W środku nocy poseł PiS Ryszard Terlecki, zgodnie z wyrokiem sądu, przeprosił na sali plenarnej posła KO, byłego ministra sportu Sławomira Nitrasa. Chodzi o obraźliwe sformułowania, które kierował w jego stronę w Sejmie w latach 2017-2020.

Ryszard Terlecki / Anita Walczewska / East News

Poseł PiS Ryszard Terlecki przeprosił posła KO Sławomira Nitrasa na sali plenarnej Sejmu.

Przeprosiny dotyczą obraźliwych słów, które Terlecki kierował do Nitrasa w latach 2017-2020, m.in. "siadaj pajacu" i "trefniś Platformy".

Sąd Apelacyjny w Szczecinie 27 listopada 2025 roku nakazał Terleckiemu publiczne przeprosiny.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Chodzi o wypowiedzi Ryszarda Terleckiego skierowane w stronę posła KO - dwie z 9 listopada 2017 roku, jedną z 9 grudnia 2020 i jedną z 10 grudnia 2020 roku - kiedy najpierw zwrócił się do niego słowami "siadaj pajacu", a później nazwał go "trefnisiem Platformy".

Ubiegłotygodniowy wyrok sądu apelacyjnego w Szczecinie - w sprawie, którą Nitras wytoczył Terleckiemu - nakazujący posłowi PiS przeprosić Nitrasa, Terlecki wykonał na mównicy sejmowej w nocy z czwartku na piątek.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 27 listopada 2025 roku w drugiej instancji wydał wyrok, w którym zobowiązuje mnie do następującego oświadczenia. Ja Ryszard Terlecki, przepraszam posła Sławomira Nitrasa, za kierowane przeze mnie pod jego adresem obraźliwe sformułowania i określenia, jakie padły, (...) które to obraźliwe sformułowania i określenia naruszają (jego) dobra osobiste - powiedział Terlecki.

Poseł PiS dodał również, że "ubolewa nad swoim zachowaniem".

Nitras wrzucił nagranie z przeprosin Terleckiego na platformę X i napisał: "Nierychliwa, ale sprawiedliwa". Gratulację za wygrany proces sądowy złożyła mu również ministra edukacji Barbara Nowacka.

W 2020 roku Nitras wystosował do Terleckiego pismo, w którym stawia mu warunek, że jeśli nie przeprosi go oraz nie wpłaci pieniędzy na kilka organizacji m.in. Ogólnopolski Strajk Kobiet i stowarzyszenie Lambda, ten pozwie go do sądu. Ostatecznie pięć lat później poseł KO wygrał proces.