Nowojorskie teatry Broadwayu pozostaną zamknięte z powodu koronawirusa co najmniej do 6 września. Zatrudniają blisko 97 tys. osób, należąc do największych pracodawców w mieście.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Wszystkie teatry na Broadwayu chciałyby jak najszybciej wznowić występy, jednak zanim będą mogły wrócić musimy zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie wszystkim, którzy do nich przyjdą, i tym za kurtyną, i tym przed nią - powiedziała prezes Ligi Broadwayu Charlotte St. Martin.

Broadway to 41 profesjonalnych teatrów, z których każdy ma 500 lub więcej miejsc siedzących. Są zlokalizowane na Manhattanie w dzielnicy teatralnej oraz Lincoln Center wzdłuż Broadwayu i na przyległych ulicach.



Jak powiedziała St. Martin, Liga współpracuje na co dzień ze związkami teatralnymi, władzami miasta i ekspertami ds. zdrowia, aby znaleźć najbezpieczniejsze rozwiązania dla ponownego uruchomienia branży.



W tym trudnym okresie jesteśmy w ścisłym kontakcie z biurem gubernatora (Andrew) Cuomo. Jesteśmy wdzięczni za jego wsparcie i przywództwo w czasie, gdy współpracujemy, aby przywrócić tę istotną część gospodarki i ducha Nowego Jorku - dodała szefowa Ligi Broadwayu.



Liga zrzesza 700 członków, tworzą ją właściciele teatrów, producenci, prezenterzy i dyrektorzy generalni w różnych miastach Ameryki Północnej, a także dostawcy towarów i usług dla teatrów komercyjnych.



Początkowo zawieszenie występów na Broadwayu z powodu Covid-19 miało obowiązywać do kwietnia. Przerwę w działalności przedłużono do czerwca, a obecnie do września. Jest to powodem do zmartwienia nie tylko dla miłośników musicalu i teatru, ale i pracowników. Także ze względów finansowych.



Kiedy wyglądało, że potrwa to kilka tygodni, traktowałam to jak coś w rodzaju urlopu naukowego. (...) Teraz widać, że co najmniej sześć miesięcy będzie trudnych - mowiła lokalnej telewizji "NY1" Kristy Norter, kierownik muzyczny musicalu "Six", którego premierę planowano na 12 marca.



Nie ma jeszcze oficjalnej daty powrotu poszczególnych spektakli na Broadway. Zwrotu i wymiany biletów można dokonywać do 6 września. Liga Broadwayu powiadomiła, że od 12 marca zostało zawieszonych 31 spektakli, w tym osiem nowych.



CNN pociesza fanów, że nie ominie ich przynajmniej jedna atrakcja, na którą czekają tego lata. Telewizja "Disney +" ma zaprezentować 3 lipca ekranizację robiącego w Ameryce oszałamiającą karierę musicalu "Hamilton".