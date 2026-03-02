Pływający pod banderą USA tankowiec produktowy Stena Imperative został uszkodzony po uderzeniach z powietrza, gdy cumował w Zatoce Perskiej. Irańskie media państwowe podały, że Mansure Chożaste, żona nieżyjącego przywódcy duchowego i politycznego Iranu ajatollaha Chameneia, zmarła na skutek doznanych obrażeń. Izraelskie wojsko potwierdziło rozpoczęcie kolejnych ataków na stolicę Iranu – Teheran. Irańska agencja informacyjna Tasnim przekazała, że ostrzelano stołeczne centrum policji dyplomatycznej. 555 osób w 130 irańskich miastach zginęło od początku sobotnich ataków USA i Izraela – poinformowało w poniedziałek Irańskie Stowarzyszenie Czerwonego Półksiężyca. Najnowsze informacje śledzimy dla was w tej relacji!

Stena Imperative / Shutterstock

Wysocy rangą amerykańscy wojskowi i przedstawiciele administracji prezydenta Donalda Trumpa alarmują, że zasoby systemów obrony powietrznej Stanów Zjednoczonych kurczą się w niepokojącym tempie.

W obliczu eskalującego konfliktu na Bliskim Wschodzie, obawy o bezpieczeństwo amerykańskich żołnierzy i skuteczność operacji wojskowych stają się coraz bardziej realne.

15:38

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przebywał w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na rodzinnych wakacjach, gdy w regionie wybuchła wojna między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem - potwierdził w poniedziałek szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna.

Dziennik "Postimees" podał, że Pevkur przybył do Dubaju w piątek.

Minister został skrytykowany w mediach za udanie się w prywatną podróż na Bliski Wschód w okresie wysoce niestabilnej sytuacji w regionie i mimo wydanych ostrzeżeń o zagrożeniu. Jestem jak każdy. Jeśli ktoś kupuje bilety lotnicze z wielomiesięcznym wyprzedzeniem i rezerwuje hotel, a w tym czasie nic nie wskazuje na jakiekolwiek problemy, to nikt nie chce stracić wydanych pieniędzy - odparł.

15:32

Słowacja rozpocznie we wtorek loty ewakuacyjne na Bliski Wschód. Pierwszy samolot, który zabierze obywateli Słowacji, wystartuje z Bratysławy we wtorek rano do Ammanu w Jordanii. W środę słowacki samolot rządowy poleci ponownie do Ammanu, a w czwartek do Maskatu w Omanie. Według premiera Roberta Ficy w rejon Bliskiego Wschodu mogą być wysyłane kolejne samoloty, jeżeli obywatele słowaccy wyrażą takie zainteresowanie.

Przewodniczący parlamentu Richard Raszi powiedział agencji TASR, że w Dubaju jest ponad 2500 obywateli Słowacji.

15:02

Co najmniej 4,2 tys. Szwedów utknęło na Bliskim Wschodzie - poinformowało w poniedziałek MSZ Szwecji, przyznając, że nie ma możliwości zorganizowania im powrotu. Według mediów wielu turystów próbuje opuścić region przez działające lotnisko w Omanie.

Z relacji przebywającego w Omanie szwedzkiego turysty, cytowanego przez gazetę "Aftonbladet", wynika, że wiele osób próbujących wydostać się z Bliskiego Wschodu przybyło drogą lądową z ZEA do Maskatu, stolicy Omanu. Lotnisko w tym kraju pozostaje otwarte, choć anulowano część lotów. Szwed, któremu udało się kupić bilet do Stambułu, relacjonuje, że początkowo puste hotele w Maskacie szybko stały się przepełnione.

14:56

Pływający pod banderą USA tankowiec produktowy Stena Imperative został uszkodzony po uderzeniach z powietrza, gdy cumował w Zatoce Perskiej - poinformowali w poniedziałek jego właściciel Stena Bulk i amerykański operator Crowley.

Stena Imperative to tankowiec chemiczny i produktowy zbudowany w 2016 roku.

Wcześniej inny tankowiec Mkd Vyom, pływający pod banderą Wysp Marshalla, został zaatakowany w Zatoce Omańskiej przez łódź wypełnioną materiałami wybuchowymi - podało Centrum Bezpieczeństwa Morskiego w Omanie. Zginął członek załogi. Atak spowodował pożar i eksplozję w maszynowni.

W sobotę siły USA i Izraela zaatakowały Iran, który odpowiada działaniami odwetowymi w wielu krajach Zatoki Perskiej. Dzień później agencja Reutera poinformowała, że co najmniej trzy tankowce zostały uszkodzone w rejonie Zatoki Perskiej po rozpoczęciu uderzeń odwetowych przez siły irańskie.