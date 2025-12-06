Od rana do Katowic zostały przekierowane m.in. samoloty Ryanair ze Sztokholmu, Marsylii, Liverpoolu, Londynu, Malty, Manchesteru, Rzymu, Weeze, Shannon i Edynburga, Easy Jet z Londynu, Lufthansa z Frankfurtu oraz SAS z Kopenhagi.

"Linie lotnicze zorganizowały transport naziemny do/z KRK dla pasażerów przekierowanych rejsów lub wrócą drogą powietrzną do miejsca docelowego" - podało Kraków Airport.

Status opóźnionych miały loty zaplanowane z Krakowa do m.in. Londynu, Liverpoolu, Frankfurtu, Kopenhagi i Edynburga.

Sytuacja poprawiła się około południa. Samoloty znów zaczęły lądować na Kraków Airport, port wznowił też odloty.