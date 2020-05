Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych uruchomiona zostanie opieka nad dziećmi - ogłosił premier Mateusz Morawiecki w czasie konferencji prasowej poświęconej III etapowi luzowania obostrzeń, wprowadzonych w ramach walki z pandemią koronawirusa. Szef rządu zaznaczył równocześnie, że jeśli rodzice zdecydują o pozostaniu ich dzieci w domach, będą nadal otrzymywać zasiłek opiekuńczy. Również od 25 maja wystartują w szkołach konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i ósmoklasistów, zaś od 1 czerwca - konsultacje dla wszystkich uczniów.

Szef MEN Dariusz Piontkowski poinformował ponadto, że od 18 maja odbywać się będą mogły zajęcia praktyczne w szkołach policealnych, branżowych czy technikach, np. umożliwiające zdobycie prawa jazdy.

Od 25 maja zajęcia w najmłodszych klasach podstawówek i konsultacje dla maturzystów i 8-klasistów

Zgodnie z przekazanymi przez Mateusza Morawieckiego informacjami, od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych uruchomione zostaną zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne.

Jak jednak zapewnił szef rządu, to rodzice decydować będą o tym, czy posłać dziecko do szkoły - a jeśli się na to nie zdecydują, będą nadal otrzymywać zasiłek opiekuńczy.

"Utrzymujemy możliwość otrzymania od państwa zasiłku opiekuńczego - taką, jaka jest do tej pory: (...) dla tych z państwa, którzy się tego (posłania dziecka do szkoły) obawiają lub wolą, żeby pociechy pozostały w domu, jest dowolność. Ale też prosimy samorządowców, dyrekcje szkół, żeby w podobnym cyklu, jak to się działo w przedszkolach, uruchomili taką możliwość (posłania dziecka do szkoły) dla tych osób, które muszą wrócić do pracy" - mówił premier.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podkreślił natomiast, że "oprócz opieki nad tymi dziećmi nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zaoferują także jakąś formę zajęć dydaktycznych".

Zaznaczył, że "nadal będzie realizowana podstawa programowa".

"Tam, gdzie będzie to możliwe, to częściowo będzie realizowane w formie zadań stacjonarnych - oczywiście w niewielkich grupach, z zachowaniem podobnego reżimu sanitarnego jak to ma miejsce w przedszkolach" - mówił szef MEN.

Mateusz Morawiecki zapowiedział także, że od 25 maja wystartują w szkołach konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i 8-klasistów, którzy przygotowują się do egzaminów, a od 1 czerwca z podobnych konsultacji - np. w celu poprawienia ocen - skorzystać będą mogli wszyscy uczniowie.

Jak zaznaczono na twitterowym profilu Ministerstwa Edukacji Narodowej, "spotkania będą odbywały się indywidualnie lub w małych grupach".

Od 18 maja mogą wrócić zajęcia praktyczne m.in. w szkołach policealnych, branżowych i technikach

Szef MEN poinformował również o powrocie - od 18 maja - zajęć praktycznych m.in. w szkołach policealnych, branżowych i technikach oraz zajęć pozaszkolnych np. w domach kultury.

Dariusz Piontkowski przekonywał, że szybkie zamknięcie szkół i przejście na nauczanie zdalne pozwoliło znacznie ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale - jak zauważył - "nie wszystko da się przekazać w formie zdalnej, a zwłaszcza dotyczy to zajęć praktycznych".

"Stąd staramy się stopniowo umożliwiać przejście do zajęć praktycznych, dlatego od 18 maja umożliwimy - za zgodą słuchaczy - odbycie zajęć praktycznych w szkołach policealnych - tam, gdzie nauka trwa zaledwie często rok czy półtora i nie wszyscy uczniowie byli w stanie odbyć odpowiednią praktykę, a niedługo będą mieli egzaminy zawodowe" - mówił szef MEN.

Dodał, że "podobnie jest z niektórymi zajęciami praktycznymi w technikach czy szkołach branżowych, stąd 18 maja - za zgodą uczniów - umożliwiamy powrót do kształcenia praktycznego, umożliwiającego np. zdobycie prawa jazdy".

Otworzą się schroniska młodzieżowe, wrócą zajęcia pozaszkolne: np. w domach kultury

Dariusz Piontkowski ogłosił także, że skoro w poprzednim etapie znoszenia restrykcji otwarte zostały hotele, to również schroniska młodzieżowe "od 18 maja spokojnie mogą rozpocząć swoją działalność - oczywiście z zachowaniem tego reżimu sanitarnego, który obowiązuje w innych miejscach noclegowych".

Również od 18 maja - jak podał szef MEN - uczniowie będą mogli wrócić "w niewielkich grupach" do realizacji zajęć pozaszkolnych, np. w domach kultury.

"Dzieci, które mają specjalne potrzeby, od 18 maja będą miały możliwość - za zgodą rodziców - odbywania indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz specjalistycznych" - poinformował ponadto Dariusz Piontkowski.

Uczniowie uczą się zdalnie, egzaminy opóźnione

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem MEN, szkoły pozostają zamknięte do 24 maja, a zajęcia odbywają się w systemie zdalnym.

Opóźnione zostały terminy matur i egzaminu ósmoklasisty.

Matury będą przeprowadzone od 8 do 29 czerwca i będą to wyłącznie egzaminy pisemne, z kolei trzydniowy egzamin ósmoklasisty rozpocznie się 16 czerwca.