Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. "Czwartego maja zostaną otwarte hotele i miejsca noclegowe" - zapowiedział podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki. Otwarcie hoteli jest jednym z elementów II etapu odmrażania gospodarki, który rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Od 4 maja otwieramy hotele i miejsca noclegowe po to, żebyśmy nie ruszyli na majówkę tłumnie w różne miejsca, bo wtedy, gromadząc się, tworzymy większe ryzyko zakażenia" - powiedział prezes Rady Ministrów, tłumacząc utrzymanie obostrzeń przez majówkę.



Hotele i noclegi wznowią działalność, ale bez możliwości korzystania z basenów i siłowni. Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości - z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Rząd znosi ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych - np. siłowni, sal pobytu, basenów.

Zdejmowanie obostrzeń zostało podzielone na etapy . Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Rząd stale obserwuje sytuację epidemiczną, analizuje dynamikę przyrostu zachorowań, a także monitoruje wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie rząd podejmuje decyzję.



Hotele bez restauracji

Otwarcie restauracji hotelowych planowane jest w kolejnych etapach luzowania obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa - wyjaśnił Morawiecki.



"O otwarciu restauracji myślimy w kolejnych etapach, na tym bardzo ważne jest zachowanie dystansu w hotelach, zwykle jesteśmy w osobnych pokojach, jest duże dystansowanie możliwe" - podkreślił.



"Zachowujemy zakaz co do wszystkich innych dodatkowych miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w których on obowiązuje, aczkolwiek w najbliższych dniach będziemy się zastanawiać, jak dopuścić do użytku pozostałe miejsca wewnątrz hoteli, miejsc noclegowych czy w agroturystyce" - zapowiedział premier.

Tarcza antykryzysowa dla branży turystycznej i hotelarskiej

Premier Mateusz Morawiecki pytany w środę na konferencji prasowej, czy wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej trafi do firm turystycznych i hotelarskich, premier odpowiedział: "Tak, oczywiście, cała tarcza antykryzysowa w pierwszej kolejności dotyczy tych branż, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem". Przypomniał wcześniejsze formy wsparcia, jak dopłaty dla firm w ramach postojowego i zwolnienie ze składek na ZUS.



Firmy mogą występować o wsparcie z tarczy finansowej. Program zakłada udzielenie 670 tys. przedsiębiorstwom pomocy w wysokości 100 mld zł głównie w postaci preferencyjnych pożyczek, z których większość może zostać zmieniona w bezzwrotną dotację. Wejście w życie II etapu odmrażania gospodarki nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. Przede wszystkim należy pamiętać o: