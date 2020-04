12 640 przypadków zakażenia koronawirusem, 624 ofiary śmiertelne i 3025 wyzdrowień – to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 422 nowych przypadkach oraz śmierci 28 kolejnych osób. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił plan II etapu otwierania gospodarki. Od 4 maja ma zostać wznowiona działalność instytucji kultury, galerii handlowych i hoteli, od 6 maja możliwe będzie otwarcie żłobków i przedszkoli. Według danych Agencji Reutera na świecie na Covid-19 zmarło do tej pory 200 tys. osób, a ponad 3 mln ludzi zostały zakażone.

W Polsce koronawirusa wykryto u 12 640 osób. Zmarło 624 z nich, a wyzdrowiało 3025.

W środę przybyło 422 nowe potwierdzone przypadków zakażenia, 28 kolejnych osób zmarło.

Na świecie najwięcej zachorowań odnotowano w USA, gdzie patogen wykryto u ponad miliona osób.

Z powodu koronawirusa w USA zmarło więcej osób niż w czasie wojny w Wietnamie.

Globalna liczba zachorowań wynosi już ponad 3 mln.

Jak wynika z sondażu, 9 proc. Amerykanów zrezygnowałoby z leczenia koronawirusa ze względu na koszty.

Otwarte hotele, galerie handlowe i instytucje kultury - takie zmiany czekają nas od 4 maja.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od 6 maja planowane jest otwarcie przedszkoli i żłobków.

Wszystko, co musicie wiedzieć o kolejnych etapach zdejmowania obostrzeń znajdziecie w naszej analizie.

23:04 Żłobki i przedszkola w Warszawie zostaną otwarte?

Jeśli pytacie mnie państwo, czy faktycznie żłobki i przedszkola będą w Warszawie otwarte 6 maja, odpowiadam: "nie"; nie ma fizycznej możliwości, aby w tak krótkim czasie przeprowadzić tak poważne przedsięwzięcie - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



22:42 Koronawirus w Irlandii

W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło kolejnych 31 osób, wskutek czego łączna liczba zgonów wzrosła do 1190 - podało w środę wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju. Liczba wykrytych zakażeń przekroczyła tymczasem 20 tys.



22:40 Chiny zapłacą odszkodowanie za koronawirusa?

Rządząca Lombardią prawicowa Liga chce, aby region ten zażądał od władz Chin 20 mld euro odszkodowania za straty poniesione z powodu epidemii koronawirusa. O planach tych poinformował w środę deputowany tej partii Paolo Grimoldi.



22:17 Igrzyska olimpijskie zagrożone?

Premier Japonii Shinzo Abe powiedział, że igrzyska w Tokio nie będą mogły odbyć się w przyszłym roku, jeżeli nie powstrzyma się pandemii koronawirusa. Z kolei gubernator tego miasta Yuriko Koike wezwała do przedłużenia stanu wyjątkowego w całym kraju.



21:49 Co z godzinami dla seniorów?

Zniesienie "godzin dla seniorów" zapowiedziała w rozmowie z serwisem wnp.pl wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Mają przestać obowiązywać od 4 maja, o czym w Polsat News powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Jest to związane z otwarciem galerii handlowych.

21:10 Coraz konkretniejsze plany powrotu piłkarzy

Plany na wznowienie rozgrywek piłkarskiej Premier League stają się coraz konkretniejsze. Gazeta "Daily Mail" napisała, że część klubów poinformowała swoich pracowników, że przerwany z powodu pandemii koronawirusa sezon piłkarski ma ruszyć 13 czerwca.



Z kolei telewizja BBC twierdzi, że piłkarze wrócą do rywalizacji wcześniej, bo 8 czerwca.

20:59 Dwa miliardy euro na walkę z koronawirusem

Władze wspólnoty autonomicznej Madrytu, regionu najbardziej doświadczonego w Hiszpanii przez epidemię koronawirusa, wydały dotychczas na walkę z chorobą i przeciwdziałanie nowym zakażeniom 2 mld euro.



20:51 Chiny otwierają zakazane miasto

Zakazane Miasto, jedna z największych atrakcji turystycznych stolicy Chin, będzie od piątku otwarte dla odwiedzających po trzymiesięcznej przerwie wymuszonej epidemią koronawirusa - ogłosiło w środę pekińskie Muzeum Pałacowe, które zarządza obiektem.



20:38 Bułgaria

20:26 Kiedy salony fryzjerskie zostaną otwarte?

"W następnym etapie odmrażania gospodarki nastąpi otwarcie salonów fryzjerskich, połowa maja to realny termin" - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.



20:00 Dziecko może być zagrożeniem dla dziadków?

"Jeżeli dzieci spotkają się razem, jest to idealne miejsce na rozprzestrzenienie się wirusa. Najczęściej do chorób zakaźnych dziecięcych dochodzi w przedszkolu, w szkole. Dzieciom trudniej jest utrzymać barierę między sobą i choroba się rozprzestrzenia bardzo szybko" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny MSWiA, odnosząc się do rządowych zapowiedzi dot. ponownego otwarcia od 6 maja żłobków i przedszkoli.

19:53 UEFA optymistycznie o rozgrywkach

Szef komisji medycznej Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) Tim Meyer uznał, że jest możliwe planowanie wznowienia sezonu w poszczególnych krajach. To odpowiedź m.in. na zakończenie rozgrywek przez Holendrów i - wszystko na to wskazuje - Francuzów.

19:36 Koronawirus w Portugalii

Podczas ostatnich 24 godzin liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła w Portugalii o 25. W sumie zmarły już w tym kraju wskutek zakażenia koronawirusem 973 osoby - poinformował w środę resort zdrowia w Lizbonie.



19:31 Bruksela rozda wszystkim mieszkańcom maseczki

Stolica Belgii Bruksela przekaże wszystkim mieszkańcom miasta maseczki ochronne wielokrotnego użytku w związku z pandemią koronawirusa - informuje telewizja VRT. Pierwszeństwo będą mieli seniorzy.



19:27 Koronawirus w Sandomierzu

Pracownik oddziału neurologii szpitala w Sandomierzu (Świętokrzyskie) to czwarta osoba w placówce, u której potwierdzono zarażenie koronawirusem. Do tej pory wirusa SARS-CoV-2 wykryto u trzech osób z personelu oddziału neurologii i u jednego pacjenta.



19:22 Koronawirus we Francji

427 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby. Łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w kraju przekroczyła 24 tys. - poinformował w środę w komunikacie francuski resort zdrowia.



W sumie zmarło dotąd we Francji 24 087 osób zakażonych koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych podczas ostatnich 24 godzin wzrosła ponownie o 1,8 proc.

19:16 "Druga fala epidemii nieuchronna"

Druga fala epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych jest nieuchronna. To jaka będzie, zależy od tego, w jaki sposób USA się do niej przygotują - powiedział w środę dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony Fauci.



19:11 Koronawirus w Turcji

W Turcji potwierdzono 89 nowych zgonów wskutek zakażenia koronawirusem - poinformował w środę minister zdrowia Fahrettin Koca. W sumie w Turcji na Covid-19 zmarło 3081 osób.



18:51 Znoszenie restrykcji w Szwajcarii

Na swym środowym posiedzeniu rząd Szwajcarii postanowił odwołać z dniem 11 maja część restrykcji służących zahamowaniu szerzenia się kornawirusa, co pozwoli między innymi na normalne funkcjonowanie handlu i gastronomii - informuje rządowy komunikat.



Według niego, w poniedziałek 11 maja będzie można ponownie otworzyć sklepy, restauracje, targowiska, muzea i biblioteki.



Od 8 czerwca rozgrywki może wznowić liga piłkarska, ale ostateczna decyzja ma zapaść pod koniec maja.

18:47 Chorzy nabywają odporności?

Po wyleczeniu z Covid-19 osoba nabywa odporność, która częściowo chroni go przed powtórnym zakażeniem koronawirusem - oświadczył w środę Christan Drosten, renomowany wirusolog z berlińskiej kliniki Charite, który m.in. doradza władzom Niemiec w sprawie przeciwdziałania pandemii.



