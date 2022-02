Tysiące osób demonstrują na ulicach solidarność dla Ukrainy i protest przeciwko rosyjskiej inwazji. W Krakowie przed Konsulatem Generalnym Federacji Rosyjskiej demonstracje trwają od rana. W centrum Olsztyna spotkali się mieszkańcy i pracujący tam Ukraińcy. Polskie i ukraińskie flagi powiewają w centrum Wrocławia. Setki ludzi spotyka się w kościołach na wspólnej modlitwie o pokój.

Manifestacja solidarności z Ukrainą na rynku we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Tysiące osób przyszły w czwartek wieczorem przez konsulat Rosji w Krakowie, aby zademonstrować swoją solidarność z narodem ukraińskim i potępić działania Władimira Putina. Uczestnicy zgromadzenia podeptali flagę Rosji.



Manifestacje przed Konsulatem Generalnym Federacji Rosyjskiej w Krakowie trwają od rana. Punkt kulminacyjny nastąpił wieczorem. Tłumy osób - według policji 4 tys. o godz. 20 - przyszły, aby wesprzeć naród ukraiński. Demonstrujących przybywa. Według uczestników zgromadzenie może potrwać całą noc.



Znaczna część protestujących to Ukraińcy. Na placu Biskupim, przed konsulatem, powiewają też flagi Polski, Białorusi, Unii Europejskiej. Prof. Fryderyk Zoll w swoim przemówieniu wyraził poparcie dla Ukrainy.

Potępienie dla Putina i wolnościowe hasła

Zgromadzeni podeptali flagę Rosji, śpiewali hymn ukraiński. Wykrzykują hasła wolnościowe i potępiające Władimira Putina - m.in. "Gilotyna dla Putina", "Sowieci do domu". Można dostrzec tablice z napisami m.in. "Stop rosyjskiej agresji", "Putin won", "Precz z sowieckim bandytą", "Do widzenia dla Putina". Były też zdjęcia Putina podpisane: "Zabójca", "Killer".



Od rana manifestacje przebiegają pokojowo, bez agresji - powiedział PAP Bartosz Izdebski z biura prasowego małopolskiej policji.



Olsztyn deklaruje pomoc dla uchodźców

Mieszkańcy Warmii i Mazur, Ukraińcy pracujący w regionie oraz ukraińska młodzież spotkali się na wiecu poparcia i solidarności z narodem ukraińskim w centrum Olsztyna. Samorządowcy zadeklarowali pomoc w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy.



Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin mówił, że "rano dotarła tragiczna wiadomość, że na niepodległe państwo Ukrainy napadł agresor - Federacja Rosyjska".



To nas bardzo zgnębiło, nie tylko Ukraińców ale wszystkich w całej Polsce. Jesteśmy rozgoryczeni, przerażeni, ale nade wszystko jesteśmy solidarni z narodem ukraińskim i deklarujemy jako partnerzy ukraińskich regionów pomoc. Naród ukraiński ma prawo samodzielnie wytyczać drogę rozwoju i życia jego mieszkańców. To oburzające, by w XXI wieku, w środku demokratycznej Europy doszło do agresji jak przed ponad 70 laty - mówił marszałek.



Potępiamy akt agresji. Musimy być silni, mocni. W regionie Warmii i Mazur z mniejszością ukraińską żyjemy w bardzo dobrych relacjach, tworząc dobrą rzeczywistość - podkreślił. Zwracając się do Ukraińców powiedział, że mogą liczyć na samorządy z Warmii i Mazur. Jesteśmy gotowi na pomoc i przyjmowanie uchodźców. Będziemy też głośnym i wyraźnym głosem wyrażać wolę jedności z ukraińskim narodem i potępiać agresora, który złamał wszelkie zasady - dodał.



W kościołach archidiecezji warmińskiej trwa także modlitwa w intencji pokoju na Ukrainie. W najbliższą niedzielę abp Górzyński wyrażając swoją solidarność ze wszystkimi Ukraińcami, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, będzie modlił się pokój dla tego narodu. Uroczysta msza św. odbędzie się w olsztyńskiej katedrze o godz. 11.

Tysiące ludzi na wrocławskim rynku

Kilka tysięcy osób - Polaków i Ukraińców - zebrało się w czwartek we wrocławskim Rynku, aby zaprotestować przeciwko agresji Rosji na Ukrainę.



Tłum mieszkańców stolicy Dolnego Śląska zebrał się pod Pręgierzem, w centralnym punkcie wrocławskiego Rynku. Trzymano polskie i ukraińskie flagi, a przed rozpoczęciem demonstracji odśpiewano hymny obu krajów.



W demonstracji uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił, że "putinowski reżim" napadł na suwerenną, niepodległą Ukrainę.



My wrocławianie przyszliśmy tu dziś w sprawie naszego najbliższego sąsiada, który został zaatakowany (...) w tym trudnym czasie ukraiński naród i Ukraińcy mieszkający z nami mogą poczuć, czym jest nasza przyjaźń - mówił Sutryk dziękując mieszkańcom miasta za liczny udział w proteście przeciwko agresji Rosji na Ukrainę.