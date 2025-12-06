Rosja wypowiedziała wieloletnie umowy dotyczące współpracy wojskowej z Francją, Kanadą i Portugalią. Decyzja ta została sformalizowana zarządzaniem, które w piątek podpisał szef rosyjskiego rządu Michaił Miszustin.

Michaił Miszustin / ALEXANDER MIRIDONOV/SPUTNIK/GOVERNMENT PRESS SERVICE/POOL / PAP/EPA

Moskwa stwierdziła, że porozumienia nie mają już znaczenia w obecnym kontekście geopolitycznym.

Wcześniej Kreml zerwał umowy z Niemcami i Szwecją. Szczegóły znajdziesz w poniższym artykule.

Według rosyjskiego rządu, porozumienia o współpracy wojskowej z Francją, Kanadą i Portugalią, podpisane w latach 1989-2000, nie mają już znaczenia w obecnym kontekście geopolitycznym.

W efekcie umowy zostały jednocześnie zerwane, bez planów ich zastąpienia lub ustanowienia alternatywnych mechanizmów współpracy.

"Następujące umowy zostaną rozwiązane: Umowa między Rządem ZSRR a Rządem Kanady o wizytach wojskowych, podpisana w Moskwie dnia 20 listopada 1989 r.; Umowa między Rządem Federacji Rosyjskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Moskwie dnia 4 lutego 1994 r.; oraz Umowa między Rządem Federacji Rosyjskiej a Rządem Republiki Portugalskiej o współpracy w dziedzinie wojskowej, podpisana w Moskwie dnia 4 sierpnia 2000 r." - wskazano w zarządzeniu, podpisanym przez premiera Rosji Michaiła Miszustina.

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych musi teraz formalnie powiadomić wspomniane państwa o decyzji Moskwy, aby zakończyć odpowiednią procedurę dyplomatyczną i definitywnie rozwiązać umowy.

Wcześniej rozwiązano umowy z Niemcami i Szwecją

W lipcu br. Michaił Miszustin wypowiedział jeszcze jeden dokument - umowę o współpracy wojskowo-technicznej z Niemcami. Rosyjskie MSZ nieco wcześniej ogłosiło zamiar wycofania się z porozumienia, zauważając, że choć formalnie umowa nadal obowiązuje, to "straciła ona swoje praktyczne znaczenie" i nie odzwierciedla rzeczywistego stanu stosunków rosyjsko-niemieckich.

Jednocześnie Kreml stwierdził, że rząd w Berlinie "pęcznieje z wygórowanymi ambicjami w polityce zagranicznej, które bezpośrednio wpływają na żywotne interesy bezpieczeństwa Rosji".

Miesiąc wcześniej, w czerwcu, szef rosyjskiego rządu podpisał zarządzanie o wypowiedzeniu umowy ze Szwecją w sprawie wymiany informacji o obiektach jądrowych i szybkiego powiadamiania o incydentach nuklearnych.