18:41 Koronawirus w Nowym Jorku

330 osób zmarło z powodu koronawirusa w stanie Nowy Jork w ciągu minionych 24 godzin - poinformował w środę gubernator Andrew Cuomo. Dzień wcześniej zmarło 335 chorych.



18:37 Koronawirus we Włoszech

323 osoby zakażone koronawirusem zmarły minionej doby we Włoszech - podała w środę Obrona Cywilna w biuletynie. Łączny bilans zgonów w ciągu ponad dwóch miesięcy epidemii wzrósł do 27682.



Według najnowszych danych OC obecnie w całym kraju jest 104 tys. zakażonych, a liczba chorych pod opieką lekarzy spada kolejny dzień z rzędu.

Koronawirus we Włoszech / RMF FM / RMF FM

18:31 Koronawirus w Wielkiej Brytanii

O 765 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, a łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 26075 - poinformował w środę po południu minister spraw zagranicznych Dominic Raab.



18:30 Kara dla domu pomocy na Węgrzech

Karę 1 mln forintów (prawie 13 tys. zł) wymierzono domowi opieki dla osób starszych w Budapeszcie, gdzie doszło do ponad 300 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i 34 osoby zmarły na Covid-19 - poinformowała w środę rządowa służba Budapesztu.



18:22 Koronawirus na posterunku policji

Zamknięty posterunek policji w mazowieckiej Wierzbicy pod Radomiem. Jeden z funkcjonariuszy jest zarażony koronawirusem. Pozostali policjanci zostali odsunięci od zadań służbowych.

18:11 Koronawirus w Siedlcach

Kolejne przypadki koronawirusa wśród personelu szpitala zakaźnego w Siedlcach.

Zakażone zostały 2 pielęgniarki, sanitariusz i pracownik firmy sprzątającej.

W sumie w lecznicy odnotowano już 6 przypadków koronawirusa wśród pracowników i 23 wśród pacjentów. Stan jednego z nich jest ciężki.

18:03 Przedłużone kontrole na granicach

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia dotyczącą kontroli na granicy wewnętrznej. Kontrola zostaje przedłużona do 13 maja br. - poinformował w środę wydział prasowy MSWiA.



18:02 Francuskie media krytykują łagodzenie kwarantanny

Rządowy plan wychodzenia z kwarantanny cześć komentatorów francuskiej sceny politycznej przyjęła z rozczarowaniem. Media we Francji piszą w środę o niepokojach, jaki budzą braki masek ochronnych na rynku, przepełnione oddziały intensywnej terapii, czy brak spójnego planu dla sektora edukacji.



18:00 Turyści skarżą Tyrol w związku z pandemią

Około pięć tysięcy osób, głównie z Niemiec, ubiega się o odszkodowania od władz austriackiego Tyrolu za zaniedbania w początkowej fazie epidemii koronawirusa i "narażenie ludzi na zakażenie groźną chorobą" - podał w środę "The Financial Times". Suma odszkodowań może sięgnąć 5 mln euro.



Zobacz również: 5 tysięcy turystów skarży Tyrol o zaniedbania w związku z koronawirusem

17:57 Dłuższy stan wyjątkowy w Japonii

Rząd Japonii planuje przedłużenie do 6 czerwca ogólnokrajowego stanu wyjątkowego, ponieważ epidemia koronawirusa wciąż nie ustąpiła - podał w środę tygodnik "Nikkei Asian Review". Według stacji NHK za taką decyzją opowiadają się gubernatorzy prefektur.



17:54 Koronawirus zabija więcej mężczyzn niż kobiet

Wśród ofiar choroby COVID-19 wywoływanej przez nowego koronawirusa ok. 60 proc. stanowią mężczyźni. Odpowiedzialne za to mogą być różnice w funkcjonowaniu układu odporności u obu płci - wynika z badań, które cytuje serwis ScienceNews.



17:48 Aktualny bilans w Polsce

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce: 12 640. Zmarły 624 osoby.



Koronawirus w Polsce / RMF FM / RMF FM

17:47 Kolejne 18 ofiar koronawirusa w Polsce

Poinformowano też o śmierci kolejnych 18 osób zakażonych koronawirusem. W Rudzie Śląskiej zmarł 78-letni mężczyzna, w Raciborzu 61-letni mężczyzna, w Tychach 90-letni mężczyzna i 81 letni mężczyzna, w Kędzierzynie-Koźlu 75-letnia kobieta (mieszkanka woj. śląskiego), W Grudziądzu 69-letnia kobieta, w Obornikach Śląskich 88-letnia kobieta, W Wałbrzychu 65-letni mężczyzna, we Wrocławiu 80-letnia kobieta, w Szczecinie 31-letnia kobieta, w Gdańsku 80-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta, w Radomiu 83-letni mężczyzna, w Warszawie 83-letni mężczyzna i 68-letni mężczyzna, w Zgierzu 87-letnia kobieta i w Łańcucie 82-letni mężczyzna.

Większość osób miała choroby współistniejące.

17:46 Nowe zakażenia w Polsce

Ministerstwo poinformowało o 225 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Chodzi o osoby z województw: śląskiego (102), mazowieckiego (36), łódzkiego (32), dolnośląskiego (20), wielkopolskiego (16), małopolskiego (13), opolskiego (4) i pomorskiego (2).

17:30 Brakuje pracowników w Wielkiej Brytanii

Tysiące brytyjskich pracowników będzie musiało pomóc w zbieraniu plonów, ponieważ z powodu zamknięcia granicy wskutek koronawirusa pracownicy sezonowi z innych krajów Europy nie mogą przyjeżdżać - powiedział w środę brytyjski minister środowiska George Eustice.



17:28 Koronawirus w Portugalii

Prowadzona przez rząd Portugalii kontrola przebywających na kwarantannie osób zakażonych koronawirusem jest utrudniona z powodu nieposiadania przez policję numerów telefonów i adresów 44 proc. z nich - wynika z raportu rządu Antonia Costy.



17:22 Hiszpania otwiera zakłady fryzjerskie

Rząd Hiszpanii zapowiedział łagodzenie obostrzeń i otwarcie od 4 maja salonów fryzjerskich. Choć listy oczekujących na wizytę są rekordowo długie, to nie brakuje osób, które w obawie przed zakażeniem koronawirusem biorą sprawy w swoje ręce i wolą się strzyc samodzielnie lub w rodzinnym gronie.



16:45 Nowe ognisko na Dolnym Śląsku

Koronawirus u kilkudziesięciu pensjonariuszy prywatnego Domu Seniora w Wojcieszycach koło Jeleniej Góry. Zakażenie potwierdzono u 32 osób.

16:36 Koronawirus w DPS-ie w Czernichowie

15 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem w ośrodku opieki w Czernichowie niedaleko Żywca.

W sumie przedwczoraj wymazy pobrano tam od 189 osób. Dziś sanepid otrzymał wyniki badań pierwszych 60. osób

Kolejne wyniki mają być znane jutro. Wtedy też zapadną decyzje co dalej z personelem i pensjonariuszami.

16:13 Litwa otwiera granice

Obywatele Litwy będą mogli wyjeżdżać z kraju bez ograniczeń, a od 10 maja wznowione zostaną loty - postanowił w środę litewski rząd, łagodząc coraz bardziej warunki kwarantanny obowiązującej w związku z pandemią koronawirusa.



16:11 Azerbejdżan przedłuża zamknięcie granic

Granice Azerbejdżanu pozostaną zamknięte do końca maja - poinformował w środę rząd tego kraju. Zakaz ma pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jak podają władze medyczne, w Azerbejdżanie potwierdzono 1717 zakażeń SARS-CoV-2; na Covid-19 zmarły 22 osoby.



16:08 Koronawirus w Szwecji

W Szwecji liczba osób zakażonych koronawirusem przekroczyła 20 tys. Bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł w ciągu doby o 107 do 2462 - poinformował w środę Urząd Zdrowia Publicznego na codziennej konferencji prasowej.



15:58 "FT": W krajach znoszących ograniczenia widać lekkie sygnały ożywienia gospodarek

Jak pokazują wstępne dane, w krajach europejskich, które zaczęły łagodzić ograniczenia wprowadzone z powodu koronawirusa, widać lekkie ożywienie w niektórych formach działalności gospodarczej - napisał w środę "Financial Times".



W ostatnich dniach Niemcy, Włochy i Hiszpania złagodziły w różnym stopniu ograniczenia w przemieszczaniu się, co pozwoliło na ponowne otwarcie niektórych sklepów i miejsc pracy, zaś Francja ogłosiła we wtorek, że będzie je sukcesywnie łagodzić od 11 maja.



Jak wyjaśnia "FT", choć jest zbyt wcześnie, aby zmiany te znalazły odzwierciedlenie w oficjalnych statystykach, niektóre alternatywne środki oceny aktywności gospodarczej, jak zużycie energii elektrycznej i liczba przejazdów, już teraz sygnalizują oznaki ożywienia.

15:55 77. Rajd Polski przesunięty

15:52 Włochy

W Rzymie rozpoczęto w środę instalację oznakowań w metrze i autobusach w celu przestrzegania przez pasażerów nakazu dystansowania społecznego. Prace są prowadzone w ramach przygotowań do rozpoczynającej się 4 maja drugiej fazy walki z pandemią koronawirusa.



Począwszy od poniedziałku ze środków komunikacji miejskiej w stolicy Włoch, podobnie jak w innych częściach kraju, korzystać będzie więcej osób niż w tygodniach narodowej kwarantanny, rozpoczętej w marcu. Ma to związek z częściowym odmrożeniem gospodarki, wznowieniem pracy przez niektóre firmy, a także z wydaną przez rząd zgodą na odwiedziny u członków rodzin.

15:50 Dolny Śląsk

Nowe ognisko koronawirusa na Dolnym Śląsku. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 32 z 40 pensjonariuszy Domu Seniora w Wojcieszycach koło Jeleniej Góry.

15:46 Od poniedziałku ZUS otwarty dla klientów

15:44 Koronawirus w Rosji. "Nie da się określić końca epidemii"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że nie można obecnie określić, kiedy w Rosji zakończy się epidemia koronawirusa. Rzecznik skomentował w ten sposób oceny, że nastąpi to w kraju na początku sierpnia. Taką prognozę naukowców z Singapuru przekazały w środę media w Rosji. Badacze singapurskiego Uniwersytetu Technologii i Designu przesunęli przewidywaną datę zakończenia w Rosji epidemii koronawirusa, którą wcześniej wyznaczali na drugą połowę maja.

Władze Rosji kierują się "jasną świadomością, że niemożliwe jest określenie daty zakończenia epidemii" - powiedział Pieskow, pytany o prawdopodobieństwo tej prognozy. Wcześniej rzecznik oceniał, że w połowie maja liczba zakażeń w Rosji ustabilizuje się.

15:36 Sanepid kontroluje zakopiański szpital

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna rozpoczęła kontrolę w szpitalu w Limanowej. Jest ona związana wieloma zakażeniami koronawirusem wśród pracowników i pacjentów szpitala.

Do czasu zakończenia kontroli małopolski Sanepid nie udziela żadnych informacji na jej temat - zaznacza rzecznik stacji.

15:33 Bydgoszcz

15:27 Rekomendacje ministra zdrowia

15:20 Bytom

Ponad 1,7 mln zł przekazał dotąd samorząd Bytomia na walkę z epidemią koronawirusa. Pieniądze, z których sfinansowano m.in. zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej oraz sprzęt medyczny, pochodzą z rezerwy kryzysowej, która na ten rok wynosi ok. 2,6 mln zł.



Jak przypomniał w środę Urząd Miasta Bytomia, rezerwa na zarządzanie kryzysowe to pieniądze w budżecie przeznaczone na wypadek sytuacji nieprzewidzianych, jak kataklizmy związane z pożarami, powodziami czy właśnie na walkę z epidemią.

15:10 Koronawirus w kopalniach PGG

Do 152 wzrosła w środę liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wśród pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) , a liczba osób objętych kwarantanną przekroczyła tysiąc.



Nadal dwie należące do spółki kopalnie nie prowadzą z tego powodu wydobycia węgla.



15:00 Poczta Polska przywraca możliwość wysyłania przesyłek do kolejnych krajów

14:50 Australiski miliarder sprowadził testy na obecność koronawirusa

Australijski miliarder Andrew Forrest sprowadził w środę do kraju 10 mln chińskich testów na Covid-19. Australia przyspieszy dzięki temu program wykrywania wirusa i restart gospodarki zamrożonej ze względu na pandemię - powiedział minister zdrowia Greg Hunt.



Forrest, australijski magnat węglowy, powiedział, że dzięki kontaktom handlowym udało mu się zamówić testy w chińskiej firmie BGI znacznie poniżej ceny rynkowej. Miliarder odsprzedał je rządowi za równowartość blisko 209,2 mln dol.



Dostawa tych testów znacznie poprawi skuteczność i skalę programu wykrywania zakażeń, co pozwoli utrzymać wskaźnik transmisji wirusa na niskim poziomie - uznał Hunt.

14:42 Koronawirus w Holandii

W Holandii na Covid-19 zmarło kolejnych 145 osób, stwierdzono też 386 nowych infekcji koronawirusem - poinformował w środę Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie epidemia pochłonęła już w tym kraju 4 711 ofiar śmiertelnych.



Według najnowszych danych RIVM hospitalizowano 76 kolejnych chorych. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiło 10 685 osób. Koronawirusa w Holandii stwierdzono łącznie u 38 802 osób.

14:30 Nadal obowiązuje zakaz zgromadzeń

14:11 Białoruś. Kolejny rekordowy przyrost potwierdzonych zakażeń

Rekordową liczbę 973 nowych przypadków Covid-19 w ciągu doby odnotował w środę resort zdrowia Białorusi. Liczba zakażonych wynosi 13 181, a zgonów - 84 (pięć w ciągu minionej doby). WHO apeluje o odwołanie imprez masowych i większe dystansowanie społeczne.



Zarejestrowano 13 181 osób z potwierdzoną testami infekcją Covid-19, co stanowi 7,8 proc. przetestowanych osób - podało w komunikacie w środę ministerstwo zdrowia.

13:55 Koronawirusa w Hiszpanii. Bilans epidemii

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii poinformowało w środę o 453 kolejnych ofiarach śmiertelnych koronawirusa. Jak sprecyzowano, nowy bilans obejmuje zarówno 325 zgonów zanotowanych od wtorku, jak i 127 zmarłych z poprzednich dni, uwzględnionych przez resort z opóźnieniem



13:50 Kraków. Z powodu epidemii nie odbędzie się procesja ku czci św. Stanisława

Z powodu epidemii COVID-19 w tym roku nie odbędzie się w Krakowie tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę ku czci św. Stanisława - poinformowało w środę biuro prasowe archidiecezji krakowskiej.



W niedzielę 10 maja o godz. 10.30 w katedrze na Wawelu odprawiona zostanie msza św. ku czci św. Stanisława. Przewodniczyć jej będzie metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Z racji ograniczonej możliwości udziału w niej wiernych będzie ona transmitowana

13:45 Diagnostyka na koronawirusa w Polsce

13:38 RPO apeluje do głównego inspektora sanitarnego

Osoby w kwarantannie nie wiedzą, kiedy pobierze im się wymaz do testów - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. W ocenie RPO powinien być określony maksymalny termin na pobranie wymazu do badania na koronawirusa.



W piśmie do głównego inspektora sanitarnego zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił uwagę na brak norm określających maksymalny czas oczekiwania, jaki może upłynąć od skierowania przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego osoby na kwarantannę do momentu pobrania od niej wymazu w celu przeprowadzenia badania na obecność wirusa COVID-19.

13:30 Unia Europesjak w walce z pandemią

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova poinformowała na konferencji po środowym spotkaniu komisarzy, że restrykcje dotyczace podróżowania w Unii Europejskiej muszą być zniesione tak szybko jak to możliwe.



Jourova poinformowała, że taka decyzja została podjęta przez komisarzy m.in. z uwzględnieniem obecnej sytuację w sektorze turystycznym.

13:18 Warszawa. Pierwszy lot drona z próbkami na obecność wirusa SARS-CoV-2

13:14 Dymisja rektora SGSP

Szef MSWiA zdymisjonował rektora komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Pawła Kępkę.

Według niego w szkole doszło do poważnych nieprawidłowości, które doprowadziły do szybkiego rozprzestrzenienia się koronawirusa wśród podchorążych. To wnioski z prac komisji, która od ponad tygodnia badała sprawę, stwierdzając ostatecznie, że kierownictwo szkoły nie zabezpieczyło dobrze studentów przed chorobą.

Stanowisko rektora przejmie Jarosław Chodorowski. W izolatorium w związku z koronawirusem nadal jest ponad 40 podchorążych, kilkudziesięciu jest też na kwarantannie i czeka na wyniki testów.

U 77 studiujących tam podchorążych stwierdzono koronawirusa.

12:59 WHO: Na świecie już niemal milion ozdrowieńców

Wkrótce na świecie będzie już milion osób, które wyzdrowiały z Covid-19 - wynika z najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wszystkich zachorowań od wybuchu pandemii jest prawie 3,2 mln.



12:57 Zwierzęta domowe powinny zachowywać dystans

Zwierzęta domowe w czasie epidemii koronawirusa powinny zachowywać od siebie podobny dystans jak ludzie - stwierdziło amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC). Podkreśliło, że ryzyko zakażenia ludzi przez zwierzęta "uznawane jest za niskie".

CDC zaleciło ograniczanie kontaktów między zwierzętami domowymi po doniesieniach o wykryciu obecności koronawirusa u psów i kotów.

Zgodnie z rekomendacją CDC właściciele nie powinni pozwalać swoim psom na zabawy z innymi psami. Lepiej też, by koty zostawały w domu, a przy wyprowadzaniu psa na spacer należy zachowywać odległość od innych zwierząt. Unikać należy też parków dla psów.





12:54 Singapur epicentrum pandemii w Azji Południowo-Wschodniej

W Singapurze, na który przypada najwięcej zakażeń koronawirusem w całej Azji Południowo-Wschodniej, liczba infekcji przekroczyła w środę 15,5 tys. Drugim najbardziej dotkniętym epidemią krajem regionu jest Indonezja, gdzie zakaziło się prawie 10 tys. osób.

Od wtorku w Singapurze potwierdzono 690 nowych infekcji koronawirusem, łącznie wykryto ich 15 641 - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia. Mimo bardzo dużej liczby zakażeń w tym kraju na Covid-19 zmarło do tej pory 14 osób.

Najwięcej ofiar pandemii w regionie stwierdzono w Indonezji, gdzie w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło kolejnych 11 osób, zwiększając liczbę ofiar choroby do 784. Rzecznik ministerstwa zdrowia Achmad Yurianto przekazał w środę, że w kraju odnotowano 9 771 infekcji, z czego 260 w ciągu ostatnich 24 godzin. Dodał, że 1 391 pacjentów wyzdrowiało, a w całym kraju na obecność koronawirusa przebadano ponad 67 tys. osób.





12:51 Belgia

525 nowych przypadków zakażenia i 170 zgonów w ciągu ostatniej doby - to najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Belgii, przedstawiony w środę przez krajowe centrum kryzysowe. Dotychczas w Belgii zarejestrowano 47 859 zakażenia.

W ciągu doby zanotowano 174 nowe hospitalizacje, a 340 osób opuściło szpitale.

"Spośród pacjentów w szpitalach 797 przebywa na oddziałach intensywnej terapii, co oznacza znaczny spadek, o 79 osób" - powiedział prof. Steven Van Gucht z belgijskiego centrum kryzysowego, cytowany przez dziennik "Brussels Times". Dodał, że wśród tych pacjentów 534 jest obecnie podłączonych do respiratorów, co oznacza spadek o 32.





12:48 Dzikie zwierzęta na szlakach

Na tatrzańskich szlakach, gdzie zazwyczaj chodzą turyści, zaczęły dominować dzikie zwierzęta - głównie niedźwiedzie, lisy, wilki czy rysie. Tak wynika z obserwacji przyrodników z Tatrzańskiego Parku Narodowego.









12:45 Turcja zamyka szkoły na dłużej

Z powodu pandemii Covid-19 rząd Turcji postanowił przedłużyć okres zamknięcia szkół do końca maja - poinformował w środę na konferencji prasowej minister edukacji Ziya Selcuk.

Tureckie władze podjęły decyzję o zamknięciu szkół od 12 maja po zdiagnozowaniu w kraju pierwszych przypadków zakażenia koronawirusem.

Teraz bilans ofiar śmiertelnych pandemii sięga w Turcji prawie 3 tys. a liczba osób zakażonych wynosi blisko 115 tys. - podaje Reuters.





12:41 Rimini: Plaże otwarte od świtu do nocy

W Rimini na północy Włoch plaże będą otwarte od świtu do nocy - ogłosił burmistrz tego masowo odwiedzanego przez turystów miasta Andrea Gnassi. Przyznał, że konieczna będzie reorganizacja turystyki i zapewnił, że władze uporają się z tym zadaniem.

W wywiadzie dla lokalnego dziennika z regionu Emilia-Romania "Il Resto del Carlino" burmistrz Rimini przedstawił plany na tegoroczny sezon letni w okresie pandemii. Powiedział, że plaże będą otwarte od godz. 5 rano do godz. 1 w nocy i będą na nich zapewnione usługi przy poszanowaniu zasad bezpieczeństwa. Jak dodał, nad morzem będzie można ćwiczyć jogę i pilates, zjeść posiłki, włącznie z kolacją.

Gnassi podkreślił, że sezon letni przygotowywany jest przez władze we współpracy ze służbą zdrowia, w tym z epidemiologami i wirusologami.





12:33 Airbus rzucony na kolana

Konsorcjum lotnicze Airbus poinformowało o stracie netto w ujęciu rocznym na poziomie 481 mln euro w I kwartale 2020 roku z powodu koronawirusa. Zdaniem komentatorów wyniki finansowe firmy świadczą o tym, że lotniczy gigant "został rzucony na kolana".

W komentarzach do sprawozdań finansowych podkreślono, że konsorcjum dotknięte zostało przez skutki epidemii koronawirusa.

Komentatorzy oceniają, że Airbus, będący flagowym europejskim projektem, "został rzucony na kolana", a "koronawirus zabija A380".





12:29 Wierzbica: Policjant zakażony koronawirusem

Policjant z Wierzbicy jest zarażony koronawirusem. Miejscowy posterunek policji został zamknięty. Pozostali policjanci są na kwarantannie. Służbę na terenie gminy przejęli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Jak poinformowała Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, ze względu na pozytywny wynik testu na koronowirusa u jednego z funkcjonariuszy podjęto decyzję o zamknięciu budynku Posterunku Policji w Wierzbicy.





12:22 Jędrzejów

Badania wymazów pracowników SOR-u szpitala w Jędrzejowie (Świętokrzyskie) wykluczyły obecność koronawirusa. Od środy oddział, który został zamknięty po tym, jak u dwóch osób stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, działa już normalnie.

"W poniedziałek i wtorek pobraliśmy wymazy do badań od 73 pracowników szpitalnego oddziału ratunkowego. Na szczęście wszystkie wyniki były ujemne. Od środy rano oddział działa już normalnie" - poinformował dyr. szpitala Maciej Wróbel.

SOR jędrzejowskiego szpitala został zamknięty w poniedziałek po tym, jak u dwóch osób, pracownika i pacjenta oddziału, który w niedzielę został odwieziony do jednoimiennego szpitala w Starachowicach, potwierdzono zakażenie koronawirusem.





12:14 Trump: Testujemy lepiej niż inni

Gdy oficjalna liczba zakażeń Covid-19 w USA przekroczyła milion, prezydent Donald Trump stwierdził, że jest to wynik wyjątkowo dobrego programu testów na koronawirusa. Dodał, że reszta krajów jest daleko w tyle.









12:10 Nowe zasady pracy dla medyków

Pracownicy medyczni, którzy mają kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem, będą mogli pracować tylko w jednym miejscu. W Dzienniku Ustaw opublikowano w środę rozporządzenie w tej sprawie.

Chodzi o rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.





12:06 Władze Suwałk odwołują imprezy

W związku z pandemią oraz wynikającym z tego zakazem organizacji imprez o charakterze masowym władze Suwałk (Podlaskie) podjęły decyzję o odwołaniu wszystkich miejskich imprez do końca lipca, nie odbędzie się m.in. Suwałki Blues Festiwal.

Magistrat poinformował o odwołaniu ok. 70 imprez o różnym zasięgu i wielkości. Najpopularniejszą imprezą, która od lat odbywa się w mieście to Suwałki Blues Festiwal, i gromadzi kilkanaście tysięcy fanów tej muzyki. W tym roku miał odbywać się w dniach 9-12 lipca.

Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury Alicja Andrulewicz informowała w ubiegłym tygodniu, że jest pomysł, by festiwal odbył się w październiku w hali Suwałki Arena. Impreza miałaby charakter jednego koncertu, podczas którego wystąpi pięć polskich gwiazd bluesa.





11:55 Kolejne zakażenia w bytomskim DPS-ie

Przeprowadzone w ostatnich dniach badania potwierdziły zakażanie koronawirusem u dwóch kolejnych pracowników DPS "Kombatant" w Bytomiu. W przypadku 44 przedstawicieli personelu testy dały wynik negatywny. Nie ma jeszcze wyników badań dwóch pracowników.

DPS "Kombatant" od kilku tygodni zmaga się z ogniskiem koronawirusa. Według dotychczasowych wyników badań zakażonych zostało 52 pensjonariuszy ośrodka, SARS-CoV-2 potwierdzono też - wraz z dwoma ostatnimi dodatnimi wynikami - łącznie u 17 pracowników.





11:46 Sportowcy bardziej narażeni na powikłania

Zawodowi sportowcy mogą być bardziej narażeni na powikłania przy wywoływanej przez koronawirusa chorobie COVID-19 niż przeciętny pacjent - wynika z badań przeprowadzonych przez immunologów i pulmonologów w Berlinie, Rzymie i Weronie.



Autorami badania są Włosi Paolo Matricardi, Roberto Dal Negro i Roberto Nisini. Stwierdzili oni, iż duży wysiłek sprawia, że atakujący przede wszystkim płuca wirus może łatwiej dostać się do organizmu i przeniknąć ten narząd głębiej niż w przypadku osób, które nie są profesjonalnymi sportowcami.



Co więcej, zawodowcom grozi większe niebezpieczeństwo także w przypadku, gdy przechodzą chorobę bezobjawowo. Wysiłek może bowiem sprawić, że wirus rozsieje się po całych płucach.





11:39 Zamknięta komenda policji

Z powodu zakażenia koronawirusem wykrytego u kilkunastu funkcjonariuszy zamknięta została Komenda Powiatowa Policji w Opocznie (Łódzkie). Mieszkańcy powiatu, kontaktujący się z numerem alarmowym 112, będą kierowani do komendy w Piotrkowie Trybunalskim.

"Od 29 kwietnia zadania funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i obsługą bieżących zdarzeń na terenie powiatu opoczyńskiego przejęli funkcjonariusze z komendy w Piotrkowie Trybunalskim oraz z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Takie czasowe rozwiązanie zostaje wprowadzone w związku z potwierdzeniem zarażenia koronawirusem funkcjonariuszy opoczyńskiej komendy i koniecznością weryfikacji pozostałych" - poinformowała Barbara Stępień z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.





11:33 Hiszpania

453 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia tego kraju. Liczba ofiar śmiertelnych od początku epidemii Covid-19 wzrosła w Hiszpanii do 24 275.

W poprzedniej dobie odnotowano 301 ofiar śmiertelnych.





11:28 Chełmno: Koronawirus w zakonie i DPS-ie

Do 48 wzrosła liczba zakażonych w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i prowadzonym przy nim domu pomocy społecznej w Chełmnie - poinformował rzecznik wojewody Adrian Mól.

Wśród osób zakażonych są 42 siostry zakonne, ksiądz i osoba świecka pracująca w klasztorze oraz czterech pracowników. Jedna z zakażonych sióstr pracowała w DPS-ie. W gronie osób z potwierdzonym koronawirusem nie ma podopiecznych.

W DPS-ie prowadzonym przez zgromadzenie św. Wincentego a Paulo przebywają osoby z niepełnosprawnością intelektualną.





11:21 Jak oceniamy społeczeństwo w obliczu pandemii?

43 proc. Polaków krytycznie ocenia zachowanie społeczeństwa w obliczu pandemii. 52 proc. pozytywnie ocenia działania polskiego rządu, jednak 39 proc. sądzi, że pandemia nie jest przez rząd traktowana wystarczająco poważnie - wynika z sondażu ARC Rynek i Opinia.

Badanie przeprowadzono w 15 krajach świata. Polskie wyniki bliskie były średniej ze wszystkich przebadanych państw.

Najlepiej jako społeczeństwo ocenili się Chińczycy - 82 proc. uznało za pozytywne działania społeczeństwa w obliczu koronawirusa, Koreańczycy (62 proc.) oraz Austriacy i Irlandczycy - po 56 proc. Mniej niż połowa badanych oceniła pozytywnie działania społeczeństwa w obliczu pandemii w Bułgarii (49 proc.), Australii (43 proc. - taki sam odsetek, jak w Polsce) przy średniej dla wszystkich krajów na poziomie 42 proc.





11:17 Hotele wznawiają działalność

Czwartego maja zostaną otwarte hotele i miejsca noclegowe oraz galerie handlowe - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.









11:10 Żłobki i przedszkola

Od 6 maja chcemy otworzyć żłobki i przedszkola; decyzje będą podejmowane każdorazowo przez organy założycielskie - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapewnił, że osobom, które nie będą mogły "oddać swoich pociech do przedszkola czy żłobka" będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy.









11:02 Morawiecki: Chcemy ratować miejsca pracy

Chcę uratować maksymalnie wiele miejsc pracy, możliwie wszystkie przedsiębiorstwa uchronić przed bankructwem - mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że dzięki m.in. świadczeniu postojowemu i zwolnieniu firm ze składek ZUS już udało się obronić 2 mln miejsc pracy.



Morawiecki podkreślił, że wnioski o subwencje w ramach tarczy finansowej już są przyjmowane. "W najbliższych dniach te wnioski będą realizowane. Jesteśmy w kontakcie z przedsiębiorstwami. Chcę uratować maksymalnie wiele, możliwie wszystkie przedsiębiorstwa przed bankructwami, po to, by ratować polskie miejsca pracy. Po to, żebyśmy - jak już przejdziemy przez te kilka pierwszych miesięcy, a prawie dwa już za nami - mogli z wigorem z powrotem budować udział w rynku, być może nawet tworzyć dodatkowe miejsca pracy i podbijać inne rynki" - stwierdził premier.





10:54 "Francuzi muszą wrócić do pracy"

Francuski minister finansów i gospodarki Bruno Le Maire wezwał Francuzów, by wrócili do pracy po zniesieniu 11 maja restrykcji związanych z epidemią. Według najnowszych danych ponad połowa Francuzów zatrudnionych w firmach prywatnych jest na tymczasowym bezrobociu.

"Musimy wrócić do pracy i trzeba, by jak najwięcej Francuzów ją wznowiło (...) To niezbędne dla narodu francuskiego" - powiedział Le Maire w porannym wywiadzie w telewizji LCI.

Le Maire zapowiedział też ściślejszą kontrolę inwestycji zagranicznych spoza Europy, zwłaszcza w sektorze biotechnologicznym.





10:46 Możliwy powrót do żłobków i przedszkoli

Od 6 maja możliwe będzie ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli - poinformował premier Mateusz Morawiecki.









10:35 II etap luzowania obostrzeń

Podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki przekazał, że od 4 maja przywrócona zostanie prana niektórych instytucji kultury. Swoją działalność wznowią również galerie handlowe i hotele, uruchomiona zostanie również rechabilitacja.









10:20 "Mroczny miesiąc" w Mediolanie

Koronawirus krążył w Mediolanie już 26 stycznia, na prawie miesiąc przed potwierdzeniem pierwszego przypadku zakażenia we Włoszech w Codogno w Lombardii - podał dziennik "Corriere della Sera". Według gazety pod koniec stycznia było już 160 zakażonych.

Okres tego niewykrytego szerzenia się wirusa nazwano w gazecie "mrocznym miesiącem".





10:03 POLSKA: NOWE DANE

MZ: 197 nowych zakażeń koronawirusem, kolejne 10 osób zmarło; łącznie 12 415 przypadków i 606 zgonów.



Nowe, potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (57), dolnośląskiego (39), pomorskiego (28), wielkopolskiego (23), kujawsko-pomorskiego (19), małopolskiego (11), opolskiego (8), zachodniopomorskiego (4), podkarpackiego (3), lubelskiego (3) i świętokrzyskiego (2).





10:00 Konferencja premiera

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego









09:44 Rosja: Rekordowa liczba zgonów

W Moskwie zmarło w ciągu ostatniej doby 67 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, to rekord od początku epidemii - podało w środę radio Echo Moskwy, powołując się na stołeczny sztab do walki z pandemią. Tym samym w stolicy Rosji zmarło dotąd 546 osób.









09:35 Igrzyska Olimpijskie

Członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego John Coates, szef Komisji Koordynacji igrzysk w Tokio, nie uzależnia organizacji imprezy od wynalezienia szczepionki na COVID-19. Powołuje się przy tym na instrukcje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Olimpiada w Tokio z powodu pandemii koronawirusa została przełożona z tego na przyszły rok, choć zdaniem niektórych ekspertów szanse na to, by igrzyska rzeczywiście się wtedy odbyły, są niewielkie.

W tej sprawie głos zabrał przewodniczący Japońskiego Związku Medycznego (JMA) Yoshitake Yokokura. W rozmowie z Australian Associated Press przyznał, że "dobrze byłoby mieć szczepionkę", ale najważniejsze są instrukcje od najważniejszych instytucji medycznych.





09:29 Bieszczadzka Kolejka Leśna nieczynna w weekend majowy

W związku z pandemią koronawirusa Bieszczadzka Kolejka Leśna będzie nieczynna w majowy weekend. Liczymy, że los będzie łaskawy i że można będziemy w tym sezonie wozić turystów - powiedział prezes fundacji zarządzającej kolejką Mariusz Wermiński.

"Niestety w weekend majowy kolejka będzie nieczynna. Kursy pociągów i zwiedzanie stacji zostały wstrzymane do odwołania" - mówił w środę Wermiński.

Prezes fundacji zaznaczył jednak, że pracownicy kolejki są przygotowani do obsługi pasażerów "w każdym momencie". "Jesteśmy gotowi. Będziemy świadczyli usługi w takim zakresie jaki będzie dozwolony, i w jakim turyści będą chcieli korzystać z kolejki" - podkreślił.





09:25 Przed nami wzrost bezrobocia

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach wielkości bezrobocia, w kwietniu br. znacząco wzrósł w konsekwencji zatrzymania gospodarki - w najbliższych miesiącach należy oczekiwać spadku zatrudnienia i wzrostu bezrobocia - oceniło Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).



"Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w kwietniu br. znacząco wzrósł. Tak duża skokowa zmiana jest konsekwencją nagłego zatrzymania gospodarki w efekcie pandemii koronawirusa. W najbliższych miesiącach należy oczekiwać spadku zatrudnienia i wzrostu bezrobocia" - oceniło BIEC.





09:11 Resort zdrowia: Dzienny raport

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2973 pacjentów; objętych kwarantanną jest 85 tys. 837 osób; wyzdrowiało 3025 osób - poinformowało rano Ministerstwo Zdrowia.









09:03 Ukraina

456 zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Ukrainie, kolejnych 11 osób chorych na Covid-19 zmarło - podał w środę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zakażeń wzrósł do 9 866, a zgonów do 250. Co piąty zainfekowany to pracownik medyczny.



Chorobę potwierdzono ogółem u 672 dzieci i 1 976 pracowników medycznych. 1 103 osób łącznie wyzdrowiało.



Jak podkreśliło Centrum Zdrowia Publicznego, wśród zmarłych przeważają osoby powyżej 50. roku życia (85 proc.).





08:57 Pułapki pracy zdalnej

Praca zdalna pełna jest pułapek. Przekonał się o tym reporter ABC News. Will Reeve podczas wejścia na żywo ze swojego domu wyglądał bardzo profesjonalnie - ale tylko do pasa. Zapomniał bowiem o założeniu spodni.









08:51 Chiny nowe przypadki

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych wykryto 22 nowe przypadki Covid-19 i 26 nowych infekcji bezobjawowych - poinformowała w środę państwowa komisja zdrowia. Osoby zakażone, ale bez objawów choroby, nie są w ChRL zaliczane do "potwierdzonych przypadków".



We wtorek na Covid-19 nie zmarł żaden pacjent, a łączny bilans przypadków śmiertelnych choroby wciąż wynosi 4633 - napisano w dobowym sprawozdaniu komisji.





08:46 Kontrole na granicach

We wtorek skontrolowano 8,6 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 5,7 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w środę Straż Graniczna.

Kwarantanny nie muszą odbywać m.in. kierowcy transportu kołowego. Kwarantanną obejmowane są również osoby, które przekraczają granicę z powodu zatrudnienia w innym kraju





08:37 MON

"Dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 9594 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1495 jednostek sprzętu. Żołnierze transportują także środki ochrony osobistej do placówek medycznych na terenie całej Polski" - napisał szef MON na Twitterze.



Żołnierze od marca uczestniczą w działaniach mających spowolnić epidemię od marca. Wspólnie z policją patrolują ulice i sprawdzają miejsca kwarantanny, transportują żywność i środki ochrony osobistej, opiekują się kombatantami i rodzinami medyków, wspierają Straż Graniczną.







08:20 Węgry

Dziewięć osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i wykryto 78 kolejnych zakażeń koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.

Liczba zmarłych z Covid-19 wzrosła tym samym do 300, zaś stwierdzonych zakażeń do 2727. Prawie połowę zakażeń wykryto w Budapeszcie.

Rośnie liczba chorych przebywających w szpitalach - jest ich obecnie 983, przy czym 50 oddycha przy pomocy respiratorów.







08:11 Ministerstwo Zdrowia

Resort zdrowia przypomina podstawowe zasady profilaktyki przeciwko koronawirusowi.









08:05 Pandemia nie zwalnia z obowiązku posiadania OC

Pandemia nie może być powodem automatycznego zwolnienia z obowiązku uiszczenia kary za brak OC - wskazał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiadając Rzecznikowi Finansowemu na apel dot. niekarania kierowców za brak polisy OC.

Dodano, że może tak się stać tylko, gdy towarzyszy temu rzetelne udokumentowanie wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, np. faktu samego zachorowania lub konieczności poddania się kwarantannie.

Jak powiedział niedawno zastępca Rzecznika Finansowego Andrzej Kiciński, Rzecznik Finansowy stara się, by wprowadzić regulacje o czasowym odroczeniu poboru i egzekucji kar za brak OC komunikacyjnego na okres epidemii.





07:58 UE: Ruch lotniczy w zapaści

Mimo restrykcji wprowadzonych w całej Europie, ruch lotniczy na kontynencie nie ustał zupełnie. Między kilkoma krajami wciąż kursują samoloty pasażerskie, choć największe lotniska świecą pustkami. Są jednak państwa, do których można wlecieć bez podania ważnej przyczyny przylotu.

Choć część krajów Europy - tak jak Polska - całkowicie zamknęła pasażerski ruch lotniczy, to w wielu państwach podróże są wciąż dozwolone dla obywateli i rezydentów UE. W większości przypadków, aby uzyskać wstęp na pokład trzeba mieć ważny powód, jak np. praca lub powrót do domu. W niektórych przypadkach zgodę na lot wydają krajowe MSZ. W praktyce większość lotów to loty repatriacyjne

Są jednak wyjątki: Szwecja, Holandia i Wielka Brytania pozwalają na przyloty bez podania ważnej przyczyny, choć oficjalnie odradzają zbędnych podróży. Nikt jednak na lotniskach tych krajów nie wymaga dokumentów potwierdzających konieczność odbycia podróży lotniczej.









07:47 Chiny

Cudzoziemcy nie mają wstępu do części restauracji, hurtowni i siłowni w Kantonie na południu Chin. Chińczycy unikają miejsc, w których przebywają obcokrajowcy. "Sądzą, że koronawirus to wirus cudzoziemców""- ocenił w rozmowie z PAP właściciel jednego z pubów.

Kanton praktycznie wrócił do normalnego życia po szczytowym etapie epidemii koronawirusa, ale szereg wykrytych niedawno nowych infekcji wzbudza strach przed drugą falą choroby. Ponownie opustoszały ulice w dzielnicach, w których zdiagnozowano wirusa.

Pod wpływem doniesień lokalnych mediów o "przypadkach przywleczonych z zagranicy" mieszkańcy miasta szczególnie unikają miejsc, w których często pojawiają się cudzoziemcy, choć większość nowych przypadków dotyczy powracających do kraju obywateli ChRL.





07:40 Muzycy tracą w czasie pandemii

W większości instytucji muzycznych zarobki artystów zależą od ilości koncertów, dlatego Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych ZZ PAMO pracuje nad dokumentem, który wskazywałby organizatorom placówek rozwiązania, dotyczące wynagradzania artystów w czasie pandemii.

"Jeśli chodzi o muzyków, którzy są na etatach, kwestie regulaminu wynagradzania powodują dodatkowe komplikacje, bo mamy różne typy wynagradzania" - tłumaczył przewodniczący ZZ PAMO, skrzypek Orkiestry Sinfonia Varsovia Artur Gadzała.

W niektórych instytucjach muzycy zatrudnieni są na umowę o pracę, w której określona jest stała suma wynagrodzenia oraz ustalona ilość zajęć normowych. Działalność wykraczająca poza to, co w umowie - np. więcej koncertów - płatna jest dodatkowo. Dlatego kwoty miesięcznego wynagrodzenia nie są stałe. Niestety, jak tłumaczył przewodniczący ZZ PAMO, zdarza się, że pensja podstawowa jest poniżej płacy minimalnej.





07:35 Georgia zdejmuje obostrzenia

Miasto Savannah w Georgii zachowuje rozwagę przy otwieraniu gospodarki. Po wznowieniu działalności kelnerzy i fryzjerzy pracują w maseczkach i rękawiczkach. Otwierający lokale restauratorzy kręcą nosem na mały ruch, ale bary z piwem cieszą się większą popularnością niż zakładano.

"Być może to jedyny czynny bar w całym kosmosie" - śmieje się mężczyzna stojący w kolejce po piwo w lokalu w centrum Savannah. Zachowuje przy tym wyznaczone taśmami na podłodze miejsce nakazujące utrzymanie dystansu. Piwo nalewa mu kelnerka w maseczce i rękawiczkach.

W ogródku piwnym przed barem "Wild Wing" jest kilkunastu klientów, część z nich pali papierosy ze zwisającymi na brodę maseczkami. To i tak jedynie ułamek normalnego ruchu. "Zazwyczaj pracuje tu ok. 20 osób, teraz mamy trójkę" - mówi jedna z pracujących. Pierwszy dzień przerósł jednak oczekiwania; bar przy jednym z wielu skwerów w mieście był czynny dłużej niż zakładano.





07:24 Zwolnienia w salonach samochodowych

Pracę w salonach samochodowych straciło w marcu około 0,5 tys. osób. Straci jeszcze 1,5 tys. Reszta zarobi mniej nawet o połowę - pisze w środowym wydaniu "Puls Biznesu".

"PB" podkreśla, że w marcu zarejestrowano w Polsce niespełna 34 tys. samochodów osobowych i dostawczych (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony), czyli o 39,9 proc. (22,6 tys.) mniej niż rok wcześniej, oraz o 21,2 proc. (9,2 tys.) mniej niż w lutym - wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

"Dane po dwudziestu dniach kwietnia wskazują na jeszcze większy spadek - zarejestrowano tylko 10,3 tys. aut, o 70 proc. mniej niż rok wcześniej. To przekłada się na mniejszych ruch w salonach - średnio o 85 proc." - czytamy.





07:13 Rozmowa korespondenta RMF FM

"Jako pracownik służby zdrowia liczyłam się z możliwością zarażenia koronawirusem" - mówi w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim Dominika Gałażyn, która pracuje jako pomoc medyczna w jednym z ośrodków zdrowia w stanie New Jersey. Ten stan jest drugim po Nowym Jorku najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie w pracy od pacjenta zaraziła się koronawirusem.

"Miałam gorączkę, bóle głowy, bóle mięśni, bóle całego ciała. U mnie bardzo charakterystycznym objawem była utrata smaku i węchu" - podkreśla Dominika Gałażyn. Polce wykonano test, który potwierdził zarażenie koronawirusem. Przebieg choroby był na szczęście dość łagodny. Nie była hospitalizowana.

Rozmowa z Dominiką Gałażyn, Polką w stanie New Jersey RMF FM





07:02 Niemcy chcą zniesienia ograniczeń na Balearach

Władze Balearów otrzymały ponad 200 listów od obywateli Niemiec, którzy mają wille lub firmy na tym hiszpańskim archipelagu. Ich autorzy domagają się od lokalnych władz zniesienia restrykcji związanych z epidemią koronawirusa.

Jak ujawnił “Diario de Mallorca", niemieccy obywatele domagający się przywrócenia na Balearach ruchu turystycznego i zakończenia obowiązkowej kwarantanny to w dużej mierze posiadacze rezydencji na tych hiszpańskich wyspach.

Autorem inicjatywy korespondencyjnego naciskania na władze Balearów jest niemiecki przedsiębiorca Ralf Becker, który w swoim liście podał w wątpliwość system prawny Hiszpanii, a także oskarżył jej władze o “przesadę" w decyzjach związanych z walką z epidemią.







06:49 Polska: Czeka nas recesja

Kryzys doprowadzi do 3,4-proc. recesji w tym roku, powiększenia dziury w finansach publicznych do 8,4 proc. PKB i wzrostu zadłużenia, ale dla gospodarki to dobrze, że państwo dużo wydaje - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak podkreślił dziennik, zamrożenie wielu branż i sektorów w celu opanowania epidemii, mocno uderzy w gospodarkę i doprowadzi do pierwszej od początku lat 90. recesji. "Według rządowych prognoz PKB ma spaść w tym roku o 3,4 proc. Zmniejszą się również konsumpcja oraz inwestycje, a także eksport. To z kolei doprowadzi do gwałtownego pogorszenia stanu finansów państwa" - czytamy.





06:43 Tarcza antykryzysowa

Bezpieczeństwo i ochrona pracowników jest naszym priorytetem - podkreśliła w rozmowie z PAP minister rodziny, pracy i polityki społeczne Marlena Maląg. Zapewniła jednocześnie, że nowe zmiany w tarczy antykryzysowej nie sprawią, że ktokolwiek straci.









06:31 Niemcy

202 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w środę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w RFN do 6 115.



W ostatnich 24 godzinach obecność koronawirusa potwierdzono w Niemczech u kolejnych 1304 osób. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w tym kraju wzrosła do 157 641.

Bilans zachorowań Niemcy / RMF FM





06:20 Włochy: Turystyka religijna w kryzysie

W głębokim kryzysie pogrążona jest z powodu pandemii branża turystyczna w jednym z głównych ośrodków pielgrzymkowych we Włoszech - w San Giovanni Rotondo, centrum kultu świętego ojca Pio z Pietrelciny. Straty są nie do oszacowania - mówią miejscowe władze.

Miejscowość w Apulii na południu odwiedzana co roku przez 1,5 miliona wiernych, z których prawie jedna trzecia zatrzymuje się w licznych tamtejszych hotelach i domach pielgrzyma, świeci pustkami.

Życie ekonomiczne miasteczka od dekad skoncentrowane jest na turystyce religijnej i napływie czcicieli Ojca Pio, który prowadził tam działalność, założył szpital Dom Ulgi w Cierpieniu i tam został również pochowany w sanktuarium.





06:11 Wiceprezydent USA odmówił założenia maseczki

Wiceprezydent USA Mike Pence odmówił założenia maski ochronnej podczas wizyty w szpitalu w Rochester w stanie Minnesota, co było naruszeniem wewnętrznych przepisów tej placówki medycznej, a samego wiceprezydenta naraziło na krytykę.



Na zdjęciach z wizyty w klinice w Rochester widać, że Pence jest jedyną wśród wielu otaczających go osób - personelu i pacjentów - która nie ma na twarzy maski ochronnej.



W połowie kwietnia, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, władze szpitala wprowadziły obowiązek dla wszystkich pracowników, pacjentów i gości zakrywania maskami ust i nosa.





06:02 Osadzone szyją maseczki

Ponad 1800 maseczek uszły osadzone w Zakładzie Karnym w Krakowie - Nowej Hucie. Placówka włączyła się w ogólnopolską inicjatywę Polskie Krawcowe w Akcji. Jej założeniem jest wsparcie szpitali w tak potrzebne środki ochrony osobistej.









05:54 Zadłużona branża fitness

Ponad 93 mln zł wynoszą zaległości firm z branży fitness wobec banków i partnerów biznesowych - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. W 3,5 tysiącach klubów fitness pracuje ok. 100 tys. osób.

"W połowie marca, gdy obiekty sportowe liczyły na największe zainteresowanie klientów, 3,5 tys. klubów musiało z powodu pandemii zamknąć drzwi. 100 tys. pracowników zastanawia się, co będzie dalej, a ponad 3 mln osób korzystających z tych usług siedzi w domach. Na starcie zmagań z koronawirusem dwie trzecie firm fitness jest w złej lub słabej kondycji finansowej, a co 25. firma ma zaległości wobec banków i partnerów biznesowych. Łączna kwota zaległości 1476 tego typu przedsiębiorstw (aktywnych, zawieszonych i zamkniętych firm, które bierzemy pod uwagę w zestawieniu) przekroczyła 93 mln zł" - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska.





05:46 Nowy Jork

Gubernator stanu Nowy Jorku Andrew Cuomo przedstawił projekt planu wznowienia życia gospodarczego. Mówiąc o postępach w walce z koronawirusem ostrzegł, że zamierzeniem nie mogą kierować emocję, bo kryzys się nie skończył.



"Pamiętajcie, że w ciągu ostatnich 60 dni wchodziliśmy i wracaliśmy z piekła. Nowojorczycy ratują życie, ale musimy zachować czujność. To jeszcze nie koniec" - podkreślił Cuomo na konferencji prasowej w Syracuse.



Nakreślając 12-punktowy plan stopniowego uruchamiania gospodarki w różnych regionach stanu, wyjaśnił, że nastąpi to w oparciu o wytyczne Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Będą one uwzględniać m.in. spadek obciążenia szpitali poniżej poziomu 70 proc. oraz wskaźnik przenoszenia wirusa poniżej 1,1 (zakażania przez chorego statystycznie 1,1 osoby).





05:35 USA: Koronawirus bardziej zabójczy niż wojna

Po dwóch dniach spadków, w USA w ciągu ostatnich 24-godzin odnotowano wzrost dobowej liczby zgonów na Covid-19 do 2207. Na skutek epidemii zmarło już więcej Amerykanów niż zginęło ich podczas wojny w Wietnamie - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.









05:22 Polacy wrócili z Maroka

Lotem ewakuacyjny z Marrakeszu w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności wróciło do kraju 30 Polaków - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na pokładzie było też 110 obywateli UE, którzy opuścili samolot podczas międzylądowania w Berlinie.



"Decyzja o locie do Maroka w formule UCPM została podjęta wspólnie przez KPRM i MSZ" - czytamy. Obecnie, jak podkreślono, nie ma możliwości opuszczenia tego kraju na zasadach komercyjnych. Resort spraw zagranicznych zaznaczył, że loty repatriacyjne organizowane przez inne państwa są sporadyczne i "nie gwarantują dostatecznej liczby miejsc dla obywateli innych krajów".





05:15 USA: Koronawirus na niszczycielu

Do 64 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem marynarzy z amerykańskiego niszczyciela USS Kidd. Jak poinformowała marynarka wojenna USA, by zapewnić odpowiednią opiekę medyczną załodze, okręt powrócił do portu w San Diego w Kalifornii.



W ostatnich dniach liczba zakażonych koronawirusem marynarzy z 350-osobowej załogi USS Kidd bardzo szybko rosła. Już wcześniej dwóch zainfekowanych marynarzy ewakuowano na ląd, a kolejnych 15 na inne statki.



Niszczyciel uczestniczył w operacji przeciwko przemytnikom narkotyków na wschodnim Pacyfiku.

05:07 Brazylia epicentrum pandemii w Ameryce Łacińskiej

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Brazylii przekroczyła pięć tysięcy. Jak podało ministerstwo zdrowia tego kraju, w ostatnich 24 godzinach zarejestrowano rekordową dobową liczbę zgonów - 474.



Od początku epidemii w Brazylii na Covid-19 zmarło już 5017 osób - najwięcej w Ameryce Południowej. Władze podkreślają, że ofiar śmiertelnych koronawirusa może być więcej, gdyż nadal badane są przyczyny zgonów ponad tysiąca osób.



Do tej pory brazylijskie służby medyczne potwierdziły 71 886 przypadków zakażenia koronawirusem. Niektórzy eksperci uważają jednak, że rzeczywista liczba zakażonych może być nawet dziesięciokrotnie wyższa. Brazylia należy do tych krajów, które przeprowadzają najmniej testów na obecność koronawirusa.

05:00 Burmistrz Nowego Jorku: To będzie wspaniały rok szkolny

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zapewnił, że następny rok szkolny będzie najwspanialszy w historii miasta. Obecnie, w związku z epidemią koronawirusa, wszystkie szkoły w Nowym Jorku są zamknięte, a kształcenie odbywa się online.



"Następny rok będzie najwspanialszym rokiem szkolnym w historii Nowego Jorku. Chcę teraz ustawić tak wysoko poprzeczkę" - powiedział de Blasio na konferencji prasowej. Obiecał pomoc każdemu potrzebującemu tego uczniowi, a za priorytet uznał, aby wszyscy ci, którzy kończą szkoły, mogli tego dokonać.



Nowojorski system szkolnictwa publicznego w mieście jest największy w Stanach Zjednoczonych. Obejmuje ponad 1,1 mln uczniów i ok. 1700 szkół. Zostały one zamknięte z powodu koronawirusa. Kształcenie odbywa się na odległość.