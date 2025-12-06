Zastępca komisarza stanowej straży pożarnej, Ben Millington, na konferencji prasowej zwrócił uwagę na trudne warunki, z jakimi mierzą się strażacy. Przejście przez te warunki pogodowe zajmie kilka godzin. Mamy wysoką temperaturę i silny wiatr przy tym pożarze, więc na tym etapie działanie jest bardzo trudne, a zagrożenie nadal jest bardzo duże - powiedział. Zaapelował również: Prosimy ludzi, aby przestrzegali ostrzeżeń i słuchali rad strażaków na miejscu.

Wysoka temperatura stanowi zagrożenie

O pożar bardzo łatwo, bo w Nowej Południowej Walii trwa fala upałów. Dziś temperatura w niektórych miejscach sięga 42 stopni Celsjusza - podało Biuro Meteorologiczne.

Wschodnia i centralna część Nowej Południowej Walii są obecnie najbardziej zagrożone przez niebezpieczne warunki pogodowe - ostrzega starszy meteorolog Dean Narramore. W regionie od Newcastle po Batemans Bay, a także w głębi lądu, panują ekstremalne upały.

Temperatura dochodzi tam do 40 stopni Celsjusza, a silny, porywisty wiatr dodatkowo sprzyja powstawaniu i szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów. Jesteśmy zaniepokojeni, bo sytuację może pogorszyć zapowiadana na dziś burza, która może wywołać kolejne ogniska ognia - zaznaczył w rozmowie z ABC.

"Proszę, dbajcie o siebie nawzajem i stosujcie się do zaleceń władz" - zaapelował oświadczeniu premier Anthony Albanese.

50 aktywnych pożarów

Reuters informuje, że służby walczą z ponad 50 pożarami buszu. Jednym z najpoważniejszych jest pożar w rejonie Upper Hunter, który strawił prawie 10 000 hektarów zalesionych terenów.