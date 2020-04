Rządząca Lombardią prawicowa Liga chce, aby region ten zażądał od władz Chin 20 mld euro odszkodowania za straty poniesione z powodu epidemii koronawirusa. O planach tych poinformował w środę deputowany tej partii Paolo Grimoldi.

Zdjęcie ilustracyjne / RICCARDO ANTIMIANI / PAP/EPA

Grimoldi, który jest sekretarzem tego ugrupowania w najbardziej dotkniętej przez epidemię Lombardii, powiedział: Jesteśmy gotowi wysłać chińskiemu ambasadorowi zapowiedź żądania 20 miliardów. Podczas następnego posiedzenia rady regionalnej Liga złożę wniosek w tej sprawie, by upoważnić władze do wystąpienia o odszkodowanie.



Polityk ugrupowania Matteo Salviniego zauważył: To samo robią inne państwa zachodnie.



W USA niektóre stany już zaskarżyły Chiny i wystąpiły o odszkodowanie z powodu skutków pandemii Covid-19. Członkowie amerykańskiego Kongresu proponują przyjęcie ustaw , by umożliwić także pojedynczym obywatelom domaganie się od Pekinu ogromnych odszkodowań, również Australia i Wielka Brytania skłaniają się ku temu - oświadczył deputowany włoskiej opozycji.





Koronawirus we Włoszech / RMF FM / RMF FM

Tylko we Włoszech, choć jest to jeden z krajów najbardziej zaatakowanych przez wirusa, wszyscy milczą - dodał.



Grimoldi zarzucił rządowi Ruchu Pięciu Gwiazd i Partii Demokratycznej, że "klęka" przed władzami Chin.



Ale wszystko ma swoje granice. Dlatego, wobec nieobecności państwa, to regiony muszą dać mocny sygnał. A Lombardia, po tym, gdy zajmie się tym rada regionalna, pierwsza zażąda od Pekinu zadośćuczynienia za poniesione straty.



Dotychczasowy bilans koronawirusa w Lombardii to ponad 13 tys. osób zmarłych i 75 tys. zakażonych.