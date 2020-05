Podczas środowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki poinformował o wchodzeniu w trzeci etap luzowania obowiązujących restrykcji. Od poniedziałku będzie można skorzystać z usług fryzjera, czy kosmetyczki. Jakie będą obowiązywać obostrzenia? Sprawdź listę.

Otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne

Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług salonów fryzjerskich i kosmetycznych.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym - jeśli zabieg na to pozwala);

używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;

przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online;

zakaz używania przez klientów telefonu komórkowego, podczas wykonywanej usługi.



Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Otwarcie usług gastronomicznych

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom.

Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.



Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);

dezynfekcja stolika po każdym kliencie;

zachowanie 2 m odległości między stolikami. ;

zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;

noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego.

Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Edukacja

Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja rząd umożliwi prowadzenie:

zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,

konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Przedłużony zostanie zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca - możliwe będzie prowadzenie konsultacji w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.



Od 25 maja będzie przywrócona możliwość prowadzenia zajęć na uczelniach wyższych. Będzie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów) i zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Transport publiczny

Od poniedziałku 18 maja zmieni się limit pasażerów w środkach transportu publicznego.

Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?

Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie) lub tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

Większy limit dla wiernych w kościołach

Od niedzieli 17 maja zostanie zwiększony limit osób, które będą mogły uczestniczyć w praktykach religijnych w świątyniach.

Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

Znoszenie restrykcji w czterech etapach

W czwartek 16 kwietnia premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali o planie stopniowego znoszenia ograniczeń nałożonych w związku z pandemią koronawirusa. Łagodzenie restrykcji ma się odbyć w czterech etapach:

Etap I wszedł w życie w poniedziałek 20 kwietnia. Od tego dnia obowiązują nowe zasady w handlu i usługach. W sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych na jedną kasę mogą przypadać czterej klienci. W sklepach, których powierzchnia jest większa niż 100 metrów kwadratowych - może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni sklepu.

Nadal obowiązuje nas nakaz zakrywania ust i nosa oraz zasada dystansu społecznego. Otwarte jednak zostały lasy i parki, gdzie dopuszczony został ruch rekreacyjny. Dodatkowo obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy osób, przebywających w lesie.

Zmieniły się też zasady przebywania w miejscach kultu religijnego. Liczba osób, które mogą przebywać w kościele jest uzależniona od jego powierzchni w przeliczeniu jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

Od 20 kwietnia wyłączone z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego są osoby powyżej 13. roku życia.

II etap obowiązuje od 4 maja. Otwarte zostały wtedy galerie handlowe, sklepy meblowe i budowlane. Działalność wznowiły również hotele i miejsca noclegowe oraz niektóre instytucje kultury.

W centrach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych obowiązuje jednak limit osób. Zamknięte pozostały strefy gastronomiczne i siłownie, mieszczące się w galeriach.

Od 4 maja można też korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych . Zamknięte pozostały salony masażu.

Z kolei od 6 maja otwarte mogą być żłobki i przedszkola.

Co w IV etapie luzowania obostrzeń?

Według planu ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego w kwietniu, czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa obejmuje otwarcie salonów masażu i solariów. Przewidywane jest też umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness.

Czwarty etap łączy się też z otwarciem teatrów i kin, które będą funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym.