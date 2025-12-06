Cztery osoby zostały aresztowane po incydencie w Tower of London, gdzie gablotę z klejnotami koronnymi obrzucono... kremem i kruszonką jabłkową. Brytyjskie media informują, że w związku ze zdarzeniem zamknięto część twierdzy dla zwiedzających, a policja prowadzi śledztwo w sprawie uszkodzenia mienia.

Brytyjska korona królewska obrzucona kremem / Shutterstock

Cztery osoby zostały aresztowane po obrzuceniu kremem i kruszonką jabłkową gabloty z klejnotami koronnymi w Tower of London.

Część twierdzy - Jewel House - zamknięto na czas śledztwa. Nagranie trafiło do sieci.

Organizacja Take Power Back przyznała się do akcji, pisząc: "Demokracja się rozpadła... Potrzebujemy Izby Ludowej, która będzie opodatkowywać bogatych".

Do incydentu doszło w sobotę rano 6 grudnia. Jak przekazał w komunikacie Scotland Yard, "policja została wezwana o godzinie 9:48 do Tower of London w związku z doniesieniami o uszkodzeniu gabloty z klejnotami koronnymi". Wartość przechowywanych tam regaliów sięga ponad 3 mld funtów. Zatrzymano cztery osoby podejrzewane o udział w akcji.

BBC poinformowało, że na czas pracy służb zamknięto Jewel House - część twierdzy, w której przechowywane są najbardziej cenne insygnia monarchii.

"Demokracja się rozpadła"

Wideo z ataku opublikowała organizacja Take Power Back. Na nagraniu widać, jak dwie młode kobiety wyciągają z toreb tackę z kruszonką i rzucają nią o szybę chroniącą koronę państwową.

Na nagraniu można również zobaczyć reakcję zaskoczonych turystów, a także pracownicę Tower of London, która rozmawiała przez krótkofalówkę.