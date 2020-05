W ramach kolejnego etapu znoszenia restrykcji związanych z koronawirusem rząd poinformował o zmianie zasad dot. liczby osób w kościołach. Nowe regulacje wchodzą w życie już w niedzielę 17 maja.

Więcej osób w kościołach. Zmiany już od niedzieli / Józef Polewka / Archiwum RMF FM

Do tej pory w kościele na 1 osobę miało przypadać 15 metrów kwadratowych. Od niedzieli 17 maja na uczestnika mszy lub innego obrzędu musi przypadać już tylko 10 metrów kwadratowych. To sprawia, że w kościołach będzie mogło w tym samym czasie przebywać więcej osób niż do tej pory.



Przedstawiciele polskiego Kościoła już od kilku tygodni apelowali o zwiększanie dopuszczalnej liczby osób na mszach. Zachęcali też wiernych do powrotu do osobistych wizyt w kościołach i nie ograniczania się tylko do śledzenia medialnych transmisji.