"Mam informację o 11 polskich obywatelach, którzy przebywają w Wenezueli" - przekazał premier Donald Tusk. Prezydent USA Donald Trump już oficjalnie potwierdził, że dzisiejszy atak na ten kraj to operacja amerykańska.

Donald Tusk / Marcin Obara / PAP

Takie masywne zdarzenia jak dzisiejszy atak sił amerykańskich (na Caracas - przyp. red.) oddziałują na cały świat. Będziemy reagować i przygotowywać się do nowej sytuacji - stwierdził premier Donald Tusk. Jak dodał, przyjdzie czas na analizę, jak te wydarzenia wpłyną na sytuację w naszym regionie.

Tusk podkreślił, że Polacy, którzy obecnie są w Wenezueli, wyjechali tam mimo wielokrotnych ostrzeżeń ministra spraw zagranicznych.

Placówka dyplomatyczna w Caracas jest na razie bezpieczna. Nic się tam w związku z atakiem nie wydarzyło - zapewnił szef polskiego rządu.

Rzecznik MSZ o Polakach w Wenezueli

Rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór podał, że na razie nie ma informacji, by któryś z polskich obywateli przebywających w Wenezueli potrzebował pomocy.