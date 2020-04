Władze krajowych linii lotniczych Bulgaria Air poszukują pasażerów samolotu, który w poniedziałek przyleciał z Amsterdamu. Na pokładzie znajdowały się trzy zakażone osoby.

Samolot linii Bulgaria Air / airliners.nl / RMF24

Jak poinformował główny inspektor sanitarny kraju, dr Angeł Kunczew, w samolocie było 95 pasażerów, a na lotnisku nie dopilnowano wszystkich formalności po przybyciu podróżnych i nie wszyscy podali dane o adresach, pod którymi będą przebywać podczas obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny.



Listę pasażerów przekazano dopiero we wtorek wieczorem. Interweniował resort spraw wewnętrznych Bułgarii, który zwrócił się do podróżnych o dobrowolne zgłoszenie się do regionalnych inspektoratów sanitarnych. W środę jednak nie wszyscy się odezwali.





Linie lotnicze zapewniły, że wszystkie niezbędne procedury sanitarne na pokładzie były spełnione, lecz w wywiadach dla radia publicznego część podróżnych poinformowała, że tak nie było, a większość ludzi w samolocie nie miała maseczek.





Część podróżnych była pracownikami rolnymi. Jak podało radio publiczne, kobieta z południowo-wschodniego miasta Chaskowo, przyjęta w czwartek do szpitala w stanie ciężkim, wsiadła do samolotu, wiedząc, że jest chora.



W środę z Amsterdamu przybył kolejny samolot bułgarskich linii lotniczych. W Bułgarii potwierdzono łącznie 1447 przypadków zakażenia, a 64 osoby zmarły na Covid-19.