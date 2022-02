Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogranicza obecność polskich dyplomatów na Ukrainie. Nie zlikwidujemy jednak całkowicie polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych - ustalili dziennikarze RMF FM.

Piesze polsko - ukraińskie przejście graniczne w Medyce / Darek Delmanowicz / PAP

MSZ zdecydowało się pozostawić polskie placówki w dwóch kluczowych miastach, czyli ambasadę w Kijowie i konsulat we Lwowie.

Po pierwsze chodzi o to, że nie chcemy sprawić wrażenia porzucania sojusznika. Z drugiej strony chcemy utrzymać obsługę obywateli Ukrainy polskiego pochodzenie.

Z powodów bezpieczeństwa ewakuowani zostali nasi urzędnicy z Odessy i Charkowa, czyli z miast, gdzie tej nocy nastąpiły rosyjskie ataki. Część pracowników została przeniesiona do Polski. Większość jednak trafiła do Lwowa.

Jak usłyszeliśmy w szefostwie polskiej dyplomacji, nasi przedstawiciele mają pozostać na Ukrainie tak długo, jak się da.



MSZ odradza podróże na Ukrainę

Rano Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, w którym odradzało wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie powinni natychmiast opuścić jej terytorium - przekazało MSZ.



MSZ rekomenduje polskim obywatelom przebywającym w tej chwili na Ukrainie bezwzględnie zarejestrowanie się w systemie Odyseusz i na bieżąco śledzenie informacje MSZ na profilach placówek RP w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych.



Resort dyplomacji podkreśla, że sytuacja bezpieczeństwa jest dynamiczna, dlatego przed wyjazdem polscy obywatele powinni pamiętać, żeby:



- przygotować i trzymać przy sobie dokumenty swoje i rodziny (dowód osobisty, paszport, jeśli posiadasz - certyfikat szczepienia/ozdrowienia); przygotować gotówkę;



- zabezpieczyć prowiant (woda, jedzenie) na drogę, biorąc pod uwagę możliwe opóźnienia;



- naładować telefon i power banki,



- zapisać w telefonie oraz dodatkowo na kartce najważniejsze kontakty (w tym telefony alarmowe i numer do konsulatów na Ukrainie),



- ściągnąć na telefon komórkowy mapę Ukrainy, by móc korzystać z niej w trybie off-line



- w przypadku podróżowania własnym autem - zatankować je do pełna i uzupełniać zapasy paliwa na trasie w miarę możliwości.