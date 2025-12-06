Tysiące młodych Niemców wyszło w piątek na ulice, by wyrazić swój sprzeciw wobec nowym zasadom poboru do wojska. Demonstracje odbyły się nie tylko w dużych miastach, ale także w wielu mniejszych miejscowościach.

Tysiące młodych ludzi wyszło na niemieckie ulice, aby zaprotestować przeciwko nowym zasadom poboru do wojska / Bernd Wüstneck / PAP/DPA

Demonstracje odbyły się nie tylko w dużych miastach, ale także w wielu mniejszych miejscowościach.

Nowe zasady poboru do wojska zostały uchwalone w piątek przez Bundestag. O szczegółach przeczytasz w poniższym artykule.

"Der Spiegel" informuje, że protesty odbyły się w dużych miastach, takich jak Berlin, Drezno i Lipsk, ale też w mniejszych miejscowościach. Łącznie, jak podają organizatorzy, demonstracje zaplanowano w 90 miejscach.

Najwięcej młodych ludzi zgromadziło się w Berlinie - policja podała, że w proteście wzięło 3 tys. osób; w Kilonii demonstrowało około 1000 osób, a we Fryburgu - około 600.

W protestach uczestniczyli również rodzice z małymi dziećmi oraz uczniowie szkół podstawowych, którzy trzymali własnoręcznie zrobione transparenty. W niektórych przypadkach uczniowie opuszczali ostatnie lekcje.

Protest młodzieży w Hamburgu / Marcus Golejewski / PAP/DPA

Co ciekawe, jedna z demonstracji - w Rostocku - została przełożona. Zgody na protest nie wyraziło miasto, które uważało, że młodzież powinna być w tym czasie w szkole.

Protesty spotkały się z krytyką ze strony władz, które zwracały na obowiązek szkolny. Minister edukacji Dolnej Saksonii, Julia Willie Hamburg, ostrzegła młodzież przed bojkotem zajęć. To niedopuszczalne, piątek jest normalnym dniem w szkołach - powiedziała w rozmowie z dziennikiem "Hannoversche Allgemeine Zeitung".

Nowe zasady poboru do wojska

Niemiecka młodzież protestowała przeciwko nowym zasadom poboru do wojska, uchwalonym w piątek przez Bundestag.

Zgodnie z nową ustawą każdy obywatel i obywatelka Niemiec w wieku 18 lat otrzyma kwestionariusz dotyczący motywacji i predyspozycji do służby. Dla mężczyzn wypełnienie dokumentu będzie obowiązkowe, dla kobiet - dobrowolne. Nowy model służby wojskowej przewiduje badania lekarskie dla wszystkich mężczyzn w wieku 18 lat.

Jeśli liczba ochotników okaże się niewystarczająca w stosunku do oczekiwań Bundeswehry, parlament będzie mógł zdecydować o wprowadzeniu tzw. służby wojskowej w razie potrzeby. Pobór mógłby odbywać się wówczas w drodze losowania, co nie oznacza jednak automatycznego przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej.

Jeden z większych protestów odbył się m.in. w Dreźnie / Sebastian Kahnert / PAP/DPA

Braki kadrowe w Bundeswehrze

Bundeswehra zmaga się obecnie z poważnymi brakami kadrowymi. Rząd w Berlinie planuje zwiększyć liczebność sił zbrojnych o około 80 tys., do 260 tys. żołnierzy, by sprostać wymogom NATO i wzmocnić zdolności obronne kraju.

Obowiązkowa służba wojskowa w Niemczech została zawieszona w 2011 roku. W umowie koalicyjnej CDU/CSU i SPD zapisano utworzenie "nowego, atrakcyjnego modelu służby wojskowej, opartego początkowo na zasadzie dobrowolności". Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wyrażał zamiar utworzenia z Bundeswehry najsilniejszej armii w Europie.