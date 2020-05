Ministerstwo Zdrowia przypomina, że sukcesywne znoszenie obostrzeń nie zwalnia nikogo z noszenia maseczki i zachowania dystansu społecznego. Nadal, aż do odwołania, mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych – przypomina Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy resortu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Gospodarka od najbliższego poniedziałku, czyli 18 maja, wchodzi w III etap znoszenia restrykcji, które zostały nałożone przez rząd, by zminimalizować rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. Do pracy tym razem powrócą fryzjerzy i kosmetyczki. Przywrócona zostanie też działalność gastronomiczna, przy zastrzeżeniu jednak, że będzie się ona odbywać jedynie na zewnątrz, w ogródkach restauracyjnych. Równocześnie też od 25 maja ruszą zajęcia opiekuńcze w klasach I-III oraz konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów.

Rzecznik prasowy MZ zauważył, że pomimo tego, iż uwalniane są kolejne dziedziny życia, wciąż obowiązują określone zasady sanitarne. Niezwykle ważne jest zachowanie dystansu społecznego oraz zakrywanie ust i nosa maseczką, apaszką czy kawałkiem odzieży.







Pamiętajmy, że noszenie maseczki na brodzie lub pod nosem to nie jest odwaga i pewien szpan, ale daleko posunięty egoizm i brak odpowiedzialności. Maseczka nie ma nas chronić przed innymi, ale innych przed nami - przed zakażeniem od nas, jeżeli bylibyśmy nosicielem - powiedział Andrusiewicz.



Rząd wprowadził 16 kwietnia, aż do odwołania, obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, m.in. na ulicach, w sklepach, kościołach, na targowiskach i dworcach.



Maseczek nie muszą nosić m.in. dzieci do ukończenia 4 lat oraz osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, osoby niesamodzielne i niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym albo głębokim.



Przy noszeniu maseczek należy przestrzegać pewnych zasada higieny: nie dotykać jej podczas noszenia, a po ściągnięciu dokładnie umyć ręce mydłem i wodą lub zdezynfekować specjalnym środkiem. Jednorazowe maseczki po ich użyciu należy wrzucać do odpadów zmieszanych, a te wielokrotnego użytku - materiałowe regularnie prać w temperaturze co najmniej 60 st. C.