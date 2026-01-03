Wenezuela oficjalnie potępiła „agresję militarną” Stanów Zjednoczonych po serii potężnych eksplozji, które w sobotę w nocy wstrząsnęły stolicą kraju, Caracas, oraz innymi regionami. Jak poinformowały władze w oficjalnym komunikacie, do ataków doszło także w stanach Miranda, Aragua i La Guaira. W odpowiedzi prezydent Nicolas Maduro ogłosił stan wyjątkowy i zarządził mobilizację sił obronnych.

  • Wenezuela potępiła "agresję militarną" USA po serii eksplozji w Caracas i innych regionach kraju.
  • Do wybuchów doszło w nocy z soboty na niedzielę, m.in. w stanach Miranda, Aragua i La Guaira.
  • Prezydent Nicolas Maduro ogłosił stan wyjątkowy i zarządził mobilizację sił obronnych.
  • Według świadków, pierwsze eksplozje miały miejsce przed godz. 2:00 w nocy czasu lokalnego; nad Caracas widziano samoloty, a w pobliżu bazy wojskowej zabrakło prądu.
  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl

Zobacz również:

Eksplozje w Caracas

Stan wyjątkowy w Wenezueli. To reakcja na serię eksplozji, która w nocy wstrząsneła stolicą kraju, Caracas, oraz innymi regionami. Jak poinformowały władze w oficjalnym komunikacie, do ataków doszło także w stanach Miranda, Aragua i La Guaira. Prezydent Nicolas Maduro ogłosił stan wyjątkowy i zarządził mobilizację sił obronnych.

Według relacji świadków oraz materiałów publikowanych w mediach społecznościowych, do pierwszych wybuchów doszło w Caracas przed godz. 2:00 w nocy czasu lokalnego. Nad miastem widziano również przelatujące samoloty. W południowej części stolicy, w pobliżu jednej z głównych baz wojskowych, doszło do przerwy w dostawie prądu.

Wenezuelski rząd w swoim oświadczeniu stwierdził, że celem ataku jest przejęcie przez Stany Zjednoczone kontroli nad bogatymi złożami ropy naftowej i minerałów tego kraju. Władze zapewniły jednocześnie, że USA "nie odniosą sukcesu" w próbach przejęcia wenezuelskich zasobów.

Rozkaz Trumpa

Jak informuje dziennikarka telewizji CBS Jennifer Jacobs, to "prezydent Trump nakazał ataki na obiekty w Wenezueli, w tym na obiekty wojskowe". Taką informację Jacobs uzyskała od przedstawicieli administracji.  

Także Reuters, powołując się na anonimowego przedstawiciela amerykańskiej władzy, przekazał, że USA przeprowadzają teraz ataki w Wenezueli.

Trump wywierał presję na Maduro

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie zapowiadał możliwość przeprowadzenia operacji lądowej w Wenezueli. Chociaż publicznie nie ujawnił szczegółowych planów, według doniesień agencji Reuters, miał prywatnie wywierać presję na prezydenta Maduro, aby ten opuścił kraj. W poniedziałek Trump stwierdził, że "rozsądnie" byłoby, gdyby Maduro ustąpił ze stanowiska.

W związku z nocnymi wydarzeniami w Wenezueli Pentagon przekierował pytania dziennikarzy do Białego Domu. Ten odmówił komentarza w tej sprawie.

O co Trump oskarża Maduro?

Prezydent USA Donald Trump oskarża prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro o udział w handlu narkotykami. Maduro temu zaprzeczył.

W czwartek Maduro oświadczył w wywiadzie dla wenezuelskiej telewizji VTV, że "jest gotów" przedyskutować z Waszyngtonem kwestię walki z przemytem narkotyków, sprzedaży ropy naftowej lub porozumień o współpracy ekonomicznej.