Wenezuela oficjalnie potępiła „agresję militarną” Stanów Zjednoczonych po serii potężnych eksplozji, które w sobotę w nocy wstrząsnęły stolicą kraju, Caracas, oraz innymi regionami. Jak poinformowały władze w oficjalnym komunikacie, do ataków doszło także w stanach Miranda, Aragua i La Guaira. W odpowiedzi prezydent Nicolas Maduro ogłosił stan wyjątkowy i zarządził mobilizację sił obronnych.

Nicolas Maduro / JUAN BARRETO/AFP/East News / East News

Eksplozje w Caracas

Stan wyjątkowy w Wenezueli. To reakcja na serię eksplozji, która w nocy wstrząsneła stolicą kraju, Caracas, oraz innymi regionami. Jak poinformowały władze w oficjalnym komunikacie, do ataków doszło także w stanach Miranda, Aragua i La Guaira. Prezydent Nicolas Maduro ogłosił stan wyjątkowy i zarządził mobilizację sił obronnych.

Według relacji świadków oraz materiałów publikowanych w mediach społecznościowych, do pierwszych wybuchów doszło w Caracas przed godz. 2:00 w nocy czasu lokalnego. Nad miastem widziano również przelatujące samoloty. W południowej części stolicy, w pobliżu jednej z głównych baz wojskowych, doszło do przerwy w dostawie prądu.