Kilkanaście lotów do Krakowa m.in. ze Sztokholmu, Londynu, Rzymu, Marsylii i Bari zostało dziś przekierowanych do Katowic ze względu na mgłę. Rejsy z Kraków Airport odnotowywały też opóźnienia. Po godzinie 12:00 samoloty znowu zaczęły lądować na krakowskim lotnisku. Port wznowił też odloty.
To nie jest łatwa sobota dla osób podróżujących do i z Kraków Airport. Kolejny raz występowały spore utrudnienia związane z występowaniem gęstej mgły.
"Ze względu na złe warunki atmosferyczne (mgła) niektóre operacje lotnicze mogą podlegać zmianom" - informuje port lotniczy na platformie X.