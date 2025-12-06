Piotr Żyła był najlepszym z Polaków w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle Malince. Zajął 14. miejsce. Triumfował Słoweniec Domen Prevc, który prowadził po pierwszej serii.
Drugie miejsce, ze stratą 6,8 pkt, zajął Niemiec Philipp Raimund. Trzeci był Japończyk Ryoyu Kobayashi - 19 pkt straty.
Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał czwarty tego dnia Słoweniec Anze Lanisek.
Kacper Tomasiak uplasował się na 25. pozycji, a Dawid Kubacki na 26.
Po pierwszej serii odpadli: 31. Maciej Kot oraz 34. Paweł Wąsek.