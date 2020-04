W Moskwie zmarło w ciągu ostatniej doby 67 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, to rekord od początku epidemii - podało w środę radio Echo Moskwy, powołując się na stołeczny sztab do walki z pandemią. Tym samym w stolicy Rosji zmarło dotąd 546 osób.

Liczba przypadków śmiertelnych w Rosji wzrosła do 934.

Sztab nie podał wieku zmarłych pacjentów i nie wyjaśnił, czy cierpieli oni na inne schorzenia.



Ogółem w Rosji według danych z wtorku odnotowano ponad 93,5 tys. zakażeń koronawirusem. Na Moskwę przypada ponad połowa tych infekcji - ponad 48,4 tys.

Koronawirusowe w szpitale w centrach handlowych

Władze stolicy rozważają możliwość przekształcenia kilku wielkich obiektów handlowych w tymczasowe szpitale koronawirusowe - podał dziennik "Wiedomosti", powołując się na źródła zbliżone do merostwa. Według dziennika trwają już przygotowania w kompleksie handlowo-wystawienniczym "Moskwa" w dzielnicy Lublino i w jednym z pawilonów na terenie Wszechrosyjskiego Centrum Wystawowego (d. WDNCh).



W centrum handlowym, gdzie mieszczą sie salony samochodowe przy jednej z autostrad wiodących do obwodu moskiewskiego, już poproszono najemców, by opuścili ten obiekt, ponieważ do 1 sierpnia ma tam działać szpital koronawirusowy - podał portal RBK.



W obwodzie moskiewskim władze oficjalnie zapowiedziały, że otworzą szpitale na terenie parku "Patriota", terenie rekreacyjno-wystawienniczym ministerstwa obrony Rosji, oraz w jednej z sal koncertowych. W obu obiektach znajdzie się 1 500 miejsc szpitalnych.



Mer Moskwy Siergiej Sobianin ocenił we wtorek, że w stolicy i obwodzie moskiewskim należy przedłużyć do 11 maja obecne wymogi samoizolacji. Mieszkańcy mogą wychodzić z domu tylko w niezbędnych przypadkach (m.in. do najbliższego sklepu czy apteki). Przy poruszaniu się po mieście samochodem czy transportem miejskim obowiązują specjalne przepustki (kody elektroniczne).