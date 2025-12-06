​Wojewoda lubelski na poniedziałek wzywa do siebie wszystkich starostów z województwa oraz osoby zarządzające Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego - dowiedział się reporter RMF FM. To pokłosie uruchomienia systemu alarmu powietrznego w powiecie lubartowskim na podstawie niezweryfikowanej informacji.

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski / Wojtek Jargiło / PAP

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, wojewoda lubelski Krzysztof Komorski chce z władzami samorządowymi oraz urzędnikami odpowiadającymi za zarządzanie kryzysowe omówić dzisiejszy incydent z Lubartowa.

Kolejna sprawa to ponowne omówienie procedury SPO-13, czyli "ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza".

Nie jest wykluczone, że do poniedziałku służby wojewody lubelskiego ostatecznie wyjaśnią przyczyny incydentu - powiat lubartowski ma przesłać szczegółowy raport w tej sprawie. Wiele wskazuje na to, że doszło do błędu ludzkiego w komunikacji.

Rosja zaatakowała Ukrainę, w Lubartowie zawyły syreny alarmowe

W nocy z piątku na sobotę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na terytorium Ukrainy, używając ponad 700 środków napadu powietrznego (dronów i pocisków manewrujących).

Choć alarmem powietrznym objęta była cała Ukraina, spora część celów znajdowała się w obwodach graniczących z Polską. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że - w związku rosyjskim atakiem na Ukrainę - poderwano polskie i sojusznicze samoloty bojowe, które przez kilka godzin strzegły nieba nad naszym krajem.

W sobotni poranek w dziewięciu gminach na terenie powiatu lubartowskiego (woj. lubelskie) zawyły syreny alarmowe. Burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik poinformował, że sygnały ostrzegawcze zostały uruchomione po otrzymaniu informacji z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubartowie.

Reporter RMF FM Krzysztof Zasada ustalił jednak, że alarm był fałszywy, a głos w sprawie zamieszania zabrały władze powiatu lubartowskiego, przyznając, że był to "błąd spowodowany czynnikiem ludzkim".