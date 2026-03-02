Irańska agencja prasowa Fars zaprezentowała w nowym filmie propagandowym podziemny arsenał dronów, rzekomo czekających w gotowości na wyrzutniach rakietowych. Film udostępniła stacja CNN. Po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego Iran nasilił propagandę, pokazując jedność narodową i zagrożenie ze strony Izraela oraz Zachodu.

Po lewej zabity najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei, po prawej irański podziemny arsenał dronów, o istnieniu którego informuje propagandowa państwowa agencja / Majeed/SOPA Images/Shutterstock, screen CNN (Fars News Agency) / East News

Irańska propaganda: Arsenał dronów czeka w gotowości na wyrzutniach rakiet

Po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego, irańskie władze zintensyfikowały działania propagandowe, starając się utrzymać kontrolę nad społeczeństwem i przeciwdziałać narastającym protestom. Według najnowszych doniesień BBC i "The New York Times", państwowe media prezentują obraz jedności narodowej oraz podkreślają zagrożenie zewnętrzne, szczególnie ze strony Izraela i Zachodu. Władze organizują masowe wiece poparcia dla reżimu, a przekaz medialny skupia się na demonizowaniu przeciwników politycznych i podkreślaniu roli ajatollaha jako męczennika.

Najnowszy film propagandowy pokazała stacja CNN.

"Irańskie media państwowe prezentują podziemną flotę dronów. Materiał opublikowany przez państwową agencję pokazuje rzędy dronów przechowywanych w podziemnych tunelach, zamontowanych na wyrzutniach rakietowych. Ściany ozdobione są irańskimi flagami i wizerunkami zmarłego Najwyższego Przywódcy, ajatollaha Alego Chameneiego" - opisuje CNN.

Irański podziemny arsenał dronów, o istnieniu którego poinformowała propagandowa państwowa agencja / Screen CNN (za Fars News Agency) /