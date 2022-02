24 lutego 2022 r. to dzień, w którym rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Zebraliśmy dla Was najważniejsze wydarzenia tego dnia!

Budynek zniszczony w wyniku rosyjskiej inwazji w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Putin wydał rozkaz rozpoczęcia inwazji

Prezydent Rosji Władimir Putin oznajmił w czwartek w wystąpieniu telewizyjnym, że wydał rozkaz przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie, której celem jest "demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy". Wezwał żołnierzy ukraińskich do złożenia broni.



Putin tłumaczył, że do Rosji "z prośbą o pomoc zwróciły się republiki Donbasu", czyli tzw. republiki ludowe powołane przez separatystów na wschodzie Ukrainy.



W związku z tym podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej. Jej celem jest obrona ludzi, którzy w ciągu ośmiu lat byli ofiarą prześladowań, ludobójstwa ze strony reżimu kijowskiego. W tym celu będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy - oznajmił.

Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji ogłosił stan wojenny w całym kraju. W wielu miastach Ukrainy słychać było wybuchy, Rosja przeprowadziła ataki rakietowe na infrastrukturę i straż graniczną - mówił.

Rosyjskie czołgi wjechały na Ukrainę

Rosyjskie siły zbrojne, w tym kolumny pojazdów opancerzonych, przekroczyły w czwartek granicę Ukrainy w obwodach czernihowskim i sumskim na północy kraju oraz ługańskim i charkowskim na wschodzie. Wkroczenie wojsk poprzedził atak artyleryjski; ostrzelano większość oddziałów straży granicznej w obwodach ługańskim, sumskim, charkowskim, czernihowskim i żytomierskim.

Ukraińska straż graniczna informowała wcześniej o tym, że wojska rosyjskie przekroczyły granicę okupowanego Krymu i wkroczyły na Ukrainę od południa, a także zaatakowały, wraz z wojskami Białorusi, granicę Ukrainy z Białorusią.

Wybuchy i syreny alarmowe w Kijowie

W Kijowie około godziny czwartej wszystkich obudziły cztery bardzo głośne wybuchy, słychać je było na południowy wschód od Kijowa - informował specjalny wysłannik RMF FM w stolicy Ukrainy, Mateusz Chłystun. Po godzinie siódmej lokalnego czasu w całym mieście rozległy się syreny alarmowe. Mieszkańcy ewakuowali się do schronów cywilnych.

Władze Kijowa ogłosiły alarm przeciwlotniczy i zaapelowały do mieszkańców o udanie się do schronów. Cztery stacje metra przeznaczono na schrony.

Rosjanie zdobyli elektrownię w Czarnobylu

Rosyjskie wojska, które zaatakowały z Białorusi, zdobyły elektrownię atomową w Czarnobylu. Ukraińska strona mówi o utracie kontroli i ostrzega, że nieznany jest stan obiektów byłej elektrowni czy składowisk odpadów promieniotwórczych.

Biden i Johnson ogłaszają kolejne sankcje

Prezydent USA Joe Biden ogłosił kolejną transzę sankcji przeciwko czterem dużym rosyjskim bankom. Zapowiedział ograniczenie eksportu wysokich technologii oraz wysłanie dodatkowych wojsk do Europy w ramach Sił Odpowiedzi NATO. Jak dodał, sankcje będą miały efekt zarówno natychmiastowy, jak i długoterminowy.

Również brytyjski premier Boris Johnson ogłosił pakiet szeroko zakrojonych sankcji gospodarczych w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Obejmują m.in. zamrożenie aktywów rosyjskich banków i zamknięcie dostępu do brytyjskich rynków finansowych. W ramach sankcji m.in. zakazany zostanie eksport technologii do Rosji, rosyjskie linie lotnicze Aerofłot będą miały zakaz lądowania na lotniskach w Wielkiej Brytanii. Ogłoszone przez Johnsona kroki będą dotyczyć także Białorusi.

Pomoc NBP dla Ukrainy

Zarząd NBP podjął decyzję o udzieleniu Narodowemu Bankowi Ukrainy tzw. swapa walutowego maksymalnie do 4 mld zł - poinformował w czwartek polski bank centralny. Zadeklarował też "wszelką niezbędną" pomoc dla NBU.

Walki o lotnisko pod Kijowem

Trwają walki o lotnisko w Hostomlu pod Kijowem. Urzędnicy kancelarii prezydenta Ukrainy wcześniej mówili najpierw, że wojskowy port lotniczy został przejęty przez Rosjan, a potem - że został odbity. Obie informacje okazały się niedokładne.

Polska gotowa na przyjęcie uchodźców

Jesteśmy gotowi na przyjęcie uchodźców z Ukrainy i są oni mile widziani - oświadczyła na konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Także rzecznik polskiego rządu Piotr Müller zapewniał, że jeśli na teren Polski będą napływać uchodźcy z Ukrainy, otoczymy ich opieką. Jego słowa powtórzył potem w Sejmie premier Morawiecki.

