem dla naszych sąsiadów, dla naszych przyjaciół, dla tych, którzy są w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji - powiedział.



Dodał, że Polska będzie wspierać "państwo ukraińskie, naród ukraiński, każdego naszego ukraińskiego sąsiada". Jeśli takiej pomocy będzie potrzebował, będzie mógł liczyć na pomoc państwa polskiego i wierzę, że na solidarność każdego Polaka - mówił.

Punkty recepcyjne dla uchodźców

Na konferencji wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że wojewoda lubelski i podkarpacki rozpoczęli przygotowanie tzw. punktów recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy. Myślę, że możemy przekazać już informację, że wojewodowie zgłosili gotowość tych punktów recepcyjnych. Myślę, że w ciągu kilkadziesiąt minut wojewoda lubelski i wojewoda podkarpacka przedstawią opinii publicznej te punkty, odbędą się stosowne konferencje - mówił.

Jak podkreślił, na tę chwilę będzie dziewięć takich punktów. Będą zlokalizowane w miejscowościach Dorohusk, Dołhobyczów, Zosin, Hrebenne (Lubelskie) oraz w Korczowej, Medyce, Budomierzu oraz Krościenku na Podkarpaciu. Dodatkowy punkt powstanie w Przemyślu na dworcu kolejowym. On będzie w ciągu paru godzin przygotowany. Przygotowujemy się na ewentualny przyjazd pociągów z Ukrainy - powiedział wiceminister.

Szefernaker zapewnił, że jeżeli ktoś przekroczy granicę polsko-ukraińską i będzie potrzebował jakiejkolwiek pomocy, a nie będzie miał dokąd się udać po stronie polskiej lub w innym państwie, na pewno ją otrzyma w jednym z dziewięciu punktów recepcyjnych.



We wszystkich punktach recepcyjnych przygotowanych na przyjęcie osoby potrzebujące będą mogły skorzystać z odpoczynku i pomocy medycznej - powiedział.



Ośrodki dla uchodźców będą się znajdowały na terenie wszystkich województw. Wszyscy wojewodowie w Polsce zgłosili gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy - poinformował Szefernaker.



Transport uchodźcom zapewni Państwowa Straż Pożarna.



Wiceminister przekazał, że Urząd ds. Cudzoziemców uruchomi infolinię, również będzie uruchomiona specjalna strona internetowa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało alert, który będzie rozsyłany SMS-ami, "tak żeby te osoby, które wjeżdżają do Polski miały pełne informacje na temat pomocy, jaką jesteśmy w stanie zaoferować".