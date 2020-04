"W następnym etapie odmrażania gospodarki nastąpi otwarcie salonów fryzjerskich, połowa maja to realny termin" - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu pytany w Polsat News o otwarcie salonów fryzjerskich, odparł, że jest to kwestia, która będzie elementem kolejnego etapu odmrażania gospodarki.

W drugim etapie i tak połączyliśmy część elementów z trzeciego etapu odmrażania gospodarki, co powoduje, że możemy nieco szybciej uruchomić niektóre sektory gospodarcze - powiedział Müller.



W następnym etapie na pewno to będą również salony fryzjerskie. Mam nadzieję, że ten etap będzie mógł nastąpić jak najszybciej, że będzie to jeszcze połowa maja - dodał rzecznik rządu.



Dopytywany, czy na pewno nastąpi to w połowie maja, odparł, że połowa maja to "termin realny".



Etapy łagodzenia obostrzeń

20 kwietnia został wdrożony pierwszy etap rezygnacji z niektórych obostrzeń i zakazów wprowadzanych przez rząd w wyniku epidemii koronawirusa - można m.in. przemieszczać się w celach rekreacyjnych, umożliwiony został wstęp do lasów i parków, zwiększona została dopuszczalna liczba klientów w sklepach oraz wiernych w miejscach kultu religijnego.



W środę zapowiedziano drugi etap, zgodnie z którym od 4 maja otwarte zostaną galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe (z odpowiednimi ograniczeniami), niektóre instytucje kultury, a od 6 maja mogą być otwierane żłobki i przedszkola, jednak decyzje będą podejmowane każdorazowo przez organy założycielskie.



Co w trzecim i czwartym etapie łagodzenia obostrzeń?

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem trzeci etap dotyczyć ma gastronomii - część zakładów mogłaby zostać otwarta stacjonarnie z ograniczeniami. Oprócz zakładów fryzjerskich, mają wówczas zostać otwarte także salony kosmetyczne.



W trzecim etapie możliwa ma być też organizacja wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności). Ruszyć ma też organizacja opieki w klasach szkolnych 1-3, ustalona ma być maksymalna liczba dzieci w salach.



Czwarty etap przewiduje otwarcie salonów masażu i solariów, a także umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness. Otwarte zostaną też teatry i kina, ale w nowym reżimie sanitarnym.