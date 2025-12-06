W miejscowości Sterki w Wielkopolsce zderzyło się pięć samochodów osobowych. Dwie osoby zostały poszkodowane - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Do wypadku doszło około godziny 10:00 w sobotę na odcinku Sterki - Gorzyń na drodze krajowej nr 24.

Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA poinformował, że w miejscowości Sterki doszło do zderzenia pięciu samochodów osobowych.

Według wstępnych informacji służb, w wypadku poszkodowane zostały dwie osoby.

Obecnie droga krajowa nr 24 w miejscu wypadku jest zablokowana, ruch odbywa się objazdami. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.