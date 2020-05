KPRM podała, że rząd przedłuża zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8. To zasiłek, który przysługuje matce lub ojcu dziecka. Jego długość nie zależy od liczby dzieci.

Na podstawie specustawy w związku z zamknięciem z powodu zagrożenia koronawirusem przedszkola, żłobka lub szkoły rodzice dzieci, które nie ukończyły 8 lat, mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.



Utrzymujemy możliwość otrzymania od państwa zasiłku opiekuńczego - taką, jaka jest do tej pory, tak, żeby była opcja, możliwość dla tych z państwa, którzy się tego obawiają lub wolą, żeby pociechy pozostały w domu jest dowolność, ale też prosimy samorządowców, dyrekcję szkół, żeby w podobnym cyklu, jak to się działo w przedszkolach, uruchomili taką możliwość dla tych osób, które muszą wrócić do pracy - powiedział dziś premier.





Co powinien zrobić rodzic korzystający z dodatkowego zasiłku?

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą - bezpośrednio ZUS. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.



Za jaki okres przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku.



ZUS przypomina, że nie zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom - jego długość nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).



Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Zgodnie z decyzją rządu zajęcia w szkołach i przedszkolach będą zawieszone do 24 maja. W tym tygodniu zostaną przedstawione decyzje dotyczące ewentualnego wprowadzenia form opieki w przedszkolach, żłobkach i szkołach.

Trzeci etap luzowania obostrzeń

Premier ogłosił dziś trzeci etap łagodzenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Zmianie ulegnie m.in. obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia: praktyczne w szkołach policealnych, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację. W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.



Od 25 maja rząd umożliwi prowadzenie: zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej, konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.



Od 1 czerwca - konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów. Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.