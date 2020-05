Polska ma czas do 2 czerwca, żeby się dostosować do unijnych zasad, które w ciągu 14 dni gwarantują klientom zwrot pieniędzy za wycieczkę, hotel, pociąg czy prom.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Polska razem z kilkunastoma krajami unii liczyła, że Komisja Europejska złagodzi przepisy. Tak się jednak nie stało - informuje z Brukseli korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.



Zgodnie z unijną dyrektywą, jeżeli podróż została odwołana z powodu nadzwyczajnych okoliczności, a taką jest pandemia, to klient biura podróży ma prawo do zwrotu gotówki w ciągu 14 dni. Polskie władze wydłużyły jednak ten okres do 180 dni, co leży w interesie branży turystycznej.

Nowe przepisy wprowadzają także możliwość wydawania voucheru na inne wydarzenia turystyczne. Jeżeli Polska i pozostałe kraje unii nie zastosują się do wymogów Komisji Europejskiej, to Bruksela może rozpocząć procedury o naruszenie unijnego prawa.

Sprawa jednak jest drażliwa, gdyż w grę wchodzą spore interesy sektora turystycznego i linii lotniczych.