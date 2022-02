Atak na Ukrainę to atak na bezpieczeństwo euroatlantyckie, Federacja Rosyjska wyklucza się ze wspólnoty międzynarodowej; Sejm potępia stanowczo rosyjską agresję i wzywa do wycofania jej sił z Ukrainy - podkreślił Sejm w oświadczeniu, przyjętym przez posłów po południu przez aklamację.

Posiedzenie Sejmu / Marcin Obara / PAP

"Mimo intensywnych wysiłków wspólnoty międzynarodowej Federacja Rosyjska dokonała dziś otwartej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej agresji na Ukrainę. To brutalny akt gwałtu na normach prawa międzynarodowego, w tym karty Narodów Zjednoczonych i ewidentne odrzucenie przez Rosję jej zobowiązań międzynarodowych" - podkreślono w oświadczeniu, które odczytała marszałek Elżbieta Witek.

Podkreślono też w nim, że "stanowi to bezpośredni atak na bezpieczeństwo euroatlantyckie i cały porządek międzynarodowy, który pociąga za sobą olbrzymie konsekwencje geopolityczne".



"Federacja Rosyjska wyklucza się ze wspólnoty międzynarodowej, cofamy się do najmroczniejszych czasów XX wieku" - wskazano w oświadczeniu. Podkreślono, że Sejm potępia stanowczo rosyjską agresję i wzywa do wycofania sił rosyjskich z Ukrainy.

Władimir Putin rozpoczął wojnę na Ukrainie

W nocy prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w telewizyjny wystąpieniu rozpoczęcie "operacji specjalnej w Donbasie". Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju.



Ukraińskie MSZ poinformowało w czwartek rano, że rosyjskie wojska z różnych kierunków atakują ukraińskie miasta, w tym od strony okupowanego Donbasu i Krymu. Nieco później ukraińskie władze podały, że kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, południowe i północne granice kraju. Ukraina korzysta ze swojego prawa do samoobrony, zgodnie z prawem międzynarodowym - głosi oświadczenie ukraińskiego MSZ.



Przed południem biuro prezydenta Ukrainy przekazało, że ponad 40 ukraińskich żołnierzy zginęło, a kilkudziesięciu zostało rannych w wyniku ataku Rosji oraz że są też ofiary cywilne rosyjskiej agresji.