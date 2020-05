Ponad 1800 chorych na COVID-19 zmarło minionej doby w Stanach Zjednoczonych: tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju przekroczyła 84 tysiące. W Polsce mamy już ponad 17,2 tysiąca potwierdzonych zakażeń. Zmarło 861 chorych. Kraj przygotowuje się do III etapu luzowania obostrzeń: od najbliższego poniedziałku, 18 maja, otwarte mogą być m.in. restauracje, bary, salony fryzjerskie i kosmetyczne.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

07:11 SOPOCKIE LO SZYKUJE SIĘ na POWRÓT UCZNIÓW

"Czekamy na wytyczne, jak miałoby to wyglądać" - tak o planowanym stopniowym powrocie uczniów do szkół mówi w rozmowie z RMF FM Jacek Gan, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie.

Przypomnijmy: 25 maja w klasach 1-3 podstawówek uruchomiona zostanie opieka nad dziećmi, tego dnia w szkołach wystartują również konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i ósmoklasistów, a od 1 czerwca - dla wszystkich uczniów.

"Nie daj Boże, żeby coś niedobrego się zdarzyło - wtedy w grę wchodzi jakiś okres kwarantanny: może on dotyczyć całej szkoły jako instytucji, jako budynku - czy też pojedynczych nauczycieli" - zauważa Jacek Gan.

Zwraca również uwagę na daty.

"Chodzi o czas od 1 czerwca - dla nas do ósmego, bo 8 czerwca zaczyna się matura. To jest tydzień - tydzień możliwości zjawienia się w szkole. Zachowamy wszelkie rygory - ale mimo wszystko osobiście wolałbym, żeby ten tydzień był takim tygodniem, który nadal oczekuje na rozpoczęcie egzaminów maturalnych bez żadnych zagrożeń - bo dla uczniów klas młodszych to nie jest jakaś rewolucja" - podkreśla dyrektor sopockiej "dwójki".

06:49 BROADWAY ZAMKNIĘTY

Nowojorskie teatry Broadwayu pozostaną zamknięte z powodu pandemii koronawirusa co najmniej do 6 września.

Broadway to 41 profesjonalnych teatrów, z których każdy ma co najmniej pół tysiąca miejsc siedzących. Zatrudniają blisko 97 tysięcy ludzi.

06:31 NOWY JORK

Jedna trzecia spośród 84 106 ofiar śmiertelnych koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przypada na stan Nowy Jork.

W środę gubernator stanu Andrew Cuomo poinformował, że w ciągu ostatniej doby zmarło tam 166 zakażonych SARS-CoV-2. Równocześnie zaznaczył: "Przeszliśmy przez najgorsze".

05:39 POLSKA SZYKUJE SIĘ na WIELKIE OTWARCIE

Rząd ogłosił wczoraj szczegóły III etapu luzowania obostrzeń, wprowadzonych w ramach walki z pandemią SARS-CoV-2. Od 18 maja m.in. otwarte mogą być - w określonym reżimie sanitarnym - restauracje, bary i kawiarnie, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Powoli do szkół zaczną wracać uczniowie. O szczegółach rządowych decyzji przeczytacie TUTAJ! >>>>



05:26 USA

1813 zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Oznacz to, że całkowita liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 w tym kraju wzrosła do 84 106.

Na ponad 9,9 mln wykonanych do tej pory w Stanach Zjednoczonych testów na obecność koronawirusa około 1,39 mln dało wynik pozytywny - w tym minionej doby: około 21 tysięcy.

05:25 BILANS EPIDEMII w POLSCE

Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 322 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce i śmierci 23 chorych.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju mówi więc o 17 204 potwierdzonych zakażeniach i 861 ofiarach śmiertelnych.