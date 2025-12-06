Paralotniarz miał wypadek w Żywcu. Informację, którą otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM, potwierdziła nam straż pożarna.
- Więcej informacji z Twojego regionu znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Do wypadku w Moszczanicy, jednej z dzielnic Żywca (woj. śląskie), doszło w sobotę.
Paralotniarz zahaczył o linię średniego napięcia i wylądował w trudno dostępnym terenie.
Trzeba było go transportować przy użyciu quada, noszy - poinformował w rozmowie z RMF FM kpt. Tomasz Kołodziej z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.
Mężczyzna został przekazany ratownikom medycznym. Podejrzewa się u niego uraz kręgosłupa.
Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.