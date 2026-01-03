Niespokojna noc w stolicy Wenezueli, Caracas. Jak informuje agencja Reutera, powołując się na świadków, w mieście słychać potężne eksplozje. W sieci pojawiły się już nagrania, na których widać kłęby dymu unoszące się nad miastem. CBS News informuje, że to prezydent USA Donald Trump nakazał ataki na obiekty w Wenezueli, w tym na obiekty wojskowe. Jest już reakcja prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro. Ogłosił stan wyjątkowy.
- Niespokojna noc w Caracas - w stolicy Wenezueli słychać było potężne eksplozje, informuje agencja Reutera.
- W sieci pojawiły się nagrania pokazujące kłęby dymu i płomienie unoszące się nad miastem.
- Południowe dzielnice Caracas, w pobliżu bazy wojskowej, są pozbawione prądu.
- Świadkowie i dziennikarze donoszą o odgłosach nisko latających samolotów nad miastem.
- Pierwszy wybuch miał miejsce około godziny 1:50 lokalnego czasu - relacjonuje CNN.
- Eksplozje były słyszane także w stanie La Guaira oraz w Higuerote na wybrzeżu.
- CBS News informuje, że to prezydent USA Donald Trump nakazał ataki na obiekty w Wenezueli, w tym na obiekty wojskowe.
- Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro ogłosił stan wyjątkowy.
Bardzo głośne eksplozje w stolicy Wenezueli, Caracas. Informuje o tym agencja Reutera, powołując się na świadków. Południowe tereny miasta, w pobliżu bazy wojskowej, są pozbawione prądu - dodaje Reuters.
Na platformie X zamieszczane są już filmy, na których pokazano kłęby dymu unoszące się w kilku miejscach miasta. Widać też gigantyczne płomienie.
Świadkowie mówią, że słychać odgłosy samolotów.