Klienci PKO BP mieli w sobotę problemy z korzystaniem z niektórych usług, były też kłopoty z BLIK-iem. Bank przyznał, że doszło do awarii, ale zapewnia, że sytuacja została opanowana.

Klienci PKO BP w sobotę mieli problemy z korzystaniem z niektórych usług bankowych.

Utrudnienia dotyczyły m.in. płatności online oraz transakcji BLIK-iem.

Bank PKO BP potwierdził awarię i zapewnił, że została ona usunięta.

Duża liczba zgłoszeń o problemach z usługami PKO BP pojawiła się w sobotę wczesnym popołudniem.

Użytkownicy zgłaszali na Downdetector.pl, że są problemy m.in. z płatnościami online oraz korzystaniem z BLIK-a.

Nie można płacić ani telefonem, ani kartą - alarmowali klienci największego polskiego banku.

PKO BP przyznał, że pracuje nad rozwiązaniem usterki.

"Występują utrudnienia w korzystaniu z BLIK oraz płatności na telefon do innych banków. Płatności zbliżeniowe telefonem działają bez zakłóceń. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu. Przepraszamy" - informował Bank PKO BP. Ok. godziny 16 zapewnił, że awaria została usunięta.

"Część użytkowników może doświadczać trudności przy płatnościach BLIK-iem. Sytuacja jest związana z zakłóceniami technicznymi po stronie jednego z wydawców" - zakomunikował wcześniej BLIK, cytowany przez money.pl.



