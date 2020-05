Rosja i Chiny wykorzystują pandemię, by zdestabilizować Zachód - ostrzegł szef NATO Jens Stoltenberg w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla dziennika "La Repubblica". Podkreślił, że kraje te posługują się propagandą i fake newsami.

Sekretarz generalny Sojuszu powiedział włoskiej gazecie, że poprzez dezinformację Rosja i Chiny chcą wywierać wpływy polityczne na partnerach z NATO i Unii Europejskiej.

Zdaniem Stoltenberga koronawirus ma pochodzenie naturalne, ale - zaznaczył - "otwarte pozostają niektóre kwestie". Dlatego opowiedział się za dokonaniem "międzynarodowej oceny, by wszystko wyjaśnić".



"Chińskie i rosyjskie siły rządowe i pozarządowe rozpowszechniły na masową skalę dezinformację i propagandę, by wypaczyć prawdę" - oznajmił szef NATO. "Oczywiście - zaznaczył - pokazaliśmy, że jesteśmy zjednoczeni i że pomagamy sobie nawzajem, co stanowi najlepszą odpowiedź na fake news".



"Tak długo, jak będziemy mieli wolne media, dezinformacja nie wygra" - oświadczył Stoltenberg. Zapewnił, że Sojusz współpracuje z Unią Europejską w walce z dezinformacją.



"Widziałem kampanie przeciwko wszystkim sojusznikom, a sondaże dalej wskazują na szerokie poparcie dla NATO, także we Włoszech" - zauważył.



"Musimy być gotowi na drugą falę zakażeń"- dodał Stoltenberg, podkreślając: "Trzeba wzmocnić naszą odporność, by nie utracić kontroli nad infrastrukturą o krytycznym znaczeniu".



Szef paktu wystosował także ostrzeżenie dotyczące technologii 5G chińskiej firmy Huawei: "Sojusznicy powinni unikać zagranicznych inwestycji, które mogą naruszyć poufność naszej komunikacji".

