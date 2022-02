Jesteśmy gotowi na przyjęcie uchodźców z Ukrainy i są oni mile widziani – oświadczyła na konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Także rzecznik polskiego rządu Piotr Müller zapewniał, że jeśli na teren Polski będą napływać uchodźcy z Ukrainy, otoczymy ich opieką. Jego słowa powtórzy potem w Sejmie premier Morawiecki.

Na zdjęciu dworzec centralny w Kijowie / STRINGER / PAP/EPA

"Od tygodni szykowaliśmy się na najgorsze, licząc jednak na najlepsze. Dotyczyło to wzmocnienia naszej odporności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa; zapewnienia, że nie będziemy podatni na jakiekolwiek naciski związane z rosyjskimi dostawami gazu - osiągnęliśmy to; i przygotowania się do przyjęcia potencjalnych uchodźców" - poinformowała szefowa Komisji Europejskiej von der Leyen.

"Ze wszystkimi frontowymi państwami członkowskimi, mamy plany awaryjne dotyczące przyjmowania i udzielania natychmiastowego schronienia uchodźcom z Ukrainy. (...) mamy nadzieję, że uchodźców będzie jak najmniej, ale jesteśmy w pełni na nich przygotowani i są oni mile widziani" - dodała.

Także rzecznik polskiego rządu Piotr Müller mówił, że nasz kraj jest przygotowany na przyjęcie uchodźców, jeśli tylko pojawią się w Polsce, zostaną otoczeni opieką.

"Wiemy, że w sytuacjach konfliktów zbrojnych mogą się pojawiać przemieszczenia ludności, również do krajów ościennych, nie tylko na terenie kraju, który jest atakowany" - powiedział Müller.

Po południu do Ukraińców zwrócił się premier Mateusz Morawiecki.

"Drodzy nasi sąsiedzi z Wschodu - ci, którzy już znaleźli tu pierwszy swój dom i ci, którzy macie tutaj swój drugi dom oraz ci, z was którzy prawdopodobnie do Polski przybędą. Nie zostawimy was w potrzebie. Jesteśmy razem z wami" - mówił w Sejmie.

Zapewnił, że Polska będzie "przyjmować uchodźców; opatrywać rannych, jeśli będzie taka potrzeba".

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz informował wcześniej, że w Polsce do przyjęcia obywateli Ukrainy przygotowanych jest 120 szpitali.

Jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Zdrowia, do polskich placówek medycznych mogłoby trafić kilka tysięcy osób.

Obywateli Ukrainy mogłyby przyjąć między innymi szpitale tymczasowe dla zakażonych koronawirusem - tam coraz więcej łóżek się zwalnia.

Rosja zaatakowała Ukrainę

O godz. 5:00 rano (godz. 4 w Polsce) siły zbrojne Rosji zaatakowały granicę ukraińską w kilku miejscach.