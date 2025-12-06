Paralotniarz miał wypadek w Żywcu. Informację, którą otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM, potwierdziła nam straż pożarna.

Do wypadku w Moszczanicy, jednej z dzielnic Żywca (woj. śląskie), doszło w sobotę.

Paralotniarz zahaczył o linię średniego napięcia i wylądował w trudno dostępnym terenie.

Trzeba było go transportować przy użyciu quada, noszy - poinformował w rozmowie z RMF FM kpt. Tomasz Kołodziej z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

Mężczyzna został przekazany ratownikom medycznym. Podejrzewa się u niego uraz kręgosłupa.

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

