W miejscowości Sterki w Wielkopolsce zderzyło się pięć samochodów osobowych. Dwie osoby zostały poszkodowane - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
- Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Do wypadku doszło około godziny 10:00 w sobotę na odcinku Sterki - Gorzyń na drodze krajowej nr 24.
Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA poinformował, że w miejscowości Sterki doszło do zderzenia pięciu samochodów osobowych.
Według wstępnych informacji służb, w wypadku poszkodowane zostały dwie osoby.
Obecnie droga krajowa nr 24 w miejscu wypadku jest zablokowana, ruch odbywa się objazdami. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.