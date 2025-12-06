Cztery osoby zostały aresztowane po incydencie w Tower of London, gdzie gablotę z klejnotami koronnymi obrzucono... kremem i kruszonką jabłkową. Brytyjskie media informują, że w związku ze zdarzeniem zamknięto część twierdzy dla zwiedzających, a policja prowadzi śledztwo w sprawie uszkodzenia mienia.

  • Cztery osoby zostały aresztowane po obrzuceniu kremem i kruszonką jabłkową gabloty z klejnotami koronnymi w Tower of London.
  • Część twierdzy - Jewel House - zamknięto na czas śledztwa. Nagranie trafiło do sieci.
  • Organizacja Take Power Back przyznała się do akcji, pisząc: "Demokracja się rozpadła... Potrzebujemy Izby Ludowej, która będzie opodatkowywać bogatych".
Do incydentu doszło w sobotę rano 6 grudnia. Jak przekazał w komunikacie Scotland Yard, "policja została wezwana o godzinie 9:48 do Tower of London w związku z doniesieniami o uszkodzeniu gabloty z klejnotami koronnymi". Wartość przechowywanych tam regaliów sięga ponad 3 mld funtów. Zatrzymano cztery osoby podejrzewane o udział w akcji.

BBC poinformowało, że na czas pracy służb zamknięto Jewel House - część twierdzy, w której przechowywane są najbardziej cenne insygnia monarchii

"Demokracja się rozpadła"

Wideo z ataku opublikowała organizacja Take Power Back. Na nagraniu widać, jak dwie młode kobiety wyciągają z toreb tackę z kruszonką i rzucają nią o szybę chroniącą koronę państwową. 

Na nagraniu można również zobaczyć reakcję zaskoczonych turystów, a także pracownicę Tower of London, która rozmawiała przez krótkofalówkę.

Sky News przypomina, że korona ta została wykonana w 1937 roku dla Jerzego VI i do dziś używana jest podczas najważniejszych ceremonii, w tym podczas dorocznego otwarcia Parlamentu.

W poście towarzyszącym nagraniu organizacja napisała: "Demokracja się rozpadła. Miliarderzy kupują wpływy polityczne, podczas gdy bezdomni umierają na ulicach. Potrzebujemy Izby Ludowej, która będzie opodatkowywać bogatych".

To już druga demonstracja, do której przyznała się grupa Take Power Back w ciągu ostatnich kilku dni.

W środę trzech protestujących wysypało worki z obornikiem na podłogę w holu hotelu Ritz pod choinką bożonarodzeniową.

Historyczne miejsce i bezcenne skarby

W Tower of London przechowywana jest również m.in. korona Królowej Elżbiety z diamentem Koh-i-noor. Sama twierdza to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Londynu - dawniej pełniła funkcję pałacu królewskiego, fortecy i skarbca. Położona jest nad Tamizą i znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Policja nie podała jeszcze informacji o ewentualnych zarzutach wobec zatrzymanych. Dochodzenie wciąż trwa.