Premier Mateusz Morawiecki podał szczegóły dotyczące kolejnego etapu luzowania obostrzeń. Od 18 maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne w odpowiednim reżimie sanitarnym. Częściowo zostaną otwarte też usługi gastronomiczne.

Od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne i wszelkie tego typu (zakłady), które zostaną szczegółowo opisane w rozporządzeniu - ogłosił premier.



Podkreślił konieczność zachowania rygoru sanitarnego.

Cytat W przypadku zakładów fryzjerskich apeluję, żeby to było umawianie się przez internet czy przez telefon na konkretne godziny, tak żeby nie gromadzili się ludzie w zakładach fryzjerskich, tylko, żeby to dystansowanie społeczne i odpowiednia higiena mogła być tam utrzymana - podkreślił premier.

Morawiecki: Od 18 maja otwieramy lokale gastronomiczne

Częściowo otwieramy również usługi gastronomiczne: restauracje, bary, lokale gastronomiczne, kawiarnie wszelkiego typu, ale też z utrzymaniem tego reżimu sanitarnego w środku, w pomieszczeniach - powiedział.



Zachęcał też, aby lokale otwierały ogródki. Na świeżym powietrzu, jak mówią nam epidemiolodzy, jest bezpieczniej - tam, gdzie można, w taki sposób będą funkcjonowały te lokale gastronomiczne - podkreślał.

Od 25 maja zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w klasach 1-3

Od 25 maja zostaną uruchomione w klasach 1-3 szkół podstawowych zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne oraz konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i 8-klasistów, którzy przygotowują się do egzaminów - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu podał, że podobne konsultacje od 1 czerwca będą uruchomione dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych np. w celu poprawienia ocen.



Morawiecki zapewnił, że rodzice będą decydować o tym, czy dziecko zostanie posłane na zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne.



Cytat Utrzymujemy jednocześnie też możliwość otrzymania od państwa zasiłku opiekuńczego - taką, jaka jest do tej pory, tak, żeby była opcja, możliwość dla tych z państwa, którzy się tego obawiają lub wolą, żeby pociechy pozostały w domu jest dowolność, ale też prosimy samorządowców, dyrekcję szkół, żeby w podobnym cyklu, jak to się działo w przedszkolach, uruchomili taką możliwość dla tych osób, które muszą wrócić do pracy - mówił premier.

Od poniedziałku większa liczba osób w otwartych miejscach uprawiania sportu

Od poniedziałku pojawi się szersza możliwość korzystania z otwartych miejsc uprawiania sportu, stadionów, boisk, orlików; zwiększymy liczbę osób, które będą mogły uprawiać sport na tych obiektach - poinformował również premier Mateusz Morawiecki.



Jak również dodał podczas konferencji prasowej, "będzie można korzystać z sal i hal sportowych, gimnastycznych różnego rodzaju, ale też z pewnym ograniczeniem liczby osób, które będą mogły (tam) dbać o zdrowie poprzez sport".



Chcemy też umożliwić organizowanie prób, ćwiczeń, indywidualnych zajęć na uczelniach artystycznych, np. muzycznych - powiedział Morawiecki. Wyjaśnił, że to "wyjście naprzeciw studentom uczelni muzycznych, którzy przygotowują się do egzaminów, konkursów w przyszłości, także artystom, którzy muszą odbywać różnego rodzaju czynności, próby oraz filmowcom, którzy - z zachowaniem rygorów sanitarnych chcą wrócić do swoich projektów".



Wszystkie te zmiany (wchodzą w życie) od poniedziałku, 18 maja - powiedział premier.

Zwiększenie limitu pasażerów w transporcie publicznym

Od 18 maja zostaną zmienione reguły funkcjonowania komunikacji miejskiej. Będzie zwiększony limit pasażerów - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.



Jeśli do tej pory mieliśmy 50 miejsc siedzących w jakimś pojeździe, to można było wpuścić 25 pasażerów - powiedział premier. Jak dodał, "jeśli teraz mamy 50 siedzących i 100 stojących, to będzie to ok. 45 pasażerów".



To znaczący przyrost, ale przy utrzymaniu odpowiedniego dystansu - zaznaczył.

Więcej osób w kościołach

W ramach kolejnego etapu znoszenia restrykcji związanych z koronawirusem rząd poinformował o zmianie zasad dot. liczby osób w kościołach. Nowe regulacje wchodzą w życie już w niedzielę 17 maja.



Do tej pory w kościele na 1 osobę miało przypadać 15 metrów kwadratowych. Od niedzieli 17 maja na uczestnika mszy lub innego obrzędu musi przypadać już tylko 10 metrów kwadratowych. To sprawia, że w kościołach będzie mogło w tym samym czasie przebywać więcej osób niż do tej pory.



IV etapy łagodzenia obostrzeń

16 kwietnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że obecnie obowiązujące obostrzenia zostaną zdjęte, jednak nie od razu, a etapami. Według zapowiedzi szefa rządu, przebieg rozluźniania restrykcji w całym kraju będzie podzielony na cztery stadia.

I etap wprowadzono 20 kwietnia. Od tego czasu zakupy w sklepie robi w jednym czasie więcej osób, w nabożeństwach w kościołach może uczestniczyć więcej wiernych, do lasu i parku można swobodnie wchodzić w celach rekreacyjnych (w lasach bez obowiązku zasłaniania ust i nosa), a młodzież powyżej 13. roku życia może poruszać się bez opieki osoby dorosłej.



II etap obowiązuje od 4 maja. Otwarte zostały wtedy galerie handlowe, sklepy meblowe i budowlane, hotele i miejsca noclegowe. Wznowiono też działalność instytucji kultury. W centrach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych obowiązuje jednak limit osób. Zamknięte pozostały strefy gastronomiczne i siłownie, mieszczące się w sklepach. Od 4 maja można też korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Zamknięte pozostały salony masażu. Z kolei od 6 maja otwarte mogą być żłobki i przedszkola.



W III etapie planowano kierunkowo, że zmiany miałyby dotyczyć otwarcia zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, a w gastronomii "umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami". Natomiast zmiany w życiu społecznym miałyby dotyczyć organizowania wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności), czy organizacji opieki w klasach szkolnych 1-3 (z ustaloną maksymalną liczbą dzieci w sali).

Co w IV etapie luzowania obostrzeń?

Według planu ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego w kwietniu, czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa obejmuje otwarcie salonów masażu i solariów. Przewidywane jest też umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness.

Czwarty etap łączy się też z otwarciem teatrów i kin, które będą funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym.