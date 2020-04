Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia dotyczącą kontroli na granicy wewnętrznej. Kontrola zostaje przedłużona do 13 maja br. - poinformował w środę wydział prasowy MSWiA.

Zdjęcie ilustracyjne / Dariusz Delmanowicz / PAP

"Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją zostaje przedłużona o kolejne 10 dni - od 4 do 13 maja br. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach" - przekazał w komunikacie wydział prasowy MSWiA.



W komunikacie wskazano, że kontrola na granicy wewnętrznej przeprowadzana będzie w 42 wyznaczonych miejscach na granicy lądowej: na granicy z Czechami - 18, ze Słowacją - 5, z Niemcami - 16, z Litwą - 3. Kontrola graniczna jest też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach.



Ograniczenia dla cudzoziemców

"Na przejściach granicznych - zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej - przy wjeździe do Polski utrzymane zostają ograniczenia dla cudzoziemców" - podkreślono.



Dodano, że duże ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski związane są z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.



"Tak jak dotychczas kontrola graniczna będzie prowadzona przez Straż Graniczą, której działania wspierają policjanci, strażacy i żołnierze" - podano.



Przypomniano również, że przez granicę do Polski mogą wjechać m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP lub pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP, czy szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin.