Irańska agencja prasowa Fars zaprezentowała w nowym filmie propagandowym podziemny arsenał dronów, rzekomo czekających w gotowości na wyrzutniach rakietowych. Film udostępniła stacja CNN. Po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego Iran nasilił propagandę, pokazując jedność narodową i zagrożenie ze strony Izraela oraz Zachodu.
Po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego, irańskie władze zintensyfikowały działania propagandowe, starając się utrzymać kontrolę nad społeczeństwem i przeciwdziałać narastającym protestom. Według najnowszych doniesień BBC i "The New York Times", państwowe media prezentują obraz jedności narodowej oraz podkreślają zagrożenie zewnętrzne, szczególnie ze strony Izraela i Zachodu. Władze organizują masowe wiece poparcia dla reżimu, a przekaz medialny skupia się na demonizowaniu przeciwników politycznych i podkreślaniu roli ajatollaha jako męczennika.
Najnowszy film propagandowy pokazała stacja CNN.
"Irańskie media państwowe prezentują podziemną flotę dronów. Materiał opublikowany przez państwową agencję pokazuje rzędy dronów przechowywanych w podziemnych tunelach, zamontowanych na wyrzutniach rakietowych. Ściany ozdobione są irańskimi flagami i wizerunkami zmarłego Najwyższego Przywódcy, ajatollaha Alego Chameneiego" - opisuje CNN.