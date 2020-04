Szef komisji medycznej Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) Tim Meyer uznał, że jest możliwe planowanie wznowienia sezonu w poszczególnych krajach. To odpowiedź m.in. na zakończenie rozgrywek przez Holendrów i - wszystko na to wskazuje - Francuzów.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

W pełni przestrzegając lokalnego prawa, z pewnością można zaplanować wznowienie zawodów zawieszonych w sezonie 2019/20 - oświadczył profesor Meyer.



Wszystkie federacje planujące wznowić rozgrywki muszą zapewnić kompleksowy protokół, opisujący kwestie sanitarne i warunki operacyjne, aby zapewnić ochronę zaangażowanych osób i zachowanie integralności porządku publicznego - dodał niemiecki przewodniczący komisji medycznej UEFA.

FIFA: Mecze nie wcześniej niż we wrześniu

Tymczasem szef komisji medycznej światowej federacji (FIFA) Michel D'Hooghe stwierdził niedawno, że pierwsze mecze piłkarskie po wstrzymaniu rywalizacji z powodu koronawirusa nie powinny być rozegrane wcześniej niż we wrześniu. Jego zdaniem, obecny stan rzeczy to najbardziej dramatyczna sytuacja od czasów drugiej wojny światowej.



Jak zaznaczył Belg, na razie za wcześnie, by piłkarze mieli ze sobą kontakt. Przypomniał, że wciąż obowiązuje zalecenie utrzymywania dystansu wobec innych osób.



W piątek na przedwczesne zakończenie sezonu z powodu pandemii zdecydowała się liga holenderska, a kilka dni później premier Francji Edouard Philippe ogłosił, że krajowe rozgrywki nie zostaną już tego lata wznowione.



Inne kraje starają się powrócić do rywalizacji na boisku i dokończyć sezon 2019/20. Wznowienie rozgrywek polskiej ekstraklasy zaplanowano na 29 maja.