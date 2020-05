„Poczucie bezpieczeństwa wróciło. Ono z jednej strony jest dobre, bo cieszę się, że ludzie przestają się bać tak zupełnie, a z drugiej strony ludzie niestety przestają się dystansować i to jest złe” – stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Szumowski. Minister zdrowia przyznał, że zdaje sobie sprawę, że Polacy w weekend tłumnie odwiedzali plaże i inne miejsca wypoczynku. Podkreślił, że w czasie jazdy do pracy widzi ludzi, którzy nie noszą maseczek lub mają je założone na brodzie. „Nie jest to dobre, bo my możemy znosić obostrzenia, ale jak widzimy na przykładzie Seulu, jeżeli nie stosujemy się do zasad dystansowania to niestety jedne człowiek potrafi zarazić 100 innych” – zaznaczył.